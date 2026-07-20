Emiten alerta por tormenta tropical, ante la amenaza de Bertha a la costa del Golfo con lluvias torrenciales y viento fuerte

La tormenta tropical Bertha se formó en el noreste del Golfo y se espera que golpee partes de la Costa…

La tormenta tropical Bertha se formó en el noreste del Golfo y se espera que golpee partes de la Costa del Golfo desde Florida hasta Louisiana, y posiblemente tan al oeste como Texas.

Se prevén fuertes lluvias, inundaciones costeras y vientos con fuerza de tormenta tropical en su trayectoria. El sistema ya estaba generando algunas bandas de intensas precipitaciones en el noroeste de Florida el lunes por la tarde.

La segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 tiene vientos de 65 kilómetros por hora y es posible que se fortalezca aún más.

Se ha emitido una alerta de tormenta tropical para las zonas costeras de Alabama, Misisipi y el este de Louisiana. En estas áreas, se esperan condiciones de tormenta tropical en las próximas 36 horas.

Se ha emitido una alerta de tormenta tropical para la costa occidental del norte de Florida y el resto de la mitad oriental de la costa de Louisiana, incluyendo Nueva Orleans.

En estas zonas, es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical en las próximas 24 a 48 horas. Podrían emitirse alertas adicionales más al oeste, a lo largo de las costas de Louisiana y Texas, en los próximos días.

Aunque ahora está clasificada como tormenta tropical, Bertha sigue siendo un sistema desorganizado, ya que solo en su mitad sur se han formado tormentas eléctricas persistentes.

El aire seco y el gran tamaño de la tormenta le han impedido intensificarse hasta convertirse en un ciclón tropical propiamente dicho, a pesar de recibir como combustible las aguas del Golfo, que alcanzaron temperaturas cercanas a los máximos históricos.

La temporada de huracanes del Atlántico ha comenzado con lentitud en comparación con años recientes, a medida que El Niño afianza su influencia en algunas partes de la cuenca.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica un número menor al promedio de sistemas con nombre en el Atlántico esta temporada debido a este fenómeno.

Lo más probable es que Bertha siga su trayectoria a lo largo de la costa del Golfo y toque tierra a última hora del miércoles por la noche como una débil tormenta tropical cerca del sureste de Louisiana y el sur de Misisipi.

Varios factores impedirán que Bertha se intensifique mucho. Los sistemas tropicales que interactúan con tierra tienden a debilitarse porque se ven privados del agua cálida que alimenta sus tormentas eléctricas.

Bertha también podría enfrentarse a una cizalladura del viento aún más intensa que la que ya sufre.

La cizalladura del viento es el cambio en la velocidad o dirección del viento desde la superficie hasta las capas superiores de la atmósfera. Puede destrozar una tormenta, literalmente desintegrándola.

Dependiendo de la intensidad de las condiciones atmosféricas alrededor de Bertha, la tormenta podría incluso disiparse sobre Louisiana.

Sin embargo, el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que llegará a la costa norte de Texas como depresión tropical a finales de semana.

Independientemente de la evolución del sistema, se esperan lluvias intensas, vientos racheados e inundaciones costeras en la costa norte del Golfo desde la noche del lunes hasta, al menos, mediados de semana.

Afortunadamente para los intereses cercanos a la costa, la cizalladura del viento está afectando más a la mitad norte de Bertha, manteniendo las lluvias más intensas mar adentro.

Esto es lo que cabe esperar:

• Lluvias: se prevén acumulaciones generalizadas de entre 5 y 10 cm, con picos de hasta 20 cm durante las tormentas más fuertes, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi, Louisiana y, posiblemente, la costa de Texas. Esto podría provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas como Nueva Orleans.

• Viento: es posible que se registren condiciones de tormenta tropical —vientos sostenidos superiores a 64 km/h— en el área bajo vigilancia desde la noche del lunes hasta el martes. Las rachas más fuertes asociadas a las tormentas eléctricas podrían causar cortes de electricidad aislados.

• Marejada ciclónica: los niveles del agua podrían subir entre 60 y 120 cm por encima de lo normal a lo largo de la costa, desde la desembocadura del río Misisipi en el sureste de Louisiana hasta la frontera entre Alabama y Florida. Se ha emitido una alerta por marejada ciclónica para esta zona, lo que significa que es posible que se produzcan inundaciones potencialmente mortales por agua de mar en las próximas 48 horas.

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