Conteo de votos en Perú supera el 99,5 % de las actas, con menos de 15.000 votos de diferencia entre Sánchez y López Aliaga

El conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que ha avanzado con lentitud desde…

El conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que ha avanzado con lentitud desde las votaciones de abril, alcanzó la noche de este sábado el 99,505 % de las actas computadas y mostró una estrecha diferencia entre el segundo y el tercer lugar: el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indican que la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabeza la contienda con el 17,173 % de la votación, que se traduce en 2.864.334 votos.

A Fujimori le sigue Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, con el 11,999 % de los sufragios, mientras que López Aliaga, de Renovación Popular, tiene el 11,911 %.

En números absolutos, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.772 votos: Sánchez tiene 2.001.382 y López Aliaga 1.986.610.

Los dos candidatos se disputan quién de ellos pasará con Fujimori a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Se prevé que el resultado oficial sobre los contendientes que avanzarán al balotaje se dé a conocer en los próximos días.

El domingo 12 de abril, Perú tuvo comicios generales para elegir presidente, diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino.

Sin embargo, se denunciaron diversas irregularidades en el proceso, como retrasos en la entrega de material electoral y en la apertura de centros de votación, lo que derivó en quejas de numerosos ciudadanos y en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de manera extraordinaria, decidiera extender al lunes 13 de abril la oportunidad de que los electores de algunas zonas pudieran votar.

El conteo de votos también ha avanzado con lentitud desde entonces, teniendo como consecuencia críticas de la ciudadanía y que algunos candidatos descalifiquen el desempeño de las autoridades electorales.

The-CNN-Wire

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