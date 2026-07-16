Dichos de Trump de que Venezuela hackeó máquinas de votación coinciden con acusaciones de Hugo “El Pollo” Carvajal

La afirmación promovida por la Casa Blanca el jueves de que Venezuela experimentó con el hackeo de sus propias máquinas…

La afirmación promovida por la Casa Blanca el jueves de que Venezuela experimentó con el hackeo de sus propias máquinas de votación retoma las acusaciones formuladas por el exdirector de Inteligencia de Venezuela y narcotraficante condenado Hugo “El Pollo” Carvajal en una carta al presidente Donald Trump.

Carvajal, un general de tres estrellas de confianza de los exlíderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dirigió el servicio de inteligencia militar del país y más tarde sirvió en la Asamblea Nacional. Con el tiempo rompió con Maduro, respaldó al líder opositor Juan Guaidó y huyó a España. Allí fue arrestado en 2021 y extraditado a Estados Unidos en 2023.

En su carta de diciembre de 2025 obtenida por CNN a través de su abogado, Carvajal alegó, sin aportar pruebas, que la empresa de tecnología electoral Smartmatic “nació como una herramienta electoral del régimen venezolano”. Afirmó que las elecciones “pueden amañarse con el software” y que se había utilizado para hacerlo, pero no especificó en qué elecciones.

Smartmatic rechazó su versión, afirmando que nunca fue propiedad ni estuvo controlada por el Gobierno de Venezuela y que ninguna evidencia muestra que su tecnología haya manipulado elecciones en Estados Unidos. La empresa dice que su tecnología se utilizó únicamente en el condado de Los Ángeles durante las elecciones de 2020.

Smartmatic ha sido durante mucho tiempo falsamente acusada por aliados de Trump de amañar las elecciones estadounidenses de 2020. Un memorando desclasificado de la CIA de junio indicó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos determinó en 2006 que Venezuela y Smartmatic no tenían la capacidad “de manipular el resultado de elecciones fuera de Venezuela”.

Carvajal se declaró culpable en 2025 de cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, incluida la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Su sentencia ha sido aplazada sin una nueva fecha, una posible señal de que podría estar cooperando con los fiscales, aunque no se ha confirmado ningún acuerdo.

Podría convertirse en testigo contra Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses y llevado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y armas. Maduro se declaró inocente.

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