Inundaciones históricas en Virginia Occidental destruyen carreteras e interrumpen el 911: siguen las labores de rescate

A medida que la luz del día ilumina las zonas del centro de Virginia Occidental azotadas por las tormentas, las…

A medida que la luz del día ilumina las zonas del centro de Virginia Occidental azotadas por las tormentas, las autoridades locales temen lo que pueda quedar al descubierto.

“Nunca había visto algo así, y llevo viviendo aquí 37 años”, declaró el martes por la noche Robbie Skinner, alcalde de Buckhannon. Esta localidad, de poco más de 5.000 habitantes, se encuentra a unos 137 kilómetros al noreste de Charleston, la capital del estado.

Las inundaciones históricas registradas el martes llevaron al gobernador Patrick Morrisey a declarar el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental, mientras fuertes tormentas provocaban también tornados y vientos destructivos en una franja que abarca desde Kentucky hasta Nueva Jersey.

“Numerosas carreteras se han inundado, han sido arrasadas por el agua o han quedado intransitables, al tiempo que los equipos de emergencia continúan realizando rescates, evaluando daños y llevando a cabo operaciones para salvar vidas en todo el condado”, informó el miércoles en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del condado de Upshur.

El organismo también advirtió que los servicios telefónicos en el condado de Upshur —incluido el 911— podrían sufrir retrasos o interrupciones debido a los problemas causados ​​por las inundaciones.

Se espera que unos 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental lleguen a las zonas más afectadas durante la mañana del miércoles, mientras se despliegan equipos de rescate en aguas rápidas, ingenieros y otros recursos para apoyar a los equipos de emergencia locales.

El martes por la tarde, las tormentas descargaron más de 12 cm de lluvia en unas seis horas en partes del condado de Upshur. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una emergencia por inundaciones repentinas —el nivel más alto de alerta de inundación— y calificó el suceso como una “situación particularmente peligrosa”.

El martes por la noche, Jonny Reed tomó a su hijo pequeño y salió precipitadamente de su casa en Buckhannon mientras el nivel del agua subía. Un minuto después de que él corriera a salir del porche, un cobertizo pasó flotando, mostraban las imágenes de la cámara de seguridad de la vivienda. Poco después le siguieron un árbol derribado y un vehículo todoterreno que avanzaba en posición vertical —como si se condujera solo—, arrastrado por la corriente.

“Nunca había visto el agua subir tan rápido como hoy”, dijo Reed en una publicación de Facebook el martes. Más tarde declaró a CNN que su familia estaba a salvo y que los daños en su vivienda eran leves.

Un video grabado por Evan Bacorn en Buckhannon mostraba un vehículo inundado hasta las ventanillas mientras un contenedor de basura flotaba calle abajo. Algunos conductores intentaron avanzar con sus camionetas a través de la inundación mientras el agua salpicaba los estribos de los vehículos.

Un hombre amish evalúa los daños causados ​​por la tormenta tras el paso de un tornado por el condado de Hart, Kentucky, el martes.

Las inundaciones alcanzaron niveles históricos. El medidor de caudal del arroyo Sand Run, cerca de Buckhannon, superó los 3,2 metros la noche del martes, pulverizando el récord anterior registrado durante la devastadora inundación de 1985. Fue la primera vez en aproximadamente 80 años de registros que el medidor alcanzó la fase de inundación grave. En 1985, graves inundaciones en el condado de Upshur causaron la muerte de 47 personas y destruyeron miles de viviendas y cientos de negocios.

Un tramo de viviendas de cinco manzanas a lo largo del río Buckhannon fue evacuado en la madrugada del miércoles, mientras que al resto de los residentes del condado se les recomendó permanecer a resguardo en sus hogares.

La evaluación de la magnitud de los daños se vio dificultada el miércoles por interrupciones en las comunicaciones.

“Muchas compañías de telefonía móvil y proveedores de internet están experimentando interrupciones en el servicio o carecen totalmente de él”, publicó Skinner en Facebook.

El estado de emergencia permite a las agencias estatales coordinar recursos y desplegar personal según sea necesario.

La oficina del gobernador informó que entre las zonas más afectadas se encuentran los condados de Lewis, Pleasants y Upshur, donde las inundaciones y los daños derivados han desencadenado continuas labores de respuesta a la emergencia, incluyendo decenas de rescates acuáticos.

Más de 13.000 usuarios de cinco condados del centro de Virginia Occidental se quedaron sin electricidad el miércoles por la mañana, según PowerOutage.us. Asimismo, cerca de 16 kilómetros de la Interestatal 79 permanecieron cerradas el miércoles por la mañana entre las localidades de Weston y Jane Lew, en el condado de Lewis, según informó la División de Carreteras del estado.

La División de Gestión de Emergencias de Virginia Occidental habilitó un refugio en la escuela secundaria del condado de Lewis para los residentes desplazados por las inundaciones. “La devastación en todo nuestro condado es extensa. Negocios, viviendas, vehículos e innumerables pertenencias personales han sufrido daños o han sido destruidos, y aún se desconoce el alcance total de las pérdidas”, publicó Agnes Quinn Queen, comisionada del condado de Lewis, en Facebook la madrugada del miércoles, señalando que las operaciones de rescate acuático llevaban horas en curso.

Si bien llegan numerosas ofertas de ayuda, las autoridades del condado de Upshur instan a la población a esperar hasta tener una idea más clara de la magnitud de los daños.

“Por el momento, sin embargo, se solicita a los voluntarios y a las organizaciones que no acudan por iniciativa propia a las zonas afectadas”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del condado de Upshur. “Las labores de respuesta no coordinadas pueden generar riesgos adicionales para la seguridad, aumentar la congestión del tráfico y complicar las operaciones de emergencia en curso”.

La lluvia se ha desplazado en gran medida fuera de Virginia Occidental, pero se prevé que los ríos y arroyos de la zona central del estado sigan creciendo a medida que la escorrentía avanza por la cuenca hidrográfica.

El mismo sistema de tormentas que provocó las inundaciones también generó múltiples tornados y vientos destructivos más al norte y al este. El martes se reportaron tornados en Kentucky, Ohio y Nueva Jersey, incluido uno en el condado de Clermont, Ohio.

Denise Davis, residente del condado de Clermont, declaró a la cadena afiliada a CNN WKRC que llevó a sus nietos al sótano tan pronto como escuchó la alerta de tornado.

“El viento arreció, las luces parpadearon y entonces escuché un estruendo muy fuerte; era, por supuesto, el árbol cayendo sobre la casa”, relató.

Davis añadió que todos se encontraban a salvo bajo las escaleras del sótano cuando cayó el árbol.

“Lloré, y luego mis nietos también lloraron”, dijo al recordar el momento en que vio por primera vez el árbol sobre su casa. “Simplemente no sé qué hacer ahora”.

También se observaron dos tornados en el norte de Nueva Jersey después de que tormentas de supercélula se desplazaran sobre la zona.

Hasta la tarde del martes, unas 110.000 personas en las áreas afectadas por la tormenta carecían de electricidad, según PowerOutage.us.

El martes por la tarde se emitieron advertencias de inundaciones repentinas para la ciudad de Nueva York, pero se levantaron más tarde esa misma noche.

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Nueva York, construido hace más de un siglo, está diseñado para gestionar solo unos 4,4 cm de lluvia por hora.

En los últimos años, a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto más frecuentes, el sistema ha mostrado sus limitaciones. Cuando se satura debido a la presión de grandes cantidades de lluvia en cortos periodos de tiempo, el resultado son calles inundadas en zonas bajas, así como viviendas y estaciones de metro anegadas.

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