¿Cómo es el tarjetón electoral en Colombia y cómo debo marcar para votar?

El domingo 31 de mayo de 2026, los colombianos elegirán presidente y vicepresidente con un tarjetón diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aunque en el tarjetón aparecen 14 fórmulas, la salida de Clara López, Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo de la contienda dejó finalmente 11 fórmulas en la elección, aunque sus casillas permanecerán impresas físicamente en la tarjeta electoral.
A continuación, te explicamos cómo será el tarjetón y cómo votar correctamente.
El tarjetón, definido en un evento público con presencia de partidos políticos, misiones internacionales y organismos de control, tiene 15 casillas en total (14 fórmulas presidenciales impresas originalmente y una casilla adicional de voto en blanco), cuyo orden fue definido por sorteo.
Cada recuadro incluye una foto del candidato presidencial, una del aspirante vicepresidencial, sus nombres completos y el logo del partido, movimiento o coalición.
Los espacios de las candidaturas retiradas no se eliminan debido a que la impresión del tarjetón ya estaba oficializada.
Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas
Clara Eugenia López Obregón – María Consuelo del Río Mantilla (candidatura retirada)
Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero
Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano
Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez
Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque
Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo
Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila
Carlos Eduardo Caicedo Omar – Nelson Javier Alarcón Suárez (candidatura retirada)
Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz
Paloma Susana Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango
Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba
Luis Gilberto Murillo Urrutia – Luz María Zapata Zapata (candidatura retirada)
Al acudir a la mesa de votación el 31 de mayo, cada votante recibe el tarjetón del jurado de votación, ingresa al cubículo electoral, identifica el candidato de tu preferencia o el voto en blanco y debe marcar una sola casilla. Luego, debe doblar el tarjetón y depositarlo en la urna.
El voto será nulo si el votante marca más de un candidato, si señala un candidato y voto en blanco al mismo tiempo, si hay tachones o marcas confusas fuera del recuadro o si escribe mensajes o firmas el tarjetón.
Si el votante se equivoca antes de depositarlo, puede pedir otro tarjetón al jurado devolviendo el anterior.
