En enero, el DHS defendió rápidamente los tiroteos fatales de ICE. Ahora sus declaraciones parecen estar cambiando

Tras el asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración en enero, el Departamento…

Tras el asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración en enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió rápidamente comunicados defendiendo el uso de la fuerza letal, alegando que las víctimas intentaban asesinar a agentes del orden. El juicio precipitado de la agencia sobre los incidentes provocó pedidos de investigaciones imparciales por parte de funcionarios locales y una oleada de protestas. Algunas de las versiones del DHS fueron posteriormente refutadas por videos, fallos judiciales y otras pruebas.

La dirección del DHS se enfrentó a cambios estructurales relativos a la rendición de cuentas tras las muertes de Good y Pretti, incluyendo la destitución de la secretaria Kristi Noem. Su sucesor, Markwayne Mullin, ha favorecido públicamente un estilo discreto de control migratorio que se basa más en operaciones selectivas que en las redadas a gran escala e indiscriminadas que caracterizaron el mandato de Noem.

Este mes, tras el asesinato de dos personas más en Estados Unidos a manos de agentes del ICE, las declaraciones públicas de la agencia han cambiado notablemente: el DHS se ha tomado mucho más tiempo para pronunciarse sobre los tiroteos y, si bien parte del lenguaje se ha mantenido similar o idéntico, la agencia ha suavizado otros detalles.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener comentarios al respecto, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

A continuación, CNN ha anotado algunos de los detalles clave de las primeras declaraciones públicas de la agencia tras los asesinatos de Good, Pretti, Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastián Durán Guerrero.

Con información de Michael Williams y Priscilla Alvarez, de CNN.

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