Javier Bardem aclara sus dichos sobre Argentina: “Nunca diría que es un país xenófobo”

Javier Bardem publicó un video en sus redes sociales para aclarar declaraciones que realizó durante una entrevista con el medio…

Javier Bardem publicó un video en sus redes sociales para aclarar declaraciones que realizó durante una entrevista con el medio Zeteo, en la que habló, entre otros temas, de la final del Mundial entre España y Argentina, a la que asistió como espectador.

El actor español, ganador del Oscar, afirmó que nunca dijo que Argentina fuera un país xenófobo o racista y aseguró que esas palabras “jamás han salido” de su boca. Según explicó, lo que sostuvo fue que le parecía injusto que la selección argentina fuera juzgada por las actitudes del presidente Javier Milei, ya que, a su juicio, el mandatario no representa a la mayoría de los argentinos.

Bardem también aclaró que durante la entrevista señaló que le parecía igualmente injusto que algunas personas decidieran apoyar a España en la final únicamente por su rechazo a Milei.

En su mensaje, el actor expresó el profundo respeto, la gratitud y la admiración que siente por Argentina. Destacó que el país ha sido una referencia para él en los planos social, personal y cultural, y agregó que, desde el punto de vista político, considera que muchas de las luchas impulsadas por la sociedad argentina han servido de inspiración para personas en España.

Además, recordó que a lo largo de su vida ha compartido vínculos con numerosos argentinos en los ámbitos creativo, artístico, intelectual, personal y emocional, y aseguró que les tiene un enorme cariño y respeto.

Bardem cerró su mensaje reiterando que siente una profunda admiración por el pueblo argentino y subrayó que nunca pretendió descalificar al país con sus declaraciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.