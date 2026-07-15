Johnson revela plan de US$ 95.000 millones para gasto en defensa y la reforma electoral de Trump

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, reveló el miércoles sus largamente esperados planes para una…

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, reveló el miércoles sus largamente esperados planes para una enorme solicitud de financiación de emergencia de US$ 95.000 millones para pagar gasto en defensa, incluido para la guerra con Irán, y para impulsar el empeño del presidente Donald Trump de endurecer las leyes electorales.

Es una apuesta enorme por parte de Johnson, sin certeza de que pueda aprobarse en la Cámara, y mucho menos en el Senado, con una gran facción del partido aún incómoda con la estrategia de la Casa Blanca en Irán —y con cargar los costos a la tarjeta de crédito de la nación. Pero el Pentágono está ejerciendo una fuerte presión, instando a los legisladores a aprobar la financiación antes del receso de agosto.

El plan de Johnson, que aún necesita pasar por múltiples pasos antes de llegar al pleno de la Cámara, gastaría hasta US$ 73.000 millones en el Pentágono y la seguridad nacional, incluida la reposición de fondos para agencias clave que hasta ahora han financiado la guerra con Irán.

También incluye hasta US$ 12.000 millones en ayuda agrícola para ayudar a agricultores en apuros en medio de la guerra comercial en curso de la Casa Blanca. Incluiría hasta US$ 10.000 millones para subvenciones electorales estatales destinadas a promover la Ley SAVE America de Trump.

Quizá la parte más controvertida es lo que no se incluye en el esquema: los republicanos no planean pagar la legislación con las medidas antifraude que los duros del Partido Republicano alguna vez planearon. El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Jodey Arrington, entre otros, había descrito previamente el tercer proyecto de la agenda como una oportunidad, única en una generación, para una renovación de los programas gubernamentales a fin de ahorrar dinero a los contribuyentes y prevenir el fraude. Había estado considerando programas de atención médica, así como el programa del crédito tributario por ingreso del trabajo.

En su lugar, el costo del proyecto de ley se añadirá en gran medida al ya abultado déficit nacional —un enorme punto de discordia para los conservadores de la Cámara y del Senado.

Un duro del Partido Republicano en la Cámara, el representante Warren Davidson, lo dijo sin rodeos en una publicación en X: “Las naciones en bancarrota son difíciles de defender”.

Fuentes del Partido Republicano han dicho a CNN que no pudieron encontrar apoyo político para pagar el proyecto de ley con recortes a programas gubernamentales. También complicaría el camino del proyecto de ley en el Senado, donde apuntar a cualquiera de esos programas de atención médica desencadenaría votaciones difíciles para los senadores republicanos que podrían terminar hundiendo el proyecto de ley.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, advirtió a principios de esta semana que cualquier intento de pagar el proyecto de ley mediante recortes a programas de atención médica podría permitir a los demócratas instrumentalizar el proyecto de ley creando “muchas votaciones de enmiendas muy desafiantes” que podrían aprobarse con unos pocos desertores del Partido Republicano.

Johnson y funcionarios de la Casa Blanca elaboraron el plan tras semanas de discusión, incluida este fin de semana en una cumbre en Camp David. Anunció esta semana que los republicanos seguirían adelante con los planes para un tercer proyecto de ley, denominado la agenda 3.0 de Trump, pero no dijo qué incluiría.

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