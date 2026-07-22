Con Vozinha y Haaland, este fue el equipo ideal del Mundial 2026

Después de 39 días y 104 partidos, el Mundial 2026 llegó a su fin el domingo con la coronación de…

Después de 39 días y 104 partidos, el Mundial 2026 llegó a su fin el domingo con la coronación de España como nuevo campeón del mundo, pero el 11 ideal de futbolistas tuvo apenas a tres integrantes del elenco que dirige Luis de la Fuente.

La FIFA publicó este miércoles al “equipo ideal”, que se basó en la votación del público sobre una base preseleccionada de futbolistas. Allí destaca la presencia del portero de Cabo Verde Vozinha, quien a puro reflejo se dio a conocer al mundo con 41 años en el escenario más importante de todos.

Vozinha fue la razón principal por la que España terminó el Mundial con siete triunfos y un empate, siendo la figura de la selección africana ante los ibéricos en el debut absoluto de los caboverdianos en una Copa del Mundo. Sus atajadas en ese empate 0-0 lo convirtieron en una auténtica sensación de las redes sociales y en la gran historia que el primer Mundial de 48 equipos tuvo para contar.

El portero es la única “sorpresa” en el 11 ideal, donde predominan los jugadores de la España campeón y de Francia, que finalizó cuarto, con tres futbolistas cada uno. Hay dos del subcampeón, Argentina, y uno tanto de Inglaterra como de Noruega, es decir que 9 de los 11 vienen de los equipos que llegaron a semifinales.

En la defensa aparecen los dos laterales de España, Pedro Porro y Marc Cucurella, claves en el andamiaje ofensivo de la Roja con sus constantes escaladas. El jugador del Tottenham, de hecho, terminó marcando dos goles, uno ante Austria y otro ante Francia. En la dupla de marcadores centrales sorprende la no inclusión de Cubarsí y Laporte, pilares de la España que solo recibió un gol en ocho encuentros. Los que sí están son Lisandro Martínez, de la Albiceleste, y Dayot Upamecano, de Francia.

En el mediocampo está, por supuesto, Rodri, quien manejó los hilos de la selección española con su toque simple y preciso de balón, siendo el reloj que De la Fuente necesitaba para tejer con paciencia los ataques del campeón. Rodri terminó siendo elegido el mejor jugador de todo el Mundial por la FIFA, aunque esa elección se encontró con varias críticas.

Los otros dos mediocampistas elegidos fueron Michael Olise y Jude Bellingham, dos talentos desequilibrantes. El del Bayern Munich fue uno de los más destacados de Francia, ya que a pesar de no marcar ningún gol repartió siete asistencias, mientras que el inglés apareció en todo su esplendor en los octavos de final ante México y en los cuartos ante Noruega, con dos goles en cada uno de esos juegos (también le marcó a Croacia, Panamá y Francia).

Entre los delanteros no hubo sorpresas. Es cierto que no está Harry Kane, pero su ausencia se explica en la presencia de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi. Mbappé cerró el torneo con la Bota de Oro gracias a su doblete en el partido por el tercer puesto (terminó con 10 goles), mientras que el capitán argentino hizo desastres en la fase de grupos (seis tantos) y también le marcó a Cabo Verde y Egipto. Haaland tuvo una actuación consagratoria, con siete goles en cinco partidos, todos ellos claves: dos a Iraq, dos a Senegal, uno a Costa de Marfil y los dos a Brasil.

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