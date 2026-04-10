Trump amenaza a la OTAN por Irán, pero las encuestas apoyan más a la alianza que a la guerra

Por segunda vez en el todavía bastante joven año calendario 2026, el presidente Donald Trump amenaza con dinamitar la Organización…

Por segunda vez en el todavía bastante joven año calendario 2026, el presidente Donald Trump amenaza con dinamitar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés), que es vista de manera favorable por los estadounidenses, por una aventura de política exterior que, definitivamente, no respaldan.

Primero fueron sus planes de apoderarse de Groenlandia. Ahora es la guerra con Irán.

Trump ha dirigido repetidamente su ira hacia los miembros de la OTAN por su falta de ayuda a Estados Unidos contra Irán. Después de llamar a la OTAN un “tigre de papel” y decir que estaba considerando retirarse de la alianza la semana pasada, el miércoles recibió al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le dijo a CNN que Trump estaba “claramente decepcionado” con muchos de sus aliados.

Luego el presidente arremetió contra la alianza en redes sociales, refiriéndose a cuando los aliados se resistieron a sus esfuerzos por tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo del también aliado de la OTAN, Dinamarca.

“LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LOS NECESITAMOS, Y NO ESTARÁN AHÍ SI LOS NECESITAMOS DE NUEVO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¡¡¡RECUERDEN GROENLANDIA, ESA GRAN PIEZA DE HIELO MAL ADMINISTRADA!!!”

Sigue siendo poco probable que Trump pudiera sacar legalmente a Estados Unidos de la alianza; esa es una de las pocas maneras en que el Congreso blindó al Gobierno de EE.UU. contra Trump entre su primer y segundo mandato. Gracias en parte al ahora secretario de Estado, Marco Rubio, cuando era senador de Estados Unidos, el Congreso en 2023 aprobó una disposición que exige su visto bueno para una retirada.

Y es posible que las palabras de Trump sean fanfarronadas destinadas a obligar a la OTAN a ayudar a Estados Unidos de alguna manera contra Irán (con quien Estados Unidos mantiene una tregua frágil). Rutte indicó el jueves que podría haber algún movimiento en ese frente en lo que respecta a abrir el estrecho de Ormuz.

Pero también vimos durante la saga de Groenlandia cómo incluso medidas que no llegan a la retirada pueden dañar la alianza. Aliados como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, empezaron a hablar en términos de avanzar con la alianza sin que Estados Unidos esté en el centro.

Una cosa está clara a partir de las encuestas de opinión pública: en la medida en que la guerra con Irán debilite aún más la alianza de la OTAN, parecería ser otra razón más para que los estadounidenses se opongan al conflicto aún con más fuerza de la que ya lo hacen.

Las encuestas de los últimos meses han mostrado que grandes mayorías de estadounidenses aprecian la OTAN y la consideran importante, incluso cuando el tema, antes no partidista, se ha vuelto algo más polarizado.

Una encuesta de AP-NORC en febrero, después de que Trump dijera que había asegurado un vago “marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia y antes de que comenzara la guerra con Irán, mostró que el 70 % de los estadounidenses dijo que ser miembro de la OTAN era “muy” (40 %) o “algo” bueno (30 %) para Estados Unidos.

Esa fue la cifra más alta desde al menos 2022, cuando la OTAN se unió para apoyar la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia.

De manera similar, una encuesta de Gallup ese mismo mes mostró que más de tres cuartas partes de los estadounidenses apoyaban aumentar (28 %) o mantener (49 %) el compromiso actual de Estados Unidos con la OTAN. Ese total combinado fue el más alto en las encuestas de Gallup que se remontan a 1998 (aunque sin encuestas entre 1998 y 2022).

Gallup incluso mostró que alrededor de 6 de cada 10 republicanos apoyaban aumentar o mantener el compromiso actual, frente a menos de la mitad en 2022. Y solo el 13 % de los republicanos quería retirarse por completo de la alianza, como ha insinuado Trump.

Las encuestas sí parecen haber cambiado un poco desde que comenzó la guerra con Irán.

La encuesta del Pew Research Center a finales de marzo, aproximadamente un mes después de que comenzara la guerra, mostró que el porcentaje de republicanos e independientes inclinados hacia el Partido Republicano que dijeron que la OTAN beneficia a Estados Unidos “en gran medida” o “en bastante medida” cayó del 49 % de hace un año al 38 % hoy.

Pero la encuesta aún mostró que casi 6 de cada 10 estadounidenses veían favorablemente a la OTAN y decían que era beneficiosa para Estados Unidos.

En conjunto, los datos sugieren que los acontecimientos recientes han afectado las opiniones de los estadounidenses sobre la OTAN.

Tras el episodio de Groenlandia, el apoyo público a la alianza pareció aumentar. Lo cual tendría sentido, dado que los estadounidenses se opusieron abrumadoramente a los esfuerzos de Trump por apoderarse de la isla. (Una encuesta de Reuters-Ipsos en enero mostró que los estadounidenses dijeron, por 2 a 1, que les preocupaba que el episodio dañara a la OTAN y a otras alianzas de EE.UU.)

Y ahora la guerra con Irán, que es más popular en la derecha de lo que lo fue la propuesta de tomar Groenlandia, parece haber convencido a algunos republicanos de que Trump tiene razón sobre la falta de utilidad de la OTAN.

Conviene recalcar que la OTAN fue creada como una alianza defensiva, no para brindar apoyo en cualquier guerra que encabecen sus Estados miembros. Así que podría presentarse un argumento convincente de que la OTAN cumplió con su cometido al defender a Groenlandia y que no hay una comparación directa entre eso y la guerra con Irán. Además, la única vez que se invocó la disposición de defensa colectiva del Artículo 5 de la OTAN fue para apoyar a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Exactamente qué sucede a continuación es una gran incógnita.

Trump no puede retirarse de la OTAN sin obtener la aprobación del Congreso, lo cual sería una tarea difícil.

Pero eso no significa que Trump no pueda herir a la alianza.

The Wall Street Journal informó esta semana sobre algunas ideas que circulan dentro del Gobierno de Trump, entre ellas retirar tropas estadounidenses de países considerados especialmente poco útiles con respecto a Irán, o incluso posiblemente cerrar una base en uno de ellos. (Trump en 2020 retiró 12.000 tropas de Alemania, aunque esa medida fue revertida posteriormente por Joe Biden.)

El presidente también ha dañado las alianzas con la OTAN y otros aliados mediante sus aranceles y a través de su tendencia general a no tratarlos mejor — si no es que peor — que a algunos adversarios.

Quizá una de las formas más infravaloradas en que Trump ha perjudicado a la OTAN es al legitimar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el escenario mundial. Ha empujado a Estados Unidos — y por extensión, al mundo — más hacia una situación en la que “la fuerza hace el derecho” y los países grandes pueden intimidar a los más pequeños. Carney calificó esto como el declive del “orden basado en reglas”.

Es probable que las consecuencias de la guerra con Irán sean duraderas. Y en pocos ámbitos podría ser esto más cierto que el futuro de la alianza de la OTAN.

The-CNN-Wire

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