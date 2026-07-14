Muere atropellada una persona que huía de agentes federales de inmigración en Florida, dicen las autoridades

Una persona que huía de agentes federales de inmigración en St. Augustine, Florida, la madrugada del martes fue atropellada por…

Una persona que huía de agentes federales de inmigración en St. Augustine, Florida, la madrugada del martes fue atropellada por un camión tráiler y murió, según la Patrulla de Carreteras de Florida.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. durante un encuentro con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó la patrulla de carreteras en un comunicado.

Cuatro ocupantes de un vehículo huyeron y uno cruzó corriendo la Carretera Estatal 16 y “se metió en la trayectoria del camión de carga”, dijo a CNN el sargento Dylan Bryan.

Aunque el conductor se detuvo e intentó prestar ayuda, la persona murió en el lugar, dijo Bryan.

The Associated Press informó que la persona es un hombre.

Se desconoce su estatus migratorio y su nacionalidad, y el motivo del encuentro con agentes federales aún no está claro.

La patrulla de carreteras está investigando el incidente, y la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns ayudó con el control del tráfico.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

El incidente ocurre después de otras muertes de alto perfil relacionadas con ICE durante la última semana.

El lunes, Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, de Colombia, fue abatido a tiros por un agente de ICE en Biddeford, Maine.

Una semana antes, el 7 de julio, el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo murió baleado por un agente de ICE en Houston.

Según funcionarios, ninguno era el objetivo de una operación de control migratorio.

El enfrentamiento del martes tampoco es la primera vez que una persona muere mientras huye de la aplicación de las leyes migratorias.

El pasado agosto, un hombre guatemalteco que huía de una redada migratoria en Los Ángeles murió tras ser atropellado por un SUV en una autopista.

En octubre, un hombre hondureño murió tras ser atropellado por un vehículo en una autopista de Virginia mientras huía de agentes de inmigración, informó The Associated Press.

En febrero, una maestra murió cerca de su escuela después de que un hombre que huía de ICE chocara un automóvil contra el de ella.

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