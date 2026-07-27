Detienen a un sospechoso de 15 años por el tiroteo en festival gastronómico de Seattle que dejó 3 muertos

La policía confirmó el lunes que un joven de 15 años ha sido detenido en relación con el tiroteo del…

La policía confirmó el lunes que un joven de 15 años ha sido detenido en relación con el tiroteo del domingo en Seattle. Dos hombres, de 18 y 44 años, y una mujer, de 56, murieron y varias personas —incluido un niño pequeño— resultaron heridas.

La policía de Seattle continúa buscando a un segundo sospechoso en el tiroteo ocurrido en un popular festival gastronómico a los pies del icónico Space Needle de la ciudad.

Las autoridades creen que dos personas se estaban disparando entre sí, según el subjefe de policía de Seattle, Tyrone Davis, quien dijo que no existe una amenaza continua para el público.

El mortal tiroteo del domingo por la noche en el Bite of Seattle, un evento gratuito que atrae a cientos de miles de asistentes cada año, hizo que los asistentes corrieran por sus vidas. Se vio a un gran grupo derribando una valla para escapar tras una ráfaga de disparos, la más reciente y espantosa entrada en el registro cada vez más amplio de estadounidenses victimizados por la violencia armada mientras realizan actividades cotidianas.

Las autoridades respondieron a reportes de un tiroteo poco después de las 6 p.m. en el Seattle Center.

“Hubo como seis o siete, múltiples disparos”, dijo Justice Beitzel, quien estaba comiendo con amigos mientras cerca se desarrollaba un concierto, a Ben Hunte de CNN. “De repente, vi a gente corriendo hacia nosotros”.

Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar. Otra víctima murió después de ser trasladada a un hospital local, dijo Davis a última hora del domingo.

En un audio de despacho de emergencias obtenido por CNN, se escuchó a una persona solicitar un “torniquete para niño pequeño” en el lugar.

Un niño de 2 años fue trasladado al Harborview Medical Center, informó el departamento de bomberos el domingo. Para la mañana del lunes, el pequeño seguía en el hospital en “condición satisfactoria”, según Susan Gregg, directora de relaciones con los medios del hospital.

Algunas otras víctimas fueron atendidas en hospitales locales, incluido un hombre de 23 años y una mujer de 39 que desde entonces han sido dados de alta de Harborview, y un hombre de 27 años que fue dado de alta del cercano UW Medical Center – Montlake, añadió Gregg.

La policía recuperó dos armas y dijo que se creía que dos personas se estaban disparando entre sí. Davis describió al sospechoso bajo custodia como una persona joven.

No se sabe qué motivó el tiroteo. Las autoridades instaron a las personas que presenciaron el tiroteo a presentarse con cualquier información que pudiera ser útil para la investigación.

El tiroteo es uno de al menos 271 tiroteos masivos en EE.UU. este año, según el Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más víctimas reciben disparos.

El Seattle Center abarca un campus de 74 acres y alberga el Space Needle y la arena más grande de la ciudad, atrayendo a más de 12 millones de visitantes cada año. Y cientos de miles de esos visitantes llevan su apetito al centro para el festival anual Bite of Seattle, que reúne a cientos de vendedores locales que ofrecen comidas creativas y entretenimiento en vivo durante tres días.

Multitudes de personas caminaron el domingo por los pasillos de vendedores al aire libre, pasando junto a platos de poke, tazones de fideos y mariscos recién asados a la parrilla. Usuarios de redes sociales documentaron alegremente sus estiramientos de queso y remolinos de fideos en videos compartidos en línea.

Cuando se efectuaron los disparos, el ambiente jovial se convirtió en pánico. Los asistentes al festival se apresuraron a huir del peligro.

Una transmisión en vivo del vendedor de comida Hawaiian Honey Cones captó a un hombre hablando a la cámara mientras al menos cuatro disparos sonaban de fondo.

Las personas se agacharon y corrieron fuera de la escena mientras un gran grupo de asistentes derribaba una valla al salir del área.

Tras el caos, los testigos compartieron relatos variados de lo que vieron y oyeron.

Dos testigos dijeron a la afiliada de CNN KOMO que oyeron de siete a ocho disparos, mientras la gente corría en todas direcciones. Otro asistente dijo que estaba cerca de un escenario donde tocaba una banda cuando oyó al menos dos docenas de disparos.

Otro hombre dijo que algunas personas no reaccionaron de inmediato, pensando: “Oh, deben ser fuegos artificiales o algo así”. Pero después de que se escucharon más disparos, vio a gente “irrumpiendo por la zona” intentando salir.

Algunas personas parecían haberse refugiado en la tienda de regalos de la Space Needle en el Seattle Center, según mostró un video compartido con CNN.

La policía, los servicios de emergencia y agentes de varias agencias, incluido el FBI, estuvieron en el lugar después, según mostró el video.

Un equipo SWAT del estado de Washington también se dirigía al lugar para ayudar a petición de la policía de Seattle, dijo el gobernador Bob Ferguson.

CNN se ha puesto en contacto con la policía de Seattle y funcionarios de la ciudad, así como con el Seattle Center, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, calificó el tiroteo como “un acto de violencia horripilante” y dijo que la comunidad “está tratando de entender cómo una reunión construida en torno a la cultura, la conexión y la alegría terminó en disparos”.

“En los próximos días, estableceremos qué ocurrió y seremos transparentes con el público sobre lo que hemos aprendido”, escribió Wilson. “Esta noche, nuestra atención pertenece a las personas cuyas vidas fueron arrebatadas, a quienes luchan por recuperarse y a las familias a su lado”.

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