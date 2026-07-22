De la televisión al celular: el auge de las teleseries “verticales” en América Latina

Historias breves pero intensas, personajes y escenas que “enganchan” y capítulos que duran entre uno y tres minutos como máximo.…

Historias breves pero intensas, personajes y escenas que “enganchan” y capítulos que duran entre uno y tres minutos como máximo. Estamos hablando de las teleseries, microdramas o mininovelas “verticales”, un formato que busca conquistar distintas plataformas de streaming y redes sociales con un producto adaptado a las pantallas celulares (9:16) y a la era del “scrolling”.

“Así es el formato: son pocos actores, tienen una gran locación y las historias son bien condensadas. Yo siempre digo: son igual que las teleseries tradicionales, solo que tú lo que haces es ‘administrar’ más. Aquí se extrema todo porque el consumo de la audiencia es más vertiginoso y todo es mucho más rápido”, cuenta César Opazo, director de teleseries y uno de los pioneros en Chile y América Latina en dramas verticales.

En 2025, este director de televisión y su equipo lanzaron la primera mininovela vertical en el país austral llamada “Mi boda es una trampa”, de la mano de Canal 13. Opazo cuenta que se prepararon y estudiaron a fondo el formato –popularizado en Asia después de la pandemia–, analizaron los resultados en redes sociales y las grandes posibilidades de producción –y ganancias– para la industria local.

“La televisión abierta se ha envejecido. El público que la ve es un público mucho más adulto. Lo que tiene el formato vertical es que es más pluralista, es mucho más atractivo para los jóvenes o adultos jóvenes porque se han ido acostumbrando a que pueden ver contenido en un celular cuando quieran, sin tener la presión de los horarios preestablecidos”, cuenta Opazo a CNN, quien a la fecha ya ha producido seis series verticales y acumula más de 175 millones de visualizaciones en plataformas como Tiktok, Instagram, Facebook y Youtube.

“En términos de tiempo, en una semana grabamos una serie vertical completa y se emite durante un mes; es decir, cada mes estamos lanzando una nueva serie vertical”, afirma Opazo, quien agrega que el “fenómeno” sucedió de manera transversal en la región.

El mismo 2025, el gigante mexicano-estadounidense TelevisaUnivisión anunció el lanzamiento de su propia aplicación de streaming de microdramas verticales con títulos originales en español como “El regreso de la heredera fugitiva”, “Destinada a ser la dueña” y “Me fui gata, volví perra”. En un solo año, la compañía ya acumula 145 títulos y más de 326 millones de visualizaciones.

Por otro lado, la estación brasileña TV Globo se unió a la tendencia a fines de 2025 con la serie “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, mientras que Argentina debutó con verticales como “Dinero, armas y feliz Navidad” (a través de la plataforma ReelShort) y “Triángulo amoroso” (2026), de la mano de Telefe.

Las ganancias, por otro lado, parecen prometedoras: según un informe de la revista Variety, la industria de los microdramas a nivel global “avanza a toda velocidad hacia los US$ 26.000 millones en ingresos anuales para el año 2030”.

María José Illanes sabe bien cómo es el salto de la televisión al formato de las pantallas celulares. Con más de 20 años de trayectoria en teleseries, esta destacada actriz chilena de cine y televisión ahora encarna a “Silvana Mardones”, una taxista y protagonista de la nueva miniserie vertical de Canal 13 que lleva por título “Mira de quién te burlaste”.

“Silvana es una mujer que carga traumas: fue víctima de bullying en su juventud y ahora, muchos años después, se encuentra en un taxi a la persona que le hizo daño en el pasado”, adelanta la actriz a CNN.

“La verdad es que pensé que iba a ser más complicado (grabar) por el formato, pero es lo mismo que una teleserie tradicional, solo que los tiempos son más acotados. En cada capítulo pasan muchas cosas porque se tiene que contar una historia rápida y hay que dejar intrigados a los seguidores”, explica Illanes.

El formato, lejos de presentar dificultades, ha surgido como un campo de oportunidades en el mundo digital. Así lo explica también Javier Goldschmied, director de programación de Televisión Nacional de Chile (TVN), canal estatal que lanzó recientemente la mininovela “Amor sin culpas” y que ya acumula más de 30 millones de reproducciones.

“Nosotros dijimos: ‘Esto pareciera ser que viene grande’. Vimos que era un producto de ficción mucho más liviano, que no parecía ser una moda y que tenía un modelo de negocio. Nos acomodó mucho. Nos gusta la ficción, tenemos un compromiso con la ficción y la única forma de poder hacerla, en este caso particular, era ir por este producto mucho más eficiente a nivel de costos”, cuenta el ejecutivo de TVN a CNN.

Para Goldschmied, este formato se ha expandido de forma orgánica en la industria. Y lo seguirá haciendo en el futuro.

“Las marcas, en general, hace mucho rato ven en el consumo digital una posibilidad de inversión. Conocen la ficción vertical y les gusta relacionarse con los productos. Hoy en día es algo que, prácticamente, todo el mundo ha consumido en algún momento”, concluye el director de la señal estatal.

The-CNN-Wire

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