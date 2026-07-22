La Cámara da el primer paso para financiar la guerra con Irán, pero el Senado duda del plan ligado a la “Ley SAVE America”

La Cámara de Representantes dio este miércoles el primer paso para financiar la guerra del presidente Donald Trump con Irán,…

La Cámara de Representantes dio este miércoles el primer paso para financiar la guerra del presidente Donald Trump con Irán, además de aprobar decenas de miles de millones de dólares adicionales para el Pentágono y ayuda para los agricultores de Estados Unidos.

El plan también incluye fondos para subvenciones electorales estatales destinadas a promover la “Ley SAVE America”.

Pero, con márgenes estrechos y una creciente inquietud de cara a las elecciones intermedias, incluso destacados republicanos desconocen qué ocurrirá después.

La Cámara adoptó formalmente el esquema del plan de financiación de Trump, conocido como resolución presupuestaria, en una reñida votación este miércoles. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró sacar adelante el plan pese al malestar en distintos sectores de su bancada: algunos moderados aún quieren más información sobre el gasto del Pentágono, mientras que otros republicanos partidarios de la austeridad fiscal están molestos porque el paquete aumentaría la deuda nacional. La votación fue de 216 a 214.

Y aún faltan detalles importantes: la Cámara votó solo sobre un esquema del plan, no sobre la legislación en sí, que será extremadamente difícil de redactar para los líderes republicanos.

El futuro de la propuesta presupuestaria de la Cámara es incierto en el Senado. Johnson y los republicanos de la Cámara necesitan la cooperación total del Senado para lograr la aprobación final de los fondos sin ayuda de los demócratas, mediante un complejo proceso conocido como reconciliación.

Aún no está claro si algunos elementos del proyecto para promover la “Ley SAVE America” serían aprobados por el árbitro no partidista de las reglas del Senado. La reforma electoral no tiene los votos necesarios para superar el umbral de 60 votos en el Senado, una de las razones por las que algunos republicanos esperaban usar el proceso partidista de reconciliación para impulsar la medida, mientras Trump sigue pidiendo su aprobación.

El problema en el Senado tiene varias dimensiones. Los líderes republicanos se muestran reacios a utilizar sus poderes procedimentales especiales para impulsar cualquier legislación —y mucho menos fondos para una guerra impopular— tan cerca de las elecciones de noviembre. Eso se debe a que los demócratas pueden forzar un número ilimitado de votaciones políticamente difíciles sobre enmiendas cuando un presupuesto del Senado llega al pleno mediante reconciliación, en lo que en Washington se conoce como una maratón de votaciones.

Mientras tanto, el Pentágono ha dicho a los legisladores que sus necesidades son cada vez más urgentes. Republicanos clave en el Congreso han dicho que el dinero se necesita antes del receso de agosto, algo que casi con certeza no ocurrirá, ya que está previsto que la Cámara entre en receso el jueves.

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