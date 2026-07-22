Elon Musk dice que Grok, su plataforma de IA, hará una adaptación “históricamente precisa” de “La Odisea” para fin de año

Elon Musk dijo que su plataforma de IA, Grok Imagine, realizará una película de larga duración y “históricamente precisa” de…

Elon Musk dijo que su plataforma de IA, Grok Imagine, realizará una película de larga duración y “históricamente precisa” de “La Odisea” de Homero en los próximos meses.

El magnate tecnológico hizo la declaración en su plataforma de redes sociales X el miércoles, solo unos días después de que la taquillera versión de Christopher Nolan sobre la antigua epopeya griega se estrenara en cines de todo el mundo.

“Antes de que termine este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de ‘La Odisea’ que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, escribió Musk.

Su publicación incluía un enlace a un clip de tres minutos de una escena entre el héroe Odiseo y la ninfa Calipso, creada por Grok Imagine.

La publicación llegó horas después de que Musk respondiera a otro usuario que le sugirió aportar US$ 100 millones para que Mel Gibson “filme una adaptación de ‘La Odisea’ con barcos, armaduras, armas y reparto meticulosamente históricos, con todos los diálogos tomados directamente del poema original y pronunciados en griego homérico”.

Musk respondió: “Me apunto”.

El jefe de Tesla no ha ocultado sus sentimientos sobre la versión épica de Nolan. A principios de este mes, lanzó un feroz ataque contra el director por sus decisiones de reparto.

En una publicación del 6 de julio, que ha sido vista 1,8 millones de veces, Musk escribió: “Chris Nolan profanó a Homero y se arrastró de rodillas solo para cumplir con las reglas woke necesarias para ganar un Oscar. Qué gusano”.

Anteriormente amplificó la publicación de un usuario de X que sugería que Nolan era un “cobarde” por elegir a la actriz negra Lupita Nyong’o como Helena de Troya por miedo a ser llamado racista. Musk comentó “cierto” y desde entonces ha expresado repetidamente esta opinión. Respondiendo a la publicación de otra persona sobre el tema del reparto, escribió en mayo: “Chris Nolan es un racista anti-blanco”.

Es poco probable que las críticas afecten el ánimo de Nolan en este momento. Su adaptación repleta de estrellas recaudó más de US$ 264,06 millones en taquillas de todo el mundo durante el fin de semana de estreno, según Comscore Movies.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.