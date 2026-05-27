¿Cómo saber si soy jurado de votación para las elecciones presidenciales de Colombia de 2026?

Los ciudadanos ya pueden consultar si fueron designados como jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo…

Los ciudadanos ya pueden consultar si fueron designados como jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, que definirán el período 2026-2030.

La Registraduría Nacional habilitó la plataforma para verificar esta información de manera rápida y gratuita.

Quienes deseen consultar si fueron designados como jurados de votación para las elecciones presidenciales deben seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de la Registraduría para jurados de votación. Da clic en el botón “Consultar aquí”. Se abrirá una nueva página en la que deberás ingresar tu número de cédula de ciudadanía, sin puntos. Presiona el botón “Consultar”.

Luego de completar el proceso, el sistema te indicará si fuiste seleccionado como jurado de votación.

Sí. En Colombia, ser jurado de votación es una función obligatoria. Las personas designadas deben asistir y cumplir las funciones asignadas durante la jornada electoral.

Quienes no se presenten sin una justa causa o abandonen sus tareas podrían enfrentar sanciones establecidas por la ley. Según la Registraduría, las personas que sean servidores públicos podrían enfrentar la destitución del cargo, mientras que quienes no lo sean podrían recibir multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los jurados de votación también reciben beneficios por prestar este servicio, como un día de descanso compensatorio remunerado dentro de los 45 días siguientes a las elecciones.

The-CNN-Wire

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