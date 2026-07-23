Observa cómo una orca embiste a un pez luna con tanta fuerza que el pez explota

¿Con qué fuerza hay que embestir a un pez para que explote? Pregúntale a una orca. Embestir a peces grandes…

¿Con qué fuerza hay que embestir a un pez para que explote? Pregúntale a una orca.

Embestir a peces grandes y pesados ​​con la fuerza suficiente para convertirlos instantáneamente en carnada es una estrategia de alimentación colaborativa hasta ahora desconocida entre las orcas, cuyo nombre científico es Orcinus orca, también conocidas como ballenas asesinas.

Pero en 2024 y 2025, buzos grabaron bajo el agua dos eventos similares en el Océano Pacífico mexicano y en el Golfo de California. Las imágenes sugieren que los brutales golpes corporales podrían estar relacionados con la obtención de alimento, o tal vez sean una forma de juego para las orcas, según informaron investigadores el jueves en la revista Frontiers in Ethology .

“Filmé el primer evento hace varios años y no podía creer lo que estaba presenciando”, dijo la autora principal del estudio, Kathryn Ayres, científica investigadora de la organización sin fines de lucro de conservación marina Beneath the Waves y la primera en capturar en video el embate a alta velocidad de las orcas.

Ayres estudia tiburones, pero observar orcas que cazaban tiburones en el Golfo de California despertó su interés por el comportamiento de las orcas. Filmó el encuentro el 29 de julio de 2024, mientras buceaba como guía de safaris marinos con el grupo Latitude Encounters, cerca de la costa de San José del Cabo, en el estado mexicano de Baja California Sur.

“El comportamiento de embestida cooperativa en sí no era del todo nuevo para mí, ya que anteriormente había observado embestidas coordinadas similares durante una cacería de un tiburón ballena”, declaró a CNN en un correo electrónico.

Las orcas también han sido noticia en los últimos años por unirse para embestir y hundir yates en aguas cercanas a España y Portugal.

“Lo singular de este caso fue el resultado”, dijo Ayres. “Ver al pez luna fragmentarse en innumerables pedazos fue algo que nunca antes había presenciado”. Su asombro era palpable mientras grababa el incidente. “¡Oh, Dios mío!”, exclamó repetidamente.

En septiembre, otro operador turístico filmó en el Golfo de California un segundo video en el que se ve a orcas sujetando y embistiendo a un pez luna. Ambos incidentes demostraron trabajo en equipo: una orca sujetaba a un pez luna de cola afilada, científicamente conocido como Masturus lanceolatus, por la cola, mientras otra nadaba hacia él a gran velocidad. Justo antes del impacto, la orca que sujetaba al pez soltó a su compañero, quien lo embistió con la fuerza de un tren de carga contra una sandía. Las orcas jóvenes devoraban los fragmentos de pez que flotaban en el agua, mientras las adultas devoraban los restos del cadáver.

El pez luna de cola afilada, o mola, se encuentra entre los peces más pesados del mundo, llegando a pesar más de 4.000 libras (1.800 kilogramos) y a medir hasta 10 pies (3 metros) de largo.

Las orcas suelen coordinar sus ataques en parejas o grupos cuando persiguen presas grandes. Sin embargo, este golpe corporal similar a un torpedo y la posterior explosión del pez nunca se habían observado antes y fue “un comportamiento increíble de presenciar”, dijo Monika Wieland Shields, directora del Instituto de Comportamiento de las Orcas. Shields no participó en la nueva investigación.

“Nunca había oído hablar de nada parecido, así que, por lo que sé, se trata de un comportamiento documentado recientemente”, declaró Shields a CNN en un correo electrónico.

Aunque todas las orcas pertenecen a una sola especie, su dieta varía mucho según el lugar donde vivan. Entre sus presas se incluyen peces, focas, belugas, narvales, ballenas barbadas o marsopas, y pueden requerir tácticas de alimentación especializadas, como la fragmentación de alto impacto.

“Creo que, a medida que sigamos observando más de cerca a las orcas en todo el mundo, seguiremos descubriendo nuevos comportamientos de caza y alimentación, especialmente entre las poblaciones menos estudiadas”, añadió Shields.

Según el estudio, embestir a los peces luna y hacer que exploten podría ayudar a las crías y juveniles de orca a obtener más restos. Además, el trabajo en equipo fortalece los lazos sociales entre las orcas, al igual que compartir la comida. Un pez luna reventado y esparcido en el agua en miles de pedazos es sin duda más fácil de compartir, lo que ofrece otra posible explicación para esta práctica.

Pero también se sabe que las orcas juegan con comida recién muerta. Algunas orcas en Puget Sound, frente a la costa del estado de Washington, han usado salmones muertos como sombreros. Otras se cubren las aletas con intestinos de foca o se turnan para lanzar pieles de leones marinos al aire, dijo Shields.

“También hemos observado interacciones con muchos otros objetos, como algas marinas, madera flotante y trampas para cangrejos”, dijo. “En muchos de estos casos, no parece haber una razón funcional para estos comportamientos más allá del juego”.

En otras palabras, es posible que las orcas golpeen a los peces luna simplemente por diversión. Ayres observó una gran herida en el cuerpo del pez antes del impacto, lo que sugiere que las orcas se alimentaron de él antes de destrozarlo.

“Ya habían consumido los órganos internos del pez luna, que son las partes más ricas en nutrientes de la presa”, explicó Ayres a CNN en un correo electrónico. “Esto sugiere que hacer explotar al pez luna podría no haber tenido un propósito inmediato de alimentación y podría haber sido simplemente por diversión”.

La estructura corporal aplanada del pez luna es inusual en peces grandes y podría hacer que sean más propensos a desintegrarse tras el impacto de una orca a alta velocidad, en comparación con otros tipos de peces, añadió Ayres.

“Sus cuerpos están comprimidos lateralmente”, explicó. “Una vez que se han extraído los órganos internos ricos en nutrientes, los tejidos restantes pueden ser más propensos a romperse ante un impacto violento”.

Pero por ahora, advirtió, esto es solo una hipótesis.

“No hemos visto este tipo de fragmentación de presas descrita en otras especies de peces luna”, dijo, “así que es difícil saber si refleja algo único sobre la anatomía de Masturus lanceolatus, el comportamiento específico de estas orcas o una combinación de ambos”.

Mindy Weisberger es escritora de divulgación científica y productora audiovisual, cuyos trabajos han aparecido en Live Science, Scientific American y la revista How It Works. Es autora de El auge de los insectos zombis: La sorprendente ciencia del control mental parasitario (Hopkins Press).

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