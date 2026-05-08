Lo que nos dicen las cifras sobre el hantavirus: cuántos enfermos, expuestos y muertos hay

Las autoridades sanitarias de varios países están trabajando a contrarreloj para rastrear y contener un brote de hantavirus después de…

Las autoridades sanitarias de varios países están trabajando a contrarreloj para rastrear y contener un brote de hantavirus después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara el jueves que se habían identificado casos confirmados entre personas relacionadas con el crucero MV Hondius.

El virus suele asociarse con roedores, pero, según la OMS, podría haberse transmitido de persona a persona a bordo. Desde el 11 de abril, tres personas del barco han fallecido, mientras que otras varias están enfermas.

El brote fue reportado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud el 2 de mayo y sigue representando un riesgo bajo para el público en general, según la organización. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han clasificado su respuesta al hantavirus en nivel 3, el nivel de emergencia más bajo de la agencia, según una persona involucrada en la situación.

Las autoridades españolas llevarán a cabo una investigación epidemiológica completa y desinfectarán el barco tras su llegada a Tenerife, en las Islas Canarias, donde la OMS considera que el puerto reúne las condiciones adecuadas para que los pasajeros desembarquen con seguridad.

Aquí están los detalles en cifras hasta el momento.

Hasta el viernes hay 147 personas — 87 pasajeros y 60 miembros de la tripulación — a bordo del MV Hondius, según Oceanwide Exploration.

— — a bordo del MV Hondius, según Oceanwide Exploration. Los viajeros a bordo representan 23 nacionalidades, 17 estadounidenses .

. Las autoridades están completando el rastreo de contactos de 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación de un vuelo de Airlink del 25 de abril con destino a Johannesburgo desde Santa Elena, en el que viajó una mujer holandesa que se encontraba a bordo del barco antes de fallecer.

de un vuelo de Airlink del 25 de abril con destino a Johannesburgo desde Santa Elena, en el que viajó una mujer holandesa que se encontraba a bordo del barco antes de fallecer. Las autoridades han indicado que están completando un rastreo adicional de contactos de 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación de un vuelo de Airlink del 25 de abril de Santa Elena a Johannesburgo, que tomó una mujer neerlandesa que había estado en el barco antes de morir.

de un vuelo de Airlink del 25 de abril de Santa Elena a Johannesburgo, que tomó una mujer neerlandesa que había estado en el barco antes de morir. KLM informó que las autoridades en los Países Bajos también han contactado a un número no revelado de pasajeros de un segundo vuelo que la mujer neerlandesa abordó brevemente en Johannesburgo. Ella abandonó el vuelo de las 11:15 p.m., KL592, antes del despegue porque estaba demasiado enferma para viajar. Una asistente de vuelo que presentó síntomas dio negativo, según informó la OMS a CNN.

de un segundo vuelo que la mujer neerlandesa abordó brevemente en Johannesburgo. Ella abandonó el vuelo de las 11:15 p.m., KL592, antes del despegue porque estaba demasiado enferma para viajar. Una asistente de vuelo que presentó síntomas dio negativo, según informó la OMS a CNN. Autoridades de salud británicas dijeron el viernes que dos ciudadanos del Reino Unido tienen casos confirmados de hantavirus, y hay un caso adicional sospechoso de un ciudadano británico que desembarcó del barco en la isla de Tristan da Cunha.

tienen casos confirmados de hantavirus, y hay un caso adicional sospechoso de un ciudadano británico que desembarcó del barco en la isla de Tristan da Cunha. Las autoridades suizas están realizando un rastreo adicional de contactos de personas que estuvieron en contacto con un pasajero que dejó el MV Hondius a finales de abril y que está siendo tratado en un hospital en Suiza, según el Ministerio de Salud de ese país. La esposa del paciente, que también participó en el viaje, no ha reportado síntomas y se encuentra en aislamiento como medida de precaución, indicó el ministerio.

de personas que estuvieron en contacto con un pasajero que dejó el MV Hondius a finales de abril y que está siendo tratado en un hospital en Suiza, según el Ministerio de Salud de ese país. La esposa del paciente, que también participó en el viaje, no ha reportado síntomas y se encuentra en aislamiento como medida de precaución, indicó el ministerio. En Estados Unidos, cinco estados —Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia— informaron que están monitoreando a siete personas que ya habían desembarcado del barco. Funcionarios dijeron que ninguna presenta síntomas de la enfermedad. Nueva Jersey indicó que también está monitoreando a dos personas expuestas, y Utah informó que al menos un pasajero era de ese estado.

—Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia— informaron que están monitoreando a siete personas que ya habían desembarcado del barco. Funcionarios dijeron que ninguna presenta síntomas de la enfermedad. Nueva Jersey indicó que también está monitoreando a dos personas expuestas, y Utah informó que al menos un pasajero era de ese estado. Los gobiernos también están rastreando al menos a 30 pasajeros que desembarcaron en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, a finales de abril, así como a otros que pasaron por distintos puertos y viajaron a diversos países, todo antes de que el brote fuera completamente comprendido.

Hasta este viernes, había seis casos confirmados y otros se consideran casos sospechosos, según la OMS.

Tres personas han fallecido en relación con este brote de la enfermedad.

en relación con este brote de la enfermedad. El 6 de abril, un hombre holandés de 70 años enfermó repentinamente a bordo del barco, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica. El 11 de abril sufrió dificultad respiratoria y falleció ese mismo día. No se realizaron pruebas microbiológicas para determinar la causa de su enfermedad. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el 24 de abril.

enfermó repentinamente a bordo del barco, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica. El sufrió dificultad respiratoria y falleció ese mismo día. No se realizaron pruebas microbiológicas para determinar la causa de su enfermedad. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el El 24 de abril, la esposa del hombre, de 69 años, desembarcó en Santa Elena con problemas estomacales. Posteriormente voló a Johannesburgo, donde su estado empeoró a bordo, según la OMS. Se desplomó mientras intentaba regresar a los Países Bajos y falleció en un hospital cercano el 26 de abril. El 4 de mayo, los científicos confirmaron mediante pruebas moleculares que padecía hantavirus.

la esposa del hombre, de desembarcó en Santa Elena con problemas estomacales. Posteriormente voló a Johannesburgo, donde su estado empeoró a bordo, según la OMS. Se desplomó mientras intentaba regresar a los Países Bajos y falleció en un hospital cercano el El los científicos confirmaron mediante pruebas moleculares que padecía hantavirus. La tercera persona en fallecer, una mujer alemana, presentó fiebre y síntomas de neumonía el 28 de abril. Murió el 2 de mayo a bordo del barco. La causa de su muerte no se ha determinado oficialmente, pero se está investigando como un posible caso de hantavirus.

Según la OMS, se cree que el primer pasajero desarrolló síntomas el 6 de abril.

La última persona que desarrolló síntomas enfermó el 28 de abril.

Un hombre acudió al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. El 26 de abril su condición empeoró y al día siguiente fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos. Las pruebas iniciales de laboratorio para hantavirus fueron negativas, pero el 2 de mayo una prueba molecular confirmó una infección por hantavirus Andes.

con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. El su condición empeoró y al día siguiente fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos. Las pruebas iniciales de laboratorio para hantavirus fueron negativas, pero el una prueba molecular confirmó una infección por hantavirus Andes. Un médico del crucero desarrolló síntomas el 30 de abril y dio positivo al virus Andes el 6 de mayo. Ese mismo día fue evacuado a los Países Bajos y se encuentra en condición estable, en aislamiento.

desarrolló síntomas el 30 de abril y dio positivo al virus Andes el 6 de mayo. Ese mismo día fue evacuado a los Países Bajos y se encuentra en condición estable, en aislamiento. Un guía del crucero reportó síntomas leves respiratorios y gastrointestinales el 27 de abril, según la OMS. Dio positivo al virus Andes el 6 de mayo y fue evacuado a los Países Bajos, donde también se encuentra estable y en aislamiento.

reportó síntomas leves respiratorios y gastrointestinales el 27 de abril, según la OMS. Dio positivo al virus Andes el 6 de mayo y fue evacuado a los Países Bajos, donde también se encuentra estable y en aislamiento. Un hombre desembarcó del barco en Santa Elena el 22 de abril y regresó a Suiza vía Sudáfrica y Qatar. El 1 de mayo presentó síntomas, se aisló y notificó a las autoridades sanitarias locales. Dio positivo al virus Andes el 5 de mayo y está en aislamiento en un hospital suizo.

el 22 de abril y regresó a vía Sudáfrica y Qatar. El 1 de mayo presentó síntomas, se aisló y notificó a las autoridades sanitarias locales. Dio positivo al virus Andes el 5 de mayo y está en aislamiento en un hospital suizo. Un hombre que dejó el barco en Tristan da Cunha el 14 de abril es considerado un caso probable. Sus síntomas comenzaron el 28 de abril y se encuentra en condición estable, en aislamiento.

Dos médicos especialistas de los Países Bajos llegaron el miércoles y permanecerán a bordo del barco, según informó el operador turístico .

de los Países Bajos llegaron el miércoles y permanecerán a bordo del barco, según informó el operador turístico Otro médico ya se ha sumado al equipo.

El barco salió de Cabo Verde a las 19:15 hora local del miércoles y se dirige hacia el norte.

y se dirige hacia el norte. El MV Hondius navega rumbo a las Islas Canarias en un trayecto que toma entre tres y cuatro días , según Oceanwide Expeditions.

