Marc Anthony y Nadia Ferreira dan la bienvenida a Myla, su segunda hija

Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron la bienvenida a su segunda hija. A través de una publicación en redes sociales,…

Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron la bienvenida a su segunda hija. A través de una publicación en redes sociales, la pareja informó la llegada de Myla con un mensaje donde dicen “qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”.

En la publicación, Anthony y Ferreira incluyeron dos fotografías. En la primera aparecen Marc, Nadia y Marquito, nacido en 2023, junto a la bebé, mientras que en la segunda se pueden ver las manos de toda la familia reunida.

Myla es el octavo hijo de Marc Anthony y el segundo junto a Nadia Ferreira, con quien se casó en 2023. El matrimonio con la modelo paraguaya es el cuarto del cantante, quien antes estuvo casado con Jennifer Lopez, la ex Miss Universo Dayanara Torres y la modelo venezolana Shannon de Lima.

Marc Anthony tuvo a sus hijos Cristian y Ryan con Dayanara Torres, y con Jennifer Lopez recibió a Emme y Max. Además, Arianna y Chase son fruto de su relación con Debbie Rosado.

Varias celebridades festejaron la llegada de Myla. Prince Royce le envió sus bendiciones a la recién nacida, Lele Pons se mostró emocionada por la noticia y la modelo Águeda López le mandó un mensaje de bienvenida a la pequeñita.

The-CNN-Wire

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