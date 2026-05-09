Rusia celebra desfile del Día de la Victoria más sobrio al tiempo que entra en vigor alto el fuego temporal con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidió este sábado un desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidió este sábado un desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú más sobrio que otros años, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de tres días con Ucrania.

El desfile anual del 9 de mayo en Rusia conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mandato de Putin, se ha convertido en un símbolo del poderío militar del país. Normalmente conocido por su deslumbrante exhibición de equipo militar pesado, este año se vio muy diferente, sin ningún material militar en exhibición: la primera vez en casi dos decenios.

Como ha hecho en años anteriores, Putin estableció una conexión directa entre la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia —la “operación militar especial”, como la llama el Kremlin— y las pérdidas que la Unión Soviética sufrió durante la Segunda Guerra Mundial.

“La gran hazaña de la generación victoriosa inspira a los soldados que hoy llevan a cabo tareas de la operación militar especial. Se enfrentan a una fuerza agresiva armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN”, dijo Putin el sábado. “Y, aun así, nuestros héroes avanzan”.

Sin embargo, en un cambio significativo este año, las autoridades rusas anunciaron que no habría exhibición de armamento militar pesado. En su lugar, se proyectó en las pantallas de la Plaza Roja —y se difundió a través de los medios estatales— una serie de vídeos pulcros, preproducidos y grabados con antelación, que, según medios estatales, provenían de las líneas del frente de la guerra de Rusia.

El video mostró las fuerzas rusas de drones y de defensa aérea. Pero también activos estratégicos como bombarderos de largo alcance y submarinos con capacidad nuclear.

Renunciando a la tradicional demostración de fuerza en favor de la seguridad, el desfile tuvo lugar en medio de la intensificación de los ataques ucranianos en territorio ruso, particularmente contra refinerías de petróleo, mientras el Gobierno de Ucrania acusa al Kremlin de continuar los ataques contra Kyiv y otras zonas.

Después de que Ucrania y Rusia se acusaran mutuamente de violar altos el fuego unilaterales anunciados previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que ambas partes habían acordado un alto el fuego de tres días del 9 al 11 de mayo, que incluía un cese de los combates y un intercambio de prisioneros a gran escala. La noticia fue confirmada tanto por el Kremlin como por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y este último dijo que el intercambio de prisioneros sería “en el formato de 1.000 por 1.000”.

El desfile incluyó un sobrevuelo de aviones de combate sobre el Kremlin, y los soldados marcharon por la Plaza Roja, frente al mausoleo de Lenin. La mayor parte de la prensa internacional tuvo que depender de las imágenes proporcionadas por los medios estatales rusos para cubrir el evento.

A varios periodistas internacionales, incluido CNN, que estaban acreditados para asistir al desfile, el Kremlin les dijo el jueves que ya no podían hacerlo. A CNN solo se le informó que los “difusores anfitriones” asistirían a las celebraciones de este año debido al formato reducido del desfile.

Cuatro unidades del desfile, incluidas de Corea del Norte, participaron en el desfile, según el medio estatal RIA Novosti. Más de 1.000 soldados de la “operación militar especial” participaron en el desfile, añadieron los medios estatales.

Alrededor de 27 millones de personas en la Unión Soviética —incluídos muchos millones de Ucrania— murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Putin ha presentado reiteradamente la guerra de Moscú en Ucrania como una continuación de lo que los rusos denominan la Gran Guerra Patria.

Esa conexión, que resultará molesta para algunos, quedó en evidencia durante el desfile. Sentado a la izquierda de Putin estaba un participante en la “operación militar especial” de Rusia —Leonid Ryzhov—, a quien se le otorgó el título de “Héroe de Rusia” en 2022, y a su derecha estaba un veterano de la Segunda Guerra Mundial —Svet Turunov—, según los medios estatales.

El desfile recortado tuvo lugar en medio de crecientes preocupaciones en Rusia por la desaceleración de la economía y el aumento de las restricciones de internet, que han alterado la vida diaria, pero que Putin ha dicho que son necesarias para la seguridad pública.

El viernes, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones de Rusia advirtió a los moscovitas que podrían enfrentar restricciones en el internet móvil y los mensajes de texto en torno a la capital “para garantizar la seguridad durante los eventos festivos”, según mensajes vistos por CNN.

Mientras que el año pasado Putin recibió al líder de China, Xi Jinping, y a decenas de otros líderes extranjeros, en una muestra de solidaridad entre potencias no occidentales, el desfile de este año atrajo a muchos menos líderes a Moscú.

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, y su hijo Nikolai Lukashenko, el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, y los presidentes de Kazajistán y Uzbekistán, Kassym-Jomart Tokayev y Shavkat Mirziyoyev, asistieron al desfile en Moscú.

El primer ministro Robert Fico, de Eslovaquia —país miembro de la OTAN y de la UE—, se encuentra en Moscú para mantener una reunión bilateral con Putin, aunque no asistió al desfile. El viernes, depositó una ofrenda floral ante la Tumba del Soldado Desconocido, cerca del Kremlin. Fico, cuyo país sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa, declaró a los periodistas que se encontraba en Moscú para instar al diálogo con el fin de poner fin a la prolongada y extenuante guerra en Ucrania.

The-CNN-Wire

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