, según Oceanwide Expeditions. Se espera que el barco llegue al puerto de Granadilla, en Tenerife, en las primeras horas del domingo 10 de mayo.

Diecisiete pasajeros estadounidenses serán escoltados a Estados Unidos por un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en un vuelo chárter. Se espera que los pasajeros cumplan cuarentena en Nebraska tras su regreso.

serán escoltados a Estados Unidos por un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en un vuelo chárter. Se espera que los pasajeros cumplan cuarentena en Nebraska tras su regreso. Catorce pasajeros españoles a bordo serán trasladados a un hospital militar tras ser examinados.

a bordo serán trasladados a un hospital militar tras ser examinados. El resto de los pasajeros será repatriado, según la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

Las autoridades siguen investigando el origen del grupo de casos.

La OMS cree que la pareja holandesa y posiblemente otras personas se infectaron antes de embarcarse en el crucero el 1 de abril, posiblemente mientras realizaban algunas actividades en Argentina, donde el hantavirus es endémico, declaró la Dra. Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

Tras secuenciar el virus de algunos de los infectados, la OMS confirmó que los casos eran el resultado de una cepa denominada hantavirus andino.

denominada hantavirus andino. La cepa Andes se considera el único tipo de hantavirus conocido que presenta cierta transmisión limitada de persona a persona.

El hantavirus suele tener un periodo de incubación de una a seis semanas después de la exposición.

Según la OMS, los pacientes pueden presentar síntomas tan pronto como una semana después de la exposición o hasta ocho semanas después.

La OMS recomienda que los pasajeros y la tripulación permanezcan atentos a los síntomas del hantavirus durante 45 días.

Como medida de precaución, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades considera que todas las personas a bordo del barco son contactos estrechos debido al entorno cerrado y las actividades compartidas.

El hantavirus es un virus poco común pero extremadamente mortal.

pero extremadamente mortal. El hantavirus que se encuentra en América puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus. Según los CDC, alrededor del 38 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden morir.

No existe ninguna vacuna que prevenga el hantavirus ni ningún tratamiento específico para combatirlo.

que prevenga el hantavirus ni para combatirlo. Según la OMS, la atención de apoyo temprana y la derivación inmediata a un centro con una UCI completa pueden mejorar la supervivencia.

La OMS ha clasificado los hantavirus en general como una prioridad emergente debido a la gravedad que pueden alcanzar estas infecciones.

La transmisión de persona a persona del virus de los Andes es poco frecuente , pero se ha notificado en entornos comunitarios con contacto estrecho y prolongado, como entre parejas casadas y personas que compartían cabañas, según la OMS. “Este no es un virus que se propague como la gripe o como la covid-19. Es muy diferente”, afirmó Van Kerkhove.

, pero se ha notificado en entornos comunitarios con contacto estrecho y prolongado, como entre parejas casadas y personas que compartían cabañas, según la OMS. “Este no es un virus que se propague como la gripe o como la covid-19. Es muy diferente”, afirmó Van Kerkhove. El Dr. Gustavo Palacios, microbiólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, que estudió el virus en Argentina, estimó que ha habido alrededor de 3.000 casos de la cepa andina del virus a lo largo de la historia.

de la cepa andina del virus a lo largo de la historia. Palacios cree que el período de transmisión del virus de los Andes es corto, tal vez alrededor de un día , pero puede propagarse fácilmente después de que alguien esté en breve proximidad con la persona enferma.

, pero puede propagarse fácilmente después de que alguien esté en breve proximidad con la persona enferma. Se cree que el período de mayor contagiosidad se produce el día en que comienza la fiebre.

que comienza la fiebre. Según el estudio de Palacios sobre el brote ocurrido en Argentina entre 2018 y 2019, el número reproductivo del virus de los Andes se estimó en un promedio de 2,12, lo que significa que cada persona infectada transmitió el virus a aproximadamente 2,12 personas antes de que se implementaran las intervenciones de salud pública. El promedio general del brote fue de 1,19. Tras intervenciones como el aislamiento y la cuarentena, se redujo a 0,96. Se desconoce cuál podría ser el número reproductivo del grupo de casos del crucero.

Según datos de los CDC, entre 1993 y 2023 se notificaron 890 casos de hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de ellos en los estados del oeste.

se notificaron de hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de ellos en los estados del oeste. El interés por el hantavirus aumentó considerablemente el año pasado después de que Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleciera a causa de esta enfermedad a los 65 años.

después de que Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleciera a causa de esta enfermedad a los 65 años. Según un estudio de 2024, se estima que cada año se producen entre 60.000 y 100.000 casos en todo el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden a China.

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