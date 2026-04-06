Un calendario electoral marcado por Trump: América Latina redefine su relación con Washington en 2026 con votaciones clave

Casi la mitad de los habitantes de América Latina, el 47 %, afrontan elecciones presidenciales en 2026, un calendario electoral…

Casi la mitad de los habitantes de América Latina, el 47 %, afrontan elecciones presidenciales en 2026, un calendario electoral que ya comenzó en Costa Rica, continúa este fin de semana en Perú y tiene por delante otros comicios en países trascendentales con un elemento en común: la omnipresencia de Donald Trump como el gran agente externo.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, buscará en octubre la reelección en el gigante sudamericano. Antes de ello, además del inestable Perú, Colombia votará en mayo bajo una alta polarización y Haití tiene programados los comicios para agosto, tras años de retrasos por la violencia de bandas armadas y una crisis institucional.

Varias campañas están atravesadas por crecientes preocupaciones sobre la inseguridad, la volatilidad política y la incertidumbre sobre las relaciones internacionales ante la mayor asertividad de Estados Unidos como actor hegemónico, lo que empuja a candidatos de todo el espectro a responder una pregunta: ¿cómo gobernar y evitar que el país pague costos en la nueva relación con la Casa Blanca?

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente ha puesto una renovada atención en América Latina, inédita desde la Guerra Fría, lo que incluye intervenciones electorales explícitas como en Argentina y Honduras.

“Trump está con un tema de posicionarse como el líder de todo el hemisferio occidental. Dentro de ello, no está aceptando las confrontaciones abiertas de tipo político, ideológico, a su eje de gobierno. Está buscando un alineamiento, quiere una subordinación total”, dijo el internacionalista Abelardo Rodríguez Sumano, investigador de la Universidad Iberoamericana (México).

En el caso de Honduras, amenazó con que, si no ganaba Nasry Asfura, no trabajaría con el nuevo presidente, mientras que en las legislativas de Argentina, condicionó la asistencia económica de Washington a una victoria del partido del presidente Javier Milei. En ambos casos consiguió el resultado que quería.

“Queda claro que los gobiernos que salen abiertamente confrontándose y personalizando al presidente Trump, crispa la relación con los gobiernos o los movimientos electorales, se convierten inmediatamente en enemigos. Los que salen a confrontar, entran en un proceso de rispidez, inmediatamente hay investigaciones, amenazas o cancelación de visas”, afirmó Rodríguez.

Para el académico Farid Kahhat, profesor de la Universidad Católica del Perú, “Trump básicamente extorsiona a los electores”. En el caso de Argentina, puso algunos matices por considerar que el oficialismo podría haber conseguido un resultado favorable aún sin los comentarios del líder estadounidense, pero afirma que en el caso de Honduras, “la extorsión fue descarnada”, por la posibilidad de afectar las remesas que son un componente clave de la economía del país. Trump no mencionó específicamente los envíos de dinero, pero habló de un endurecimiento migratorio y suspensión de ayuda que, para muchos electores, podría afectar las remesas.

De todos modos, Kahhat advirtió que la intervención de Trump “en algunas ocasiones ha sido totalmente contraproducente para las fuerzas políticas afines”, como en Canadá y Australia.

En la región, los analistas ven muy probable una participación explícita en Colombia y Brasil, actualmente gobernados por dos líderes de izquierda con los que Trump ha tenido fuertes tensiones, luego aliviadas en reuniones bilaterales. En Perú, si bien la política exterior no ha sido un eje de discusión en una campaña pobre de propuestas, es una nación atravesada por la disputa geopolítica entre EE.UU. y China.

En países como Colombia, el estilo de confrontación de Trump podría jugarle en contra, dijo Kahhat, quien cree que como parte de ese cálculo el mandatario cambió de actitud hacia el presidente Gustavo Petro en un año electoral. Ese acercamiento descolocó tanto la actitud crítica del aspirante oficialista en Colombia, el senador Iván Cepeda, como a la oposición uribista, que sostiene una narrativa de cercanía ideológica con Washington.

“No me queda claro, y menos ahora que está amenazando a sus propios aliados de la OTAN en el caso de Groenlandia, que la intervención de Trump sea particularmente promisoria para candidatos afines a sus posiciones”, reiteró Kahhat.

