El Departamento de Justicia admite fallas en la renovación del estanque reflectante y desestima caso contra exatleta olímpico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió que la renovación de US$ 14 millones impulsada por el presidente Donald…

El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió que la renovación de US$ 14 millones impulsada por el presidente Donald Trump en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue “apresurada y mal ejecutada” y retiró el caso penal contra el exatleta olímpico David Hearn, a quien acusaba de vandalizar el estanque, según una nueva presentación judicial de la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

Las admisiones representan un giro incómodo para Pirro y Trump, quienes durante semanas insistieron públicamente en que los vándalos eran los únicos responsables de los graves daños en el revestimiento del estanque, la proliferación crónica de algas y el color verdoso del agua en este emblemático monumento.

Otras tres personas también fueron involucradas en el esfuerzo del Gobierno por atribuir los problemas del estanque reflectante a presuntos actos de vandalismo. Todas enfrentaban cargos menores por delitos menores. Los fiscales federales también retiraron este viernes los cargos contra al menos una de ellas, según los registros del tribunal federal del Distrito de Columbia.

En mayo, Trump ordenó que la costosa renovación del estanque reflectante, que incluyó pintar el fondo de un intenso color azul, estuviera terminada para el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. La obra, una de varias modificaciones estéticas que el presidente impulsó este verano en monumentos de Washington, recibió fuertes críticas.

En una presentación judicial que describe con inusual detalle las deficiencias de las obras realizadas este verano en el estanque reflectante, la oficina de Pirro responsabilizó directamente a otras agencias federales, entre ellas el Departamento del Interior, tanto por la deficiente renovación como por el caso de vandalismo presentado contra Hearn.

“Los daños fueron el resultado de una instalación mal ejecutada y no de actos de vandalismo, como inicialmente afirmó el Departamento del Interior”, escribió este viernes la oficina de Pirro en el expediente del caso contra Hearn.

“Una inspección visual reciente mostró daños en todo el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, incluso en el centro del estanque, donde no sería probable que un vándalo intentara desprender el revestimiento”, añadieron los fiscales. “Dada toda esta información recién descubierta, es difícil atribuir los daños generalizados en el estanque reflectante al vandalismo y, mucho menos, establecer ese hecho más allá de toda duda razonable”.

“La acusación formal contra Hearn ya había sido presentada cuando el Departamento del Interior proporcionó documentos adicionales a la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia que indicaban que los daños en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en junio de 2026 fueron consecuencia de una instalación defectuosa por parte del contratista, Atlantic Industrial Coatings, y de la prisa por completar el proyecto antes de los eventos relacionados con la celebración de America 250 en las semanas cercanas al Día de la Independencia de 2026”, escribió la oficina de Pirro.

Los abogados de Hearn dijeron en un comunicado tras la decisión: “El caso que el Gobierno de Trump presentó contra David Hearn nunca debió haberse iniciado. Que hoy haya sido desestimado no borra el abuso del poder del Gobierno al arrestar y acusar a un estadounidense patriota que no hizo nada malo. El enfoque del Gobierno fue: actuar primero y apuntar después. La administración le debe una disculpa al señor Hearn”.

Cuando CNN llamó el viernes por la noche al contratista, un empleado de Atlantic Industrial Coatings dijo que no había escuchado nada sobre la nueva presentación judicial y agregó: “Sin comentarios”.

CNN se comunicó con la Casa Blanca y con el Departamento del Interior para solicitar comentarios.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

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