“Somos más felices y estamos más unidos”: por qué esta pareja de EE.UU. dice que mudarse a Italia cambió la vida familiar

Cuando vivían en Miami conducían a casi todas partes pero desde que se mudaron a la ciudad italiana de Rímini,…

Cuando vivían en Miami conducían a casi todas partes pero desde que se mudaron a la ciudad italiana de Rímini, con sus dos hijos y su perro, Gastón y Norma Galella se han convertido en entusiastas ciclistas.

Los Galella, casados desde 2005, dejaron el auto al poco tiempo y les encanta recorrer en bicicleta su nueva ciudad, yendo a las playas locales y al campo de la región circundante de Emilia-Romaña. A pesar de su pequeño tamaño, dicen que Rímini tiene todo lo que necesitan.

Entre sus atracciones favoritas se encuentran el Museo Fellini, un antiguo castillo dedicado a Federico Fellini, el cineasta nacido en Rímini que dirigió el clásico de 1960, “La Dolce Vita”. También les encanta explorar los senderos del Parco XXV Aprile, un parque local conectado con un puente romano de 2.000 años de antigüedad.

Aunque todavía son nuevos en Italia, los Galella, que llegaron a Estados Unidos desde Argentina cuando eran jóvenes, dicen que la vida en el país europeo les sienta bien y que nunca se han sentido fuera de lugar.

“Fue más como volver a casa para nosotros”, dice Norma, subrayando que ambos abuelos de Gastón emigraron de Italia a Argentina hace muchos años. “Lo cual es un poco raro porque vivimos en Estados Unidos durante tanto tiempo. Pero nunca nos sentimos verdaderamente estadounidenses”.

Aunque su familia prospera hoy en Rímini, la ciudad conocida por sus playas de arena y por monumentos como el Arco de Augusto —el arco de triunfo romano más antiguo que se conserva— ni siquiera estaba en su radar antes de la mudanza.

“Ni siquiera habíamos oído hablar de esta ciudad antes…”, dice Norma. “Y para nosotros fue una bendición disfrazada, porque nos encanta aquí. No podemos imaginarnos estar en ningún otro lugar en este momento”.

Entonces, ¿por qué dejaron Miami hace dos años? A pesar de llevar una vida “genial” dirigiendo juntos una exitosa empresa de renovaciones, la pareja sentía que faltaba algo y decidió que la ciudad no era el entorno adecuado para criar a sus dos hijos.

Una visita a la familia de Gastón en Italia lo cambió todo. “Básicamente nos enamoramos del lugar”, dicen, y comenzaron a planificar una futura mudanza.

“La cultura es muy similar a la de Argentina y siempre se sintió como hogar para nosotros”, dice Gastón.

Ambos admiten que habían estado “con los ojos vendados” por la promesa de la vida en Estados Unidos, moldeada por las experiencias de sus padres, que “realmente vivieron el Sueño Americano”.

Sin embargo, también reconocieron el costo.

“Para nosotros como emprendedores en ese momento, nos dimos cuenta de que sí tenemos el ‘sueño americano’”, dice Norma. “Pero tiene un costo… el estilo de vida. El estrés. Todas esas cosas tenían un precio”.

Querían que sus hijos tuvieran “una infancia de verdad” libre de las presiones y ansiedades del sistema escolar estadounidense. Irse mientras los niños eran pequeños significaba que no estarían “demasiado apegados a los amigos”, lo que facilitaría la transición.

“Estaban realmente emocionados con ello”, dice Norma. “Y la transición ha sido súper fácil para ellos”.

“Simplemente nos arriesgamos”, dice Gastón. El hecho de que pudiera obtener la ciudadanía italiana por descendencia ayudó a cerrar el trato para ellos. “Todas las piezas encajaron. Y fue como que estaba destinado a ser’”.

Al principio, la pareja consideró mudarse a la antigua ciudad de Florencia, pero no pudo encontrar una vivienda adecuada. Un familiar sugirió Rímini y, en el plazo de una semana, consiguieron un alquiler en su centro histórico.