En esa dirección también se pronunció Sandra Borda, profesora asociada de la Universidad de los Andes (Bogotá): “Trump ya intervino con múltiples opiniones sobre (el expresidente de Colombia) Álvaro Uribe y (el expresidente de Brasil Jair) Bolsonaro. Está empezando a descubrir que cada vez que intervienen, si lo hacen con demasiada fuerza, pueden empujar al electorado en una dirección contraria. (…) Victimizar a la izquierda puede potenciarla electoralmente”, expresó.

La investigadora no tiene certezas sobre lo que puede pasar en Colombia, con un gobierno izquierdista que ha sido vocal en su oposición a las políticas de Trump, y es la vez un país con un gran nivel de dependencia con EE.UU. y una estrecha alianza en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. “Será interesante ver dónde (los votantes) ubican la prioridad”, agregó. Borda dijo que tanto esa elección como la de Brasil “serán muy importantes para definir el equilibrio en el manejo de la relación con EE.UU.”.

Para Brasil, la situación es muy distinta a la de la mayoría de sus vecinos. No solo está más alejado geográficamente de Estados Unidos, lo que le da menor interdependencia, sino que como la economía más grande de América Latina, tiene otra capacidad de enfrentar las presiones de Washington, en coordinación con otras potencias en el bloque BRICS.

“Queda claro que hay discrepancias (de Trump) con el Gobierno de Lula da Silva, más de carácter de izquierda”, dijo Rodríguez. “Trump ha apoyado abiertamente a Bolsonaro y lo veo completamente claro en ese sentido, respaldará a la candidatura que va a buscar la salida del Partido de los Trabajadores”, expresó.

Bajo ese escenario, el analista de la Universidad Iberoamericana dijo que las intervenciones directas de EE.UU. pueden generar “muchísimo rechazo”, y su expectativa está puesta en cómo se acomodan los distintos grupos que compiten por la presidencia. “Algo que se está moviendo a las sociedades e intelectualidades desde México hasta Argentina (…) es la amenaza renovada de Estados Unidos, no solo desde la Guerra Fría, sino que remite al siglo XIX. Eso es evidente en todo el continente, incluso en Canadá”, agregó.

Hasta el momento, un candidato apoyado por Trump no ha perdido en América Latina, por lo que se desconoce hasta qué punto puede llegar a cumplir sus amenazas electorales. Para Rodríguez, no hay dudas al respecto. “Sí lo veo dispuesto a cumplirlas. Es impresionante lo que está pasando, con mucha mayor agresividad, con mucha mayor fuerza, mostrando el músculo del poder estadounidense en la región. Cuando decide que va a intervenir, hay una gran cantidad de escalas, puede ser diplomática, económica, de aranceles, una intervención militar, ejercicios de inteligencia. Tiene un abanico extraordinario”, afirmó.

La región llega a 2026 con muestras de fatiga de los abruptos ciclos entre izquierda y derecha, con un péndulo cada vez más alejado del centro.

“Yo diría que lo más común no es ni un giro a la derecha ni un giro a la izquierda como a veces se especula, sino que el oficialismo casi nunca se reelige”, dijo Kahhat, que excluye de su análisis a Venezuela, Nicaragua y El Salvador, por no considerarlos regímenes democráticos, y menciona como excepciones a Paraguay y México. “Perdía el oficialismo de derecho de izquierda. Claro, no es difícil entender por qué: desde 2019 tuvimos la mayor pandemia en un siglo, la mayor recesión desde la gran depresión y la mayor inflación en medio siglo. En América Latina tuvimos además un incremento de la tasa de homicidios que ya era la más alta del mundo”, explicó.

El año pasado culminó con tres votaciones de alternancia (Bolivia, Chile y Honduras), pero este año comenzó con una victoria del oficialismo (Costa Rica) que podría repetirse en otros países, lo que marcaría un cambio en ese patrón dominante en la región.

Borda consideró que el escenario es nuevamente de contienda entre la izquierda y la derecha. “En el caso de Brasil y Colombia, hay altas posibilidades, aunque no completas, de que la izquierda se quede en el poder. Una excepción al famoso movimiento pendular que tanto predomina en América Latina”, apuntó.

Rodríguez, sin embargo, ve esa proyección como más coyuntural que estructural. “Depende ahora de los cálculos políticos y del entendimiento con Washington. Creo que hay otra variable, es el pragmatismo político de ambos lados para definir la gobernabilidad y viabilidad de un candidato”, agregó.

