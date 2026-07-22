Nivel históricamente bajo en dos embalses claves de EE.UU. amenaza al sistema de agua y energía de millones

El nivel de agua combinado en dos de los embalses más grandes de Estados Unidos, Lake Powell y Lake Mead,…

El nivel de agua combinado en dos de los embalses más grandes de Estados Unidos, Lake Powell y Lake Mead, cayó a un nivel histórico, en lo que los expertos llaman un momento significativo en la crisis del río Colorado, amenazando un sistema de agua que abastece a decenas de millones.

El 12 de julio, Lake Powell estaba a 3.524 pies (1.074 metros) y Lake Mead estaba justo por debajo de 1.043 pies (318 metros), rompiendo un récord establecido en marzo de 2023, según un análisis publicado por cinco expertos del río Colorado la semana pasada. Juntos, los dos embalses no habían estado tan bajos desde 1957, durante la construcción de la presa Glen Canyon, antes de que existiera Lake Powell.

Es “un hito en la historia del almacenamiento de agua en la cuenca del río Colorado”, dijo Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado en la Universidad Estatal de Utah y autor del análisis. El récord revela “la gravedad de la cantidad única de agua que se encuentra actualmente almacenada en los embalses de la cuenca”, agregó.

El río Colorado es la arteria vital del suroeste. Riega más de 5 millones de acre (unos 20.234 millones de metros cuadrados) de tierras de cultivo, genera suficiente electricidad para abastecer alrededor de 700.000 hogares y proporciona agua a 40 millones de personas.

Las cabeceras de esta arteria de 1.400 millas (2.253 kms) de largo están en las Montañas Rocosas, alimentadas por el deshielo de la capa de nieve. El río atraviesa siete estados, llenando Lake Powell y Lake Mead mientras se dirige hacia el golfo de California. Los dos lagos, que son esencialmente un solo embalse gigantesco separado por el Gran Cañón, contienen un poco menos del 60 % del total de agua almacenada actualmente en la cuenca.

El río Colorado ha disminuido rápidamente en los últimos 25 años a medida que la demanda de agua aumenta y el cambio climático ha traído un clima más cálido, más seco y una disminución de la nieve. Hoy, el 95 % de la cuenca está experimentando sequía.

El invierno pasado no fue amable. El oeste de EE. UU. experimentó uno de los inviernos más secos y cálidos de la historia, dejando la región en una sequía de nieve. La capa de nieve actúa como una torre de agua natural y, sin suficiente cantidad, los embalses sufren las consecuencias.

Los niveles en ambos lagos disminuyeron aún más desde que se estableció el récord la semana pasada. Lake Powell, actualmente al 23 % de su capacidad, se encuentra en su nivel más bajo registrado para julio y, según las tasas actuales de disminución, podría alcanzar su nivel más bajo de todos los tiempos el próximo mes. Lake Mead está al 27 % de su capacidad y a menos de un pie (30 cms) de su nivel más bajo de todos los tiempos, establecido en julio de 2022.

Los investigadores estiman que Lake Mead y Lake Powell establecerán un nuevo mínimo histórico para el almacenamiento de agua cada día a partir de ahora hasta la próxima primavera, cuando el deshielo de la capa de nieve invernal comience a reponer los niveles de agua.

Según un informe de julio de la Oficina de Recuperación, Lake Powell podría caer tan bajo para la primavera de 2027 que alcance el nivel de “nivel mínimo de energía”, lo que significa que su presa ya no podrá generar energía hidroeléctrica.

Este informe “destaca la continuada vulnerabilidad del sistema del río Colorado y refuerza la necesidad urgente de actualizar pautas y procedimientos”, dijo un portavoz de la oficina de recuperación.

Los expertos dicen que las cosas podrían empeorar aún más. “Los bajos niveles de los embalses son una señal dramática de que el sistema corre el riesgo de colapsar, lo que significa que los niveles de los embalses son tan bajos que no se puede suministrar agua desde ellos”, dijo Sarah Porter, directora del Centro Kyl para la Política del Agua de la Universidad Estatal de Arizona.

Esto podría influir en las tensas negociaciones entre los siete estados sobre cómo compartir el agua menguante del río Colorado.

Según el convenio de 1922 del río Colorado, los cuatro estados de la Cuenca alta del río Colorado (Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming) tienen asignados 7.5 millones de pies acre de agua cada año y otros 7.5 millones van a los tres de la Cuenca baja (California, Arizona y Nevada).

El río en declive significa que los estados tendrán que aceptar menos, pero aún no se ha resuelto cómo funcionará esto en la práctica. Se impuso una fecha límite en febrero para que los estados llegaran a un acuerdo, pero llegó la fecha sin que se llegara a un acuerdo.

Las negociaciones son complejas, dijo Porter. Se pide a los estados “que acepten fuertes recortes y potencialmente nuevas y complejas estrategias de gestión que deben llevar a sus estados y ‘vender’ a sus usuarios de agua y tomadores de decisiones”. Pero, añadió, “el nuevo mínimo podría ser un catalizador”.

El martes, el Secretario del Interior Doug Burgum sostuvo una reunión virtual con los gobernadores de los siete estados de la cuenca para abordar la situación del río Colorado. En un comunicado posterior, elogió a los gobernadores “por su liderazgo y compromiso de encontrar soluciones para abordar las condiciones de sequía” y dijo: “El Interior sigue centrado en establecer un nuevo marco operativo”.

La Oficina de Recuperación publicará nuevas directrices operativas en las próximas semanas, “proporcionando un robusto marco para manejar futuras operaciones del río y abordar los desafíos por delante”, dijo el portavoz.

Hay esperanza de cierto alivio. La sequía podría empezar a mejorar en otoño e invierno gracias a El Niño, que tiende a traer lluvias y nieve más frecuentes al suroeste.

Pero los expertos dicen que es poco probable que esto conduzca a una mejora a largo plazo significativa. “Incluso una acumulación récord de nieve este invierno no será suficiente para sacarnos de la zona de peligro”, dijo Porter de la Universidad de Arizona.

Se necesita acción inmediata, dijo Schmidt, incluyendo grandes inversiones para hacer más eficiente el uso del agua por parte de los agricultores y asegurar que se siembren los cultivos adecuados en las áreas correctas.

“Me preocupa que aún quede demasiada esperanza en que seremos salvados por la acumulación de nieve del próximo invierno”, dijo Schmidt. “La esperanza y la oración no son la manera de administrar un sistema nacional de agua”.

The-CNN-Wire

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