Despedirse de su vida en Miami implicó encontrar inquilinos, empacar pertenencias y pagar billetes de avión que costaron más de US$ 10.000, además de US$ 3.000 adicionales para enviar algunas de sus posesiones.

Su mayor gasto fue el alojamiento, que requirió un año de alquiler por adelantado más un depósito de seguridad.

En junio de 2024, los Galella, junto con sus dos hijos, de siete y nueve años en ese momento, y su perro pastor australiano Teddy, volaron a Roma, alquilaron una furgoneta y se quedaron en Florencia un par de semanas antes de dirigirse a una casa en Rímini que habían alquilado sin ver. Los únicos muebles que tenían al llegar eran colchones. Pasaron los primeros meses haciendo turismo, “comiendo helado todos los días” y amueblando su casa.

Los lugareños, a quienes describen como “muy hospitalarios”, los acogieron de inmediato.

De hecho, la pareja bromea diciendo que probablemente han “conocido a más gente aquí en un año y medio que la que hemos conocido en toda nuestra vida en Miami”.

“Es como una pequeña comunidad dentro de este pequeño vecindario”, dice Norma. “Y empiezas a conocer gente, y luego te invitan a almorzar”.

Encontrar trabajo en Italia resultó más difícil.

“O estábamos muy sobrecalificados o no teníamos el nivel básico del idioma para realmente trabajar en algo que no requiriera mucha experiencia”, dice Norma. “Así que estábamos yendo y viniendo”.

Después de alrededor de un año y medio en Italia, vendieron su casa de Miami, convencidos de que su mudanza era permanente. Por unos 470.000 euros —alrededor de US$ 545.000— compraron una casa “para reformar” cerca de su alquiler, compuesta por dos unidades separadas que planean transformar en una vivienda de dos plantas y tres dormitorios.

También han reabierto su empresa de renovaciones, Duoma Atelier, empezando por su nueva casa, un proyecto que estiman costará otros 450.000 euros.

Los Galella dicen que les encanta el ritmo más lento en Italia y el equilibrio entre vida y trabajo del que disfrutan los lugareños.

“Ellos tienen sus vidas”, dice Norma. “Y trabajan para poder pagar sus cuentas, pero su tiempo libre es muy importante”.

A la pareja le encanta poder comprar productos frescos y de temporada y consideran que Rímini es más asequible que Miami. También elogian el sistema sanitario italiano, diciendo que se sienten más seguros sabiendo que “no van a arruinarse por una factura médica”.

La ubicación de Rímini permite viajar fácilmente por Italia y Europa o tomar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Federico Fellini.

Aunque se han adaptado a la vida en Italia con relativa facilidad, todavía tienen dificultades con el idioma. Su esperanza de que su español fluido les diera ventaja resultó infundada.

“Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos”, dice Norma.

También bromean sobre la burocracia del país, “de otro mundo”.

Norma actualmente tiene un “permesso di soggiorno”, que le permite vivir y trabajar en el país, y será elegible para la ciudadanía una vez que apruebe un examen de competencia lingüística. Los hijos de la pareja se convirtieron automáticamente en ciudadanos italianos una vez que se concedió la ciudadanía de Gastón.

Los Galella no han regresado a Miami desde que se fueron. Aunque extrañan a su familia y amigos, han estado inundados de visitas desde la mudanza, lo que ha facilitado las cosas.

“Vienen aquí y se dan cuenta: ‘oh, wow, esto es, por esto se mudaron ustedes aquí. Ahora lo veo’”, dice Norma.

La pareja no puede imaginar volver alguna vez a Estados Unidos, y subraya que ahora tienen un “auténtico sentido de pertenencia” que rara vez sintieron viviendo en Miami.

“Estamos más felices y más unidos”, dice Norma. “Porque podemos pasar más tiempo juntos… Ya éramos una familia muy unida; aquí, haber pasado por esta experiencia juntos como familia, nos ha acercado aún más”.

La mudanza ha sido transformadora para sus hijos, que están viviendo una infancia similar a la que Gastón y Norma tuvieron en Argentina.

“Fue algo importante para los niños”, dice Gastón. “Aprendieron mucho. Y ahora estamos mucho mejor que antes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.