Es posible que el horario de verano permanente no se concrete

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó la semana pasada, con un fuerte apoyo bipartidista, a favor de establecer…

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó la semana pasada, con un fuerte apoyo bipartidista, a favor de establecer el horario de verano durante todo el año en todo el país. Pero la propuesta enfrenta fuerte resistencia en el Senado, donde un senador republicano clave advirtió que el proyecto tal vez ni siquiera llegue al pleno.

Esto es lo que sabemos sobre lo que viene:

El senador Tom Cotton, de Arkansas, está entre los opositores más firmes a avanzar hacia un horario de verano permanente y ha prometido bloquear cualquier intento de aprobar rápidamente el proyecto en el pleno mediante un proceso conocido como consentimiento unánime, que requiere el acuerdo de los 100 senadores para una votación acelerada.

Hay muchos otros senadores como Cotton que se oponen al proyecto y advierten que un amanecer más tardío pondría en peligro a los niños, que podrían verse obligados a ir a la escuela cuando todavía está oscuro.

Los líderes republicanos serán cautelosos a la hora de invertir valioso tiempo del pleno en un tema que quizá no logre superar el umbral de 60 votos necesario para avanzar.

El senador Steve Daines, de Montana, dijo a CNN que podría haber suficiente oposición, particularmente de estados del oeste como el suyo, como para que la propuesta ni siquiera llegue al pleno del Senado.

“Entiendo por qué a Florida le gusta, por ejemplo, por los horarios de golf en ciertas épocas del año, pero eso no funciona tan bien para las mamás y los papás que ponen a los niños en el autobús escolar cuando, en el oeste de Montana, el sol no saldría hasta las 9:30 de la mañana. Eso no nos sirve”, dijo Daines.

Los opositores al cambio sostienen que la medida no solo pondría en peligro a los estudiantes, sino también a trabajadores como cuadrillas de construcción, agricultores y operarios de fábricas, que tendrían que presentarse a sus trabajos en la oscuridad.

El senador Chuck Grassley, de Iowa, dijo a CNN: “Puedo decirle cuáles son mis sentimientos personales, y eso no indica cómo voy a votar, pero me irrito cada vez que cambio mi reloj”.

“No he escuchado nada de mis electores al respecto, así que no puedo decirlo”, afirmó, al señalar que sigue indeciso sobre si debería haber horario de verano permanente.

El senador Rick Scott, de Florida, está impulsando activamente la aprobación del proyecto y dice que ha estado conversando con la Casa Blanca y con sus colegas republicanos para asegurar apoyo a la medida.

“Fue un proyecto de ley que aprobé cuando era gobernador… Así que soy muy firme… Queremos horario de verano. Estoy trabajando en ello”, dijo.

Y añadió: “Así que soy optimista y creo que va a aprobarse”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, que representa a Dakota del Sur, no descartó someter el proyecto a votación cuando los reporteros lo presionaron sobre el tema la semana pasada, aunque en el pasado se opuso a una iniciativa similar para adoptar el horario de verano durante todo el año.

Dijo a los reporteros en el Capitolio que cree que el proyecto aprobado por la Cámara ofrece a los estados la posibilidad de elegir si mantienen el horario estándar permanente. La medida permite que los estados no adopten el horario de verano, siempre y cuando establezcan el horario estándar permanente antes de que la ley entre en vigor. Los residentes de Hawai, gran parte de Arizona y otros territorios de Estados Unidos ya observan el horario estándar permanente.

“Creo que la principal preocupación es que los estados tengan margen de decisión, y tengo entendido que eso está en el proyecto de la Cámara. Simplemente no creo que queramos un mandato, y eso ya se intentó una vez y luego se derogó”, dijo. “Pero lo estamos revisando. La Cámara tuvo una votación amplia. Hay mucho interés en este tema de nuestro lado: algunos están a favor y otros en contra”.

Preguntado sobre si puede conseguir los 60 votos necesarios para superar un filibusterismo, Thune dijo que eso “está por verse”. Añadió que “ese no es un asunto que realmente hayamos sondeado mucho todavía”.

Cuando se le preguntó si apoyaría la medida, Thune solo señaló que proviene de una región del norte y que se opuso a una iniciativa similar cuando se votó en la Comisión de Comercio del Senado el pasado abril.

El Congreso ya intentó antes hacer permanente el horario de verano. Adoptó una medida en la década de 1970, cuando Estados Unidos atravesaba una crisis energética, pero rápidamente dio marcha atrás en medio de una fuerte impopularidad.

En 2022, los senadores aprobaron una versión de un proyecto de ley sobre el horario de verano mediante una acción rápida en el pleno, sin enfrentar objeciones de sus colegas. No llegó a votarse en el pleno de la Cámara de Representantes.

Más tarde, Cotton reveló que habría bloqueado ese esfuerzo y prometió objetar cualquier intento futuro de aprobar ese tipo de legislación rápidamente en el pleno.

En 2025, un grupo bipartidista de senadores buscó el consentimiento unánime para aprobar un proyecto de ley que estableciera el horario de verano durante todo el año, pero Cotton frustró ese intento.

The-CNN-Wire

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