Los precios de la gasolina vuelven a estar a US$ 4 por galón

El precio promedio que los conductores estadounidenses pagan por un galón de gasolina alcanzó los US$ 4 este lunes, mientras…

El precio promedio que los conductores estadounidenses pagan por un galón de gasolina alcanzó los US$ 4 este lunes, mientras se intensificaban los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, lo que agravó la interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El precio promedio se sitúa ahora apenas por encima de los US$ 4 por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, o AAA. La gasolina superó por primera vez la marca de los US$ 4, un umbral psicológicamente importante, el 31 de marzo, un mes después de iniciado el conflicto.

Los precios saltaron desde un promedio de US$ 2,98 por galón antes de la guerra, ya que el conflicto interrumpió la mayor parte del flujo de petróleo a través del crítico estrecho de Ormuz.

A principios de mayo, los precios de la gasolina subieron a un máximo de cuatro años de US$ 4,56 antes de caer ante las esperanzas de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos reabrieran la vía marítima y liberaran los petroleros que habían quedado atrapados en el golfo Pérsico.

Los dos países firmaron un memorando de entendimiento el 14 de junio para detener las hostilidades, lo que provocó que la gasolina volviera a bajar de los US$ 4 unos días después.

Pero los precios en las estaciones de servicio comenzaron a subir nuevamente después de que Irán reanudó los ataques a barcos que intentaban salir del estrecho y después de que Estados Unidos respondió con represalias y estableció un bloqueo a los puertos iraníes. El precio promedio ha subido alrededor de 13 centavos en la última semana.

Los precios de la gasolina aumentaron junto con los del petróleo, con el crudo Brent superando brevemente los US$ 90 por barril por primera vez desde principios de junio este lunes. El Brent subió aproximadamente un 16 % en la última semana. El West Texas Intermediate, el referente estadounidense, subió alrededor de US$ 12 por barril este mes.

Los altos precios en las gasolineras son un dolor de cabeza para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias en noviembre.

Sin embargo, cerca de la mitad de los estados de Estados Unidos aún tienen un precio promedio inferior a los US$ 4 por galón. Indiana tiene el precio promedio más bajo, con US$ 3,35 por galón, mientras que California es el más caro, con US$ 5,49. El estado de Washington y Hawai también tienen un precio promedio superior a los US$ 5 por galón, según la AAA.

No se espera que los precios de la gasolina bajen en el corto plazo, según Tom Kloza, analista independiente de petróleo y asesor de Gulf Oil. El reciente aumento en los futuros de la gasolina indica que los precios subirán entre 10 y 25 centavos más en la próxima semana.

“Eso ya está descontado”, dijo.

La guerra con Irán y el renovado cierre del estrecho no son los únicos factores que impulsan los precios al alza. También están los recientes ataques con drones de Ucrania a refinerías rusas, señaló Kloza.

“Rusia ha tenido que importar gasolina, cuando durante muchos, muchos años ha sido un vendedor neto”, dijo. “Eso ha generado temores en los mercados sobre una escasez de productos refinados. Y no importa cuánta gasolina produzcamos aquí, es un mercado global”.

Todo esto ocurre en plena temporada alta de conducción en Estados Unidos, cuando la demanda de gasolina está en su punto máximo, indicó Kloza. Se espera que la mayor demanda mantenga la presión al alza sobre los precios de la gasolina hasta el Día del Trabajo.

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