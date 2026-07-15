El Mundial 2026 suma a Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams al evento de clausura

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 ha crecido en ambición y en la plantilla de figuras que harán acto…

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 ha crecido en ambición y en la plantilla de figuras que harán acto de presencia este domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

La FIFA informó el martes en un comunicado que los cantantes Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams actuarán en la ceremonia, acompañados del youtuber IShowSpeed. El evento también contará con la presencia del actor Tom Cruise y de “otros artistas e invitados especiales que se anunciarán en los próximos días”, dijo el comunicado.

La FIFA no reveló los detalles del evento. ¿Cantantarán juntos o por separado los artistas invitados? ¿Realizará Cruise una acrobacia como la que suele hacer en las películas de la saga “Misión imposible”?.

La cantante y actriz Jennifer Hudson —miembro del exclusivo grupo de artistas que ha ganado un premio Oscar, Emmy, Grammy y Tony— interpretará, según la FIFA, una “versión especial” del himno nacional de Estados Unidos antes de que comience el partido de la final del Mundial.

Los organizadores por ahora no han revelado quiénes interpretarán los himnos nacionales de los dos países que competirán en la final del Mundial.

“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, dijo Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el comunicado.

La FIFA informó que la ceremonia de clausura comenzará a la 1:30 p.m., hora de Miami; esto es, 90 minutos antes del comienzo de la final. Las puertas del Estadio Nueva York Nueva Jersey se abrirán a las 11:00 a.m. hora de Miami.

Además de la ceremonia de clausura antes del partido, hay mucha expectativa por el espectáculo de medio tiempo de la final, que tendrá como artistas principales a Shakira, Madonna, Justin Bieber, las superestrellas del K-pop BTS, Burna Boy y el coro PS22 (con la participación de Coldplay).

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel anunció en Instagram que también participará en el espectáculo de medio tiempo conduciendo a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Finalmente, los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets” también estarán en el show, una iniciativa que busca reforzar el propósito de que todos los niños tengan acceso a educación de calidad a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

The-CNN-Wire

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