FOTOS | Met Gala 2026: los mejores looks de la noche

Llegó la noche más importante del mundo de la moda, la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York…

Llegó la noche más importante del mundo de la moda, la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York o Met Gala.

La temática de este 2026, “Costume Art” (El Arte del Vestuario) rinde homenaje a la moda como forma de expresión artística, pero también al Costume Institute mismo, el instituto al cual se destinan los donativos recaudados con gala.

“El título ‘Costume Art’ hace referencia a la historia del Costume Institute”, declaró Andrew Bolton, curador del Costume Institute y encargado de seleccionar la temática anual, en una rueda de prensa en noviembre de 2025. La moda, explicó, tiene “la categoría de arte debido a su relación con el cuerpo, y no a pesar de ella”.

Los organizadores han sugerido que los invitados podrían “expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada”. Se espera ver cuerpos como lienzos, atuendos como esculturas y el canon de la historia del arte como inspiración. A medida que los invitados lleguen para subir los escalones frontales, lo harán contra un telón de fondo verde y frondoso que recuerda a Monet. El museo ha creado un entorno tipo jardín con flores colgantes románticas, barreras de setos verdes, macetas de lavanda y una alfombra que se asemeja a ladrillos cubiertos de musgo.

Los copresidentes de esta noche incluyen a Venus Williams, Nicole Kidman y Beyoncé —quien regresa al evento después de una pausa de una década— junto con Anna Wintour de Vogue, a quien se le atribuye haber transformado la Met Gala en un espectáculo global de entretenimiento y mecenazgo.

Los invitados están sujetos a una estricta política de “no teléfonos”, por lo que la alfombra roja (o, en este caso verde) puede ser el único vistazo que tengamos de la lujosa noche.

Pero el drama también podría extenderse más allá de los escalones del Met. Este año ha traído una controversia inusual debido a los principales patrocinadores del evento, Jeff Bezos y Lauren Sanchez Bezos, con protestas planeadas en toda la ciudad de Nueva York.

The-CNN-Wire

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