La mayor presencia y actividad de grupos del crimen organizado en la región viene favoreciendo las propuestas electorales de mano dura en políticas de seguridad. Con diversos matices, el “modelo Bukele” aplicado en El Salvador sirve como referencia regional para candidatos que abogan por mayor control territorial y un endurecimiento de condiciones carcelarias.

Incluso en países como Chile y Costa Rica, vistos por décadas como estados ordenados y sin tantos problemas de inseguridad en comparación con sus vecinos, el tema fue eje central de las campañas.

“El discurso de mano dura creo que en general favorece a la derecha”, afirmó Kahhat, quien citó estudios realizados sobre el efecto de proponer mayores penas contra criminales. “Lo interesante es que las penas más severas no resuelven el problema de la delincuencia, al menos no por sí solas, pero sí ayudan a obtener apoyo electoral”, destacó.

Los cuatro países por delante en el calendario electoral tienen problemas de seguridad más agudos que los de Costa Rica. Para Rodas, es difícil determinar si es que los votantes están definiendo su apoyo más guiados por el bolsillo o por el miedo. “La inseguridad no es un problema que esté separado del problema económico y social, con la ausencia de políticas redistributivas, que empujó a la criminalidad organizada”, afirmó. Con respecto a la campaña, observó que el discurso de la izquierda no es tan contundente como el de la derecha en este tema.

En tanto, Rodríguez apuntó que los gobiernos, por más políticas redistributivas que impulsen, “si eso no se ve reflejado en los bolsillos, el ascenso de la delincuencia y el crimen organizado transnacional tiene facturas”. Bajo este marco es que emergen liderazgos fuertes “incluso en contra del respeto a los derechos humanos”, agregó.

En varios países ha crecido el rechazo a las élites tradicionales, lo que desemboca en una crisis de legitimidad de los partidos políticos. En Perú y Colombia, se tradujo además en una gran fragmentación.

“En Colombia y Perú pasó a velocidades mucho más rápidas, pero el fenómeno es el mismo: una erosión completa del sistema de partidos”, dijo Rodas, quien destacó que en las elecciones para suceder a Petro en un momento llegó a haber 80 ciudadanos que manifestaron su intención de competir por la presidencia. La analista consideró que los outsiders, candidatos antisistema, “siguen estando allí mientras la reputación de la clase política se siga erosionando”.

Kahhat matizó que en Colombia el candidato oficialista aglutina una alta intención de apoyo, por lo que considera que la fragmentación ocurre más entre el centro y la derecha, particularmente “en esa parte del espectro político es producto de la crisis de la fuerza que hegemonizaba la representación, el uribismo”. Los apoyos del sector conservador, que en un momento parecían consolidarse en torno al abogado Abelardo de la Espriella, ahora muestran una reñida disputa con la uribista Paloma Valencia, ganadora de la consulta interpartidaria de la derecha.

En cambio, destacó de Perú: “No creo que exista otro país en el cual en cuatro elecciones consecutivas el partido en el gobierno no presenta candidato presidencial a la siguiente elección (2006, 2011, 2016, 2021). El caso peruano es extremo”. Entre los 35 aspirantes que compiten (todo un récord en la era moderna), ninguno llega al 20 % en las últimas encuestas, lo que adelanta otro escenario de alta volatilidad: cualquier aspirante que roce apenas los 8 puntos de intención de voto tiene altas posibilidades de llegar a segunda vuelta.

Ante el descrédito de los políticos, entre los votantes “hay una manifestación clara de descontento con el problema de la desigualdad”, consideró Borda, pero agregó que en general hay una falta de iniciativas aspiracionales, con lo que la campaña se vuelve más negativa. La motivación no suele ser una construcción en base a promesas de mejora, sino el temor a la propuesta de en frente. “Votamos para evitar un escenario. No hay candidatos encarnando algún tipo de inspiración, ninguno”, lamentó Borda.

Con la reconfiguración de las relaciones internacionales, América Latina trata de redefinir su lugar en el tablero político mientras se acomoda al nuevo orden que busca imponer el actor hegemónico. Rodríguez comentó: “Hay un proceso de todo al mismo tiempo. Una vez que Estados Unidos definió que el continente es su área de influencia, los gobiernos de América Latina, todos, se están adaptando a ello”.

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