El Congreso de EE.UU. es uno de los más longevos y la mayoría considera que esto es un problema, según nueva encuesta de CNN

Mientras continúan los homenajes fúnebres al difunto senador republicano Lindsey Graham, quien falleció a principios de este mes a los…

Mientras continúan los homenajes fúnebres al difunto senador republicano Lindsey Graham, quien falleció a principios de este mes a los 71 años, crece el debate nacional sobre el envejecimiento de las figuras políticas del país.

El senador Mitch McConnell, de 84 años, ha estado alejado de las votaciones en el Congreso desde que una caída en junio lo llevó al hospital y contrajo un caso leve de neumonía, según un comunicado reciente de su oficina tras semanas de especulaciones.

El Congreso actual se encuentra entre los más longevos de la historia de Estados Unidos, una tendencia que se espera que se acelere, especialmente en el Senado. La mayoría de los estadounidenses considera que la cantidad de senadores mayores de 70 años es un problema grave y exige mayor transparencia en cuanto a la salud de los funcionarios electos, según una nueva encuesta de CNN.

Las elecciones de mitad de mandato de noviembre podrían ser una oportunidad para que los votantes estadounidenses se pronuncien sobre la composición demográfica del Congreso. Según la última encuesta de CNN, realizada por SSRS, el 58 % de los estadounidenses considera que la proporción actual de legisladores de edad avanzada en el Congreso representa un grave problema. Este porcentaje asciende al 68 % entre los menores de 35 años.

La edad promedio de los senadores y representantes ha ido en aumento de forma constante durante décadas.

La encuesta de CNN también revela un deseo generalizado de mayor transparencia sobre la salud de los funcionarios electos. Casi dos tercios de los estadounidenses opinan que los funcionarios electos deberían divulgar toda la información médica que pudiera afectar su capacidad para ejercer sus funciones, mientras que solo el 35 % considera que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a mantener la privacidad de su historial médico.

Esta preferencia trasciende las líneas partidistas y parece haber aumentado en las últimas décadas. En 2018, una encuesta de CNN mostró una división casi equitativa sobre si los presidentes deberían divulgar su información médica, y en 2004, el 61 % se mostró a favor de la privacidad de los presidentes.

Según una encuesta de CNN, el 70 % de las personas afiliadas a alguno de los dos partidos principales se sentirían incómodas o molestas si su partido nominara a alguien mayor de 70 años para un cargo público. Asimismo, una encuesta de Fox News de julio reveló que el 85 % de los votantes registrados considera que debería existir una edad de jubilación obligatoria para los legisladores, y aproximadamente la mitad de ellos preferiría que dicha edad fuera inferior a los 70 años.

En el Congreso actual, más de un tercio de los senadores superan los 70 años.

En noviembre, 20 senadores en ejercicio se postulan para un nuevo mandato completo. Sus edades oscilan entre los 39 años (Jon Ossoff de Georgia) y los 83 años (Jim Risch de Idaho), y si todos ganan sus escaños, más de la mitad de ellos superarán los 70 años para 2033, año en que concluiría su próximo posible mandato. Cabe destacar que McConnell y los senadores demócratas Dick Durbin de Illinois, de 81 años, y Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire, de 79, se jubilan este año y se encuentran entre los senadores de mayor edad cuyos escaños se renuevan en este ciclo electoral.

Si bien la edad típica de jubilación en Estados Unidos ronda los 65 años, cuando muchos son elegibles para el seguro médico federal Medicare, la población mayor de 65 años sigue estando bien representada en el Congreso por ambos partidos.

Dado que la Constitución de Estados Unidos exige que los miembros de la Cámara de Representantes tengan al menos 25 años y que la edad mínima para los senadores sea de 30, el Congreso, naturalmente, tiene una mayor edad que la población general.

Si bien solo el 19 % de la población general de Estados Unidos tiene más de 65 años, según los datos de 2025 de la Oficina del Censo, la edad media de los senadores estadounidenses en ejercicio es de 66 años. Esto significa que, aunque menos de uno de cada cinco estadounidenses tiene más de 65 años, aproximadamente la mitad de los senadores pertenecen a ese grupo.

A sus 92 años, el republicano Chuck Grassley, de Iowa, es el miembro de mayor edad del Senado, donde ejerce como presidente pro tempore. Este cargo lo sitúa tercero en la línea de sucesión presidencial, un hecho que quedó de manifiesto recientemente cuando fue el funcionario de mayor rango de la administración que no estuvo presente en la filtración de seguridad ocurrida en mayo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.