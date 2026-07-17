Al amenazar desmesuradamente con el poderío militar contra Irán, Trump podría haber provocado su propia guerra eterna

Es la sanción definitiva. Pero, de alguna manera, para el presidente Donald Trump —quien en su día buscó el Premio…

Es la sanción definitiva. Pero, de alguna manera, para el presidente Donald Trump —quien en su día buscó el Premio Nobel de la Paz por poner fin a las guerras— la fuerza militar se ha convertido en una medida casual, una especie de efecto secundario utilizado para persuadir a Irán a entablar una diplomacia.

Desplegar la mayor maquinaria militar de la historia es la tarea más seria a la que se enfrenta el comandante en jefe de Estados Unidos. El Pentágono puede haber reducido la información pública sobre las bajas estadounidenses y los daños a sus instalaciones, pero ambos siguen siendo un riesgo y una realidad. Decenas de iraníes han muerto desde que comenzó la última ronda de ataques y contraataques, y miles desde febrero.

Normalizar la violencia debería ser, en sí misma, una línea roja, y su reanudación o amenaza no debería reducirse a un comentario sin importancia. El poder disruptivo de la administración Trump puede traer beneficios reales —quizás no intencionados—, y el enfoque del presidente es sin duda novedoso.

Sin embargo, a medida que el fracaso del memorando de entendimiento se hace cada vez más evidente, y el alto el fuego que lo acompaña se vuelve insostenible, Trump habla a menudo de “devastar” Irán como un comentario casual, uno de los muchos temas que aborda con los periodistas. Es un momento complejo, por no decir preocupante, tanto para el uso ético de la fuerza como para su aplicación práctica como elemento disuasorio.

La naturaleza de las amenazas de ataques socava las normas de conducta estadounidenses que alguna vez fueron la mayor fortaleza del país. A pesar de todas las críticas a la política exterior estadounidense de las últimas décadas, era evidente que intentaban —en apariencia— adherirse al derecho internacional humanitario y presentaban el uso de la fuerza como último recurso.

En cambio, Trump habla de devastar la infraestructura de Irán: atacar puentes y centrales eléctricas. Esto es ilegal, un crimen de guerra, como afirman juristas y abogados.

Los partidarios de Trump podrían argumentar que estas definiciones están desfasadas y que en los últimos años se han sentado precedentes que convierten el campo de batalla en un lugar mucho más cruel. Pero en la práctica, las reglas siguen siendo las mismas, y con razón, y Trump habla con ligereza de infringirlas. Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ataca este tipo de objetivo en Ucrania, Occidente reacciona con justa indignación.

La aparente reticencia de Estados Unidos, durante las últimas décadas, a usar la fuerza contribuyó a preservar la eficacia del Pentágono. Estados Unidos luchó mucho, pero explicó cuidadosamente sus motivos. El segundo mandato de Trump ha derivado extrañamente hacia un terreno que sus predecesores habrían evitado por principios.

El secuestro de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela, fue audaz, de alto riesgo y, poco a poco, ha dado sus frutos, con Caracas volviéndose más favorable a Estados Unidos. Pero rompió dos cosas: la norma internacional de no secuestrar a jefes de Estado en ejercicio en su capital, simplemente por antipatía hacia ellos; y quebró la fachada pacifista de Trump tras un año intentando poner fin a las guerras que heredó —a menudo de forma poco convencional y sin éxito—, especialmente en lo que respecta a Ucrania.

Con Irán, Trump parece estar acercándose a las elecciones de mitad de mandato con su propia guerra interminable, una especie de guerra perpetua atenuada. Se trata de un conflicto de lógica incierta, objetivos cambiantes y apoyo interno menguante, contra un enemigo con mayor determinación y resistencia.

Los términos del alto el fuego eran tan vagos que casi invitaban a los sectores más intransigentes de Irán a violarlos. Acordaron que Irán renunciaría a algo que afirmaba no tener ni desear: un programa de armas nucleares. Y le otorgaron a Irán un alivio de sanciones que potencialmente ascendería a miles de millones de dólares como recompensa, por volver, en líneas generales, a la situación en la que afirmaban estar en febrero. Irán ha sido debilitado por más de 13.000 ataques, pero ha sobrevivido y se ha reconstituido, en lugar de sufrir un golpe mortal. Estados Unidos parece tener más dificultades para reabastecer sus reservas de municiones que Irán para mantener a sus generales.

Este es el problema inherente al poderío militar no utilizado. Revela hasta dónde está dispuesta a llegar la potencia militar en cuestión y la brecha subyacente en su determinación.

“Guerra interminable” fue el término acuñado para describir la guerra en Afganistán, donde la cacareada inagotabilidad del poderío militar, la fuerza y ​​el dinero estadounidenses chocaron con los límites de su resistencia y su apetito por conflictos lejanos. Podrían haber hecho más, pero optaron por no hacerlo, a pesar de que el éxito en Afganistán consistía en vengar el 11-S y evitar que se repitiera.

Irán presenta un desafío diferente: en ningún momento el presidente Trump ha explicado la necesidad existencial de la guerra al público estadounidense. Es su conflicto de la Coca-Cola Zero, donde cree que puede beberse la lata sin preocuparse por las calorías.

Parece que simplemente decidió ir a la guerra, convencido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que era una oportunidad momentánea. Trump no tenía un plan para el día después de la posible caída del régimen, ni para el mes posterior a la primera bomba, ni siquiera para dos semanas después. La naturaleza informal de su inicio explica cómo se prolonga.

El impacto para los enemigos de Estados Unidos es palpable en Moscú o Beijing, pero también dondequiera que se encuentre la misma mentalidad mezquina con la que Trump inició esta violencia. El derramamiento de sangre diario entre los iraníes es, en sí mismo, abominable si se lleva a cabo con indiferencia. (Los ataques contra Bagdad en 2003 provocaron que incluso los generales de la Coalición expresaran su tristeza por la brutalidad con la que su adversario, menos equipado, estaba siendo brutalmente castigado).

La resistencia iraní al conflicto ofrece otro ejemplo de los límites del poder estadounidense. Trump puede amenazar con una incursión terrestre para tomar islas clave, o con una mayor escalada en la campaña aérea. Sin embargo, las afirmaciones de una mayor violencia futura resultan cada vez más vacías si se convierten en meras amenazas.

Hay dos indicadores clave que limitan la determinación y la violencia estadounidenses. El primero es el precio del petróleo, que parece estar acercándose a una nueva crisis a medida que las reservas disminuyen. Siempre será una limitación muy pública, a menudo predecible, pero implacablemente volátil, para la acción estadounidense.

El segundo es el índice de aprobación de Trump, que se desploma. Para un presidente de 80 años en su segundo mandato, esto último es quizás menos trascendental que entregar una economía en un estado aceptable a su sucesor designado. Sin embargo, las elecciones de mitad de mandato podrían tener consecuencias decisivas.

El régimen de línea dura de Irán logra una especie de victoria simplemente por resistir y sobrevivir. En enero se enfrentaban a un grave descontento popular. Es improbable que su popularidad haya aumentado mucho desde entonces, pero no han flaqueado ni caído ante esta presión adicional. Los talibanes afganos y la insurgencia iraquí derrotaron a Estados Unidos mediante bombas en las carreteras y una tenacidad inquebrantable. Pero no eran un Estado-nación. La hazaña de Irán tiene implicaciones geopolíticas más amplias sobre el poder y el enfoque de Estados Unidos.

Irán ha mantenido su régimen en funcionamiento, a pesar de los asesinatos selectivos a escala industrial durante el último año, y ha presionado a la mayor potencia militar del mundo para que utilice la fuerza armada, con la esperanza de obligarlo a regresar a la mesa de negociaciones para, en última instancia, discutir un retorno, en términos generales, al statu quo de febrero. Es la quintaesencia de la imprudencia y la frivolidad estadounidenses, y las consecuencias para las próximas décadas se vislumbran lentamente.

En resumen, si uno inicia guerras a la ligera, como si no le importara, su enemigo asumirá que el resultado también refleja su falta de interés.

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