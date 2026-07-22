La tormenta tropical Bertha impulsa amenaza de inundaciones en la Costa Este tras tocar tierra en Louisiana

La tormenta tropical Bertha genera ráfagas con fuerza de tormenta tropical y peligrosas condiciones en las playas mientras avanza hacia…

La tormenta tropical Bertha genera ráfagas con fuerza de tormenta tropical y peligrosas condiciones en las playas mientras avanza hacia el oeste por el sur de Louisiana, pero su humedad también contribuirá a intensificar una amenaza mucho mayor de lluvias e inundaciones a cientos de kilómetros de distancia, en la costa este de Estados Unidos, hasta el final de la semana.

Bertha tocó tierra a las 3:00 p.m. (hora de Miami) en el distrito de St. Bernard, en el sureste de Louisiana, según el Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, sus vientos más intensos y las lluvias más fuertes permanecen sobre el golfo de México. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph) y se ubica a unos 120 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans.

La humedad tropical asociada a Bertha contribuirá a potenciar una amenaza mucho mayor de lluvias e inundaciones a lo largo de un frente frío sobre el sureste de Virginia, partes de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y el norte de Georgia hasta el jueves.

Se prevé que Bertha continúe debilitándose mientras avanza hacia el oeste en dirección a la costa de Texas y llegue allí hacia la noche del jueves. La tormenta o sus remanentes llevarán lluvias y posiblemente ráfagas de viento a esa zona, al tiempo que seguirán aportando humedad tropical a las tormentas que afectarán al sureste del país.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que ha tenido un comienzo más lento que en años recientes debido a la influencia del fenómeno de El Niño sobre parte de la cuenca.

Bertha sigue siendo una tormenta mal organizada y asimétrica. A pesar del impulso de las aguas cálidas del Golfo, que alcanzan temperaturas cercanas a mínimos históricos, vientos desfavorables en niveles altos mantendrán sus lluvias más intensas y sus vientos más fuertes mar adentro mientras avanza hacia el oeste a lo largo de la costa del Golfo de Louisiana hasta la mañana del jueves.

Aun así, se esperan condiciones de tormenta tropical desde la costa de Alabama hasta gran parte de Louisiana, incluida Nueva Orleans, hasta la noche del miércoles, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Permanece vigente una advertencia de tormenta tropical para esas zonas, lo que significa que se esperan vientos sostenidos de al menos 63 km/h (39 mph).

La tormenta ya está llevando bandas de lluvia hacia la costa del golfo de México, aunque el riesgo de inundaciones repentinas sigue siendo bajo.

Las playas desde el noroeste de Florida hacia el oeste, pasando por Alabama, Mississippi y Louisiana, enfrentarán condiciones peligrosas debido a inundaciones costeras, fuerte oleaje y un elevado riesgo de corrientes de resaca, al menos hasta el jueves.

Se prevé que Bertha continúe debilitándose mientras se aproxima a las costas del suroeste de Louisiana y Texas hasta la noche del jueves, aunque es posible que no llegue tan al oeste. El sistema ya enfrenta condiciones atmosféricas desfavorables y la interacción con tierra, que le priva del calor del océano que alimenta a los ciclones tropicales, podría hacer que se disipe antes de lo previsto.

Aun así, siguen siendo posibles condiciones de tormenta tropical en la costa de Texas, ya que los pronósticos indican que Bertha podría mantenerse como sistema organizado hasta tocar tierra allí la noche del jueves. En cualquier caso, la tormenta o sus remanentes podrían incrementar las lluvias en esa región desde la tarde del jueves.

El sistema meteorológico que el martes provocó inundaciones históricas en Virginia Occidental y causó graves afectaciones desde el valle del Ohio hasta la costa este permanecerá sobre Virginia y el sureste de Estados Unidos hasta finales de la semana.

La humedad procedente de Bertha comenzó a alimentar ese sistema con mayor intensidad durante el miércoles, lo que dio origen a una nueva amenaza de inundaciones.

La combinación de esa humedad adicional y el frente estacionario ya ha producido bandas de lluvia en el este de Tennessee, el sur de Virginia y el norte de Carolina del Norte. Las tormentas en el noreste de Tennessee motivaron advertencias por inundaciones repentinas al norte de Knoxville durante la mañana del miércoles, donde algunas localidades recibieron hasta 127 milímetros (5 pulgadas) de lluvia en apenas unas horas.

Se esperan nuevas rondas de lluvias hasta el viernes y algunas zonas podrían acumular el equivalente a un mes completo de precipitaciones en apenas unos días.

Aunque las lluvias en el sur de Virginia y Carolina del Norte ayudarán a aliviar la sequía que afecta a esas áreas, las precipitaciones persistentes sobre los mismos lugares durante varias horas o días podrían provocar rápidamente inundaciones repentinas peligrosas.

También existe la posibilidad de inundaciones repentinas localizadas tan al oeste como Atlanta, el norte de Alabama y el este de Tennessee.

Permanece vigente un nivel 3 de 4 de riesgo de lluvias con potencial de inundación para una franja situada en la frontera entre Virginia y Carolina del Norte hasta la mañana del viernes.

Asimismo, un nivel 2 de 4 de riesgo abarca gran parte de la región del Atlántico Medio, los montes Apalaches y sectores del sureste de Estados Unidos.

El área de riesgo de nivel 3 podría registrar hasta 152,4 milímetros de lluvia, con cantidades mayores posibles en zonas localizadas donde las tormentas se estanquen. Una zona más extensa recibirá entre 50,8 y 101,6 milímetros.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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