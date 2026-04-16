Shannon Elizabeth, estrella de “American Pie”, se une a OnlyFans

La mayoría recuerda a Shannon Elizabeth por su participación en las comedias “American Pie” (1999) y “Scary Movie” (2000), por…

La mayoría recuerda a Shannon Elizabeth por su participación en las comedias “American Pie” (1999) y “Scary Movie” (2000), por las que quedó etiquetada como “chica sexi”. La actriz fue noticia este miércoles tras anunciar que creó su propia cuenta en la plataforma Only Fans para controlar “el resultado” de su carrera.

Elizabeth, de 52 años, hizo el anuncio en una entrevista con la revista People, en la que justificó su ingreso al servicio de suscripción famoso por sus contenidos para adultos. “He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexi que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans”, dijo.

Y añadió: “Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi audiencia, crear en mis propios términos y simplemente ser libre. De verdad creo que este es el futuro”.

En un comunicado compartido con Variety, la actriz dijo: “OnlyFans me da la oportunidad de ofrecer algo más: una mirada detrás de cámaras, sin filtros, a mi vida y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite. Aquí también es donde compartiré contenido exclusivo que simplemente no encontrarás en ningún otro lugar. Esto no es solo contenido para ver desde lejos. Esto es para la gente que siempre ha estado ahí para mí, y quiero que lo sientan así”.

Elizabeth se une