Escándalo en UNAM: la universidad tomará un examen presencial tras las trampas en la prueba en línea de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este viernes que aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes…

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este viernes que aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes podrán ingresar a nivel licenciatura, luego de que se detectaran irregularidades en los exámenes de admisión realizados en mayo y junio, cuando la institución por primera vez aplicó esta prueba de manera virtual.

Este examen de control, que ahora será presencial y que solo se hará a una parte de las más de 158.000 personas que se presentaron en mayo y junio, es una de las recomendaciones de la comisión técnica que la UNAM nombró para revisar las anomalías.

Entre ellas, halló prácticas como uso de teléfonos para hacer trampa durante las pruebas online, presencia de acompañantes que auxiliaban a los aspirantes y suplantación de identidad.

Después de recibir las recomendaciones de la comisión técnica, el rector Leonardo Lomelí dijo en un mensaje a medios que la UNAM acepta ese y otros puntos para resolver la situación, que ha generado numerosas críticas a la universidad.

“Habiendo aceptado la recomendación, procederemos de inmediato a organizar la instrumentación, a la brevedad posible, de este examen de control”, dijo Lomelí.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no obtuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes. Ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza de la equidad en el acceso”, insistió.

De acuerdo con las recomendaciones de la comisión técnica, el examen de control se aplicará a los aspirantes que fueron aceptados y a aquellos que obtuvieron un número de aciertos que les habría sido suficiente para ingresar según los mínimos requeridos durante los últimos cinco años (2021-2026).

“La universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos (…), pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas”, dijo Eduardo Bárzana, presidente de la comisión técnica.

Con base en estos criterios, quienes serán convocados al examen de control serán alrededor de 58.000 de los 158.712 aspirantes que presentaron la prueba online en mayo y junio, según estimaciones que la oficina de prensa de la UNAM dio a CNN.

Aún no se tiene más información sobre el examen de control, como en qué fechas y sedes será aplicado. La comisión técnica recomendó que se lleve a cabo “lo más pronto posible” con el objetivo de reducir las afectaciones al semestre, que está previsto para comenzar el lunes 10 de agosto.

Lomelí dijo que la UNAM trabajará en estos aspectos y, como lo ha hecho en otras declaraciones públicas recientes, llamó a que todos los aspirantes tengan un “comportamiento ético”.

“El hacer trama es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social, es una práctica que debemos desterrar”, señaló.

La UNAM, la universidad pública más grande del país y una de las mayores del mundo, con más de 370.000 estudiantes, publicó el 17 de julio los resultados de su examen de admisión online. Días después, advirtió que había detectado irregularidades en el proceso, por lo que ordenó elaborar un informe y nombró a la comisión técnica que revisó lo sucedido.

El problema escaló el 24 de junio, cuando la institución anunció la suspensión de las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso hasta resolver el asunto y esclarecer quiénes tienen derecho a ingresar a nivel licenciatura.

A lo largo de esta semana, la situación ha generado algunas protestas frente a la Torre de Rectoría, en el campus central de la UNAM.

El lunes, un grupo de aspirantes se manifestó para exigir la repetición del examen en formato presencial para despejar dudas en torno a los resultados. El martes, otro grupo de aspirantes protestó para exigir que los resultados actuales se respeten como están.

Cada año, la UNAM tiene miles de aspirantes para sus licenciaturas. De ellos, entre el 80 % y el 90 % no logran entrar, lo que usualmente abre un debate sobre si deberían abrirse o no más espacios en la institución. Tanto la actual como pasadas administraciones universitarias dicen que la universidad no tiene capacidad presupuestaria para dar lugar a todas las personas que quieren entrar.

The-CNN-Wire

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