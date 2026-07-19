El palmarés de la Copa del Mundo tras el título de España: los países que más ganaron y los que más finales perdieron

España venció a Argentina en la gran final del Mundial 2026 y sumó su segunda estrella en la competición, después…

España venció a Argentina en la gran final del Mundial 2026 y sumó su segunda estrella en la competición, después del título logrado en Sudáfrica 2010. Los ibéricos, que no tenían ni siquiera una final registrada en los primeros 80 años de la Copa del Mundo, son los únicos que han podido ganar dos veces el torneo en el nuevo milenio y se han acomodado en el palmarés histórico.

La Canarinha no conoce la gloria desde 2002, cuando fue campeón en Corea-Japón.

Antes, levantó el título en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994. A pesar de la sequía, el mal momento de otras selecciones históricamente fuertes la mantienen en el primer lugar.

El gigante dormido. La Azzurri no juega el Mundial desde 2010, pero aún así nadie la superó en ese lapso. Fue el primer bicampeón consecutivo al ganar las ediciones de 1934 y 1938, y luego repitió en 1982 y 2006.

La Die Mannschaft tiene la costumbre de espaciar en el tiempo sus títulos mundiales. Ganó la Copa del Mundo por primera vez en 1954, y las otras en 1974, 1990 y 2014. Desde entonces no ha vuelto a brillar.

El sueño de la cuarta estrella y del bicampeonato seguido se le escapó en la final ante España este domingo. La Albiceleste no ganó el Mundial hasta la edición de 1978, cuando fue sede, y luego repitió en México 1986 y Qatar 2022.

La primera potencia de Sudamérica. Ganó el primer Mundial, en casa en 1930, y luego repitió en el histórico “Maracanazo” de 1950. Ganó dos veces la Copa del Mundo y por eso lo ponemos aquí, aunque la Celeste ha sido cuatro veces campeona del mundo (la FIFA le reconoce así las dos medallas de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, antes del nacimiento del Mundial como tal).

Francia se tomó hasta 1998 (su segunda vez como organizadora) para conquistar por primera vez la Copa del Mundo. 20 años después, Les Bleus repitieron la gesta en Rusia 2018. La tercera estrella se les escapó por penales: ante Argentina en 2022 y ante Italia (cuando todavía tenía una) en 2006.

De las selecciones “gigantes”, es la que más tiempo tardó en ganar el Mundial.

Junto a Brasil, son las únicas dos que no ganaron ningún título como locales. Es más, ni siquiera lo ganó en Europa: el primero fue en Sudáfrica 201 y el segundo en Canadá, Estados Unidos y Méxic0 2026.

Los inventores del fútbol solo pudieron ganar el Mundial en 1966, cuando fueron organizadores y ganaron con un gol que no fue. Recién en esta Copa del Mundo lograron volver al podio, quedando terceros.

Argentina perdió este domingo su cuarta final de la Copa del Mundo, y ningún otro país ha perdido más. Solo Alemania iguala esa cantidad de derrotas. La Albiceleste cayó en 1930, 1990, 2014 y 2026, mientras que los germanos lo hicieron en 1966, 1982, 1986 y 2002.

Por detrás aparece Países Bajos, que llegó a tres finales y las perdió todas: 1974, 1978 y 2010.

Brasil (1950 y 1998), Italia (1970 y 1994), Francia (2006 y 2022), Hungría (1938 y 1954) y República Checa (1934 y 1962) tienen dos definiciones perdidas cada una, mientras que Croacia (2018) y Suecia (1958) cayeron en la única que jugaron.

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