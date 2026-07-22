¿Comprará SpaceX a Tesla? Musk no revela sus planes

Elon Musk ahora es billonario. ¿Será su próximo gran movimiento una fusión entre Tesla y SpaceX para formar un coloso…

Elon Musk ahora es billonario. ¿Será su próximo gran movimiento una fusión entre Tesla y SpaceX para formar un coloso de US$ 3.000 millones?

Tras la llamativa oferta pública récord de SpaceX el mes pasado, esa es la gran pregunta en la mente de muchos inversionistas. Pero la llamada de Musk con los accionistas el miércoles ofreció pocas respuestas.

Cuando le preguntaron sobre una posible unión, no se comprometió en ningún sentido.

“Habrá cada vez más superposición (entre las dos empresas)”, dijo. “Pero, obviamente… no podemos hablar de combinar empresas y ese tipo de cosas en una llamada de resultados. Tiene que hacerse con el proceso adecuado”.

Sin embargo, Musk sí mencionó posibles ventajas de combinar sus dos enormes empresas, como usar el servicio de internet satelital Starlink de SpaceX en los robotaxis de Tesla, o cooperar en esfuerzos de inteligencia artificial. SpaceX y Tesla ya formaron una empresa conjunta en marzo, una fábrica en Austin llamada Terafab para fabricar microchips.

El valor combinado de SpaceX y Tesla sería comparable al de Microsoft, lo que la convertiría en una de las empresas más grandes del mundo y, por lo tanto, facilitaría la captación de capital adicional. Agilizar ambas unidades de IA podría mejorar la eficiencia, dándole una ventaja en la carrera de la IA. La megafusión también le daría a Musk un control sin precedentes sobre Tesla.

“Vemos la posibilidad de una combinación SpaceX-Tesla como estratégicamente coherente sobre el papel, permitiendo que el director ejecutivo Musk unifique la visión, la misión y el liderazgo de ingeniería en ambas plataformas”, dijo el analista de JPMorgan Rajat Gupta en una nota a clientes a principios de este mes.

Las dos empresas comparten muchas otras similitudes más allá de Musk.

Por un lado, los inversionistas calculan las altas valoraciones de ambas en función de sus esfuerzos de inteligencia artificial, no de sus negocios principales de vender vehículos eléctricos o poner cargas útiles y astronautas en el espacio exterior.

Algunos alcistas de Tesla y SpaceX en Wall Street creen que un acuerdo es probable dentro del próximo año.

“Creo que hay más de un 80 % de probabilidad de que Tesla y SpaceX se unan en 2027”, dijo el analista tecnológico Dan Ives. “Es el movimiento lógico desde una perspectiva de ingeniería de datos y de la propiedad de Musk.

Tiene demasiado sentido como para que no ocurra”.

Tesla reportó ganancias algo decepcionantes después del cierre del miércoles, pese a un buen trimestre en ventas de autos. La utilidad neta cayó frente a hace un año, quedando por debajo de los pronósticos, después de que la empresa gastara mucho en IA y otros proyectos de investigación.

Pero las ventas de vehículos eléctricos casi se han convertido en un tema secundario para muchos inversionistas.

Los accionistas de Tesla esperaban escuchar el miércoles avances sobre los ambiciosos objetivos de la empresa para los “robotaxis” de conducción autónoma y los robots humanoides, así como planes para la planta Terafab. Pero muchos querían oír sobre SpaceX.

Decenas de preguntas enviadas por inversionistas individuales para la conferencia telefónica del miércoles preguntaban sobre una posible fusión entre las dos principales empresas de Musk. Pero ninguna de esas preguntas fue seleccionada por los ejecutivos de Tesla.

Una fusión le daría a Musk el tipo de control sobre Tesla que ha querido durante años: uno en el que los accionistas externos no puedan cuestionar sus decisiones. Por la forma en que está estructurada la acción de SpaceX, Musk tiene más del 80 % de las acciones con derecho a voto de SpaceX. Compárese con solo alrededor del 20 % en Tesla.

Musk tiene un historial de fusionar sus empresas.

Poco antes de la salida a bolsa de SpaceX, la empresa compró la compañía de IA de Musk, xAI. El año pasado, xAI había comprado X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter. En 2016, Tesla compró SolarCity, la empresa de paneles solares y baterías de la que Musk también era presidente.

Para los accionistas que creen en Musk, una fusión entre SpaceX y Tesla es “más atractiva como inversión general”, dijo Ross Gerber, director ejecutivo de la firma de inversión Gerber Kawasaki.

“Porque creo que se necesitan mutuamente, y eso lo convierte en una decisión simple, como inversionista”, comentó Gerber, uno de los primeros inversionistas de Tesla convertido en un crítico acérrimo. “No tienes que elegir uno, para decidir cuál lo hará mejor, si solo quieres participar en lo de Elon”.

Pero hay desafíos para una fusión de ese tipo. Gupta, de JPMorgan, dijo que el acuerdo enfrentaría considerables desafíos regulatorios, particularmente en China, donde Tesla tiene una gran fábrica y obtiene una parte significativa de sus ventas y ganancias. Los vínculos de SpaceX con el Gobierno de EE.UU. también serían un problema allí, indicó.

El propio Musk, además, es una figura controvertida, lo que ha afectado el negocio de Tesla en el pasado. Dado cuánto del valor para los accionistas está vinculado directamente a él, cualquier fusión plantea riesgos.

“Cada empresa tiene un billón de dólares de valor que está ligado a la magia de Elon.

Así que, si las combinas ahora, tienes US$ 2 billones de valor que está ligado a la magia de Elon”, afirmó Gerber. “Tal vez esa prima disminuya si se combinan”.”

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