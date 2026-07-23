Apuñalan a dos hombres a plena luz del día en las calles de la ciudad de Nueva York, informa la policía

Dos hombres fueron apuñalados la tarde de este jueves a plena luz del día en el Upper West Side de…

Dos hombres fueron apuñalados la tarde de este jueves a plena luz del día en el Upper West Side de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, informó la policía.

Ambas víctimas, un hombre de 57 años y otro de 50, fueron apuñalados “en todo el cuerpo”, según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

La policía recibió una llamada al 911 justo después de la 1:30 pm, hora local, y encontró al primer herido consciente y alerta con una herida de cuchillo en la espalda, según un funcionario policial.

Otra de las víctimas fue apuñalada en el pecho, según una fuente. Una de las agresiones tuvo lugar en la esquina de West 84th Street y Central Park West, y la otra ocurrió a pocas cuadras de distancia cerca de West 86th Street y Central Park West. Fueron trasladados al Mount Sinai Morningside en condición estable y se espera que sobrevivan.

El sospechoso está bajo custodia mientras continúa la investigación sobre un posible motivo, afirmó la policía. CNN está trabajando para obtener más información sobre las apuñaladas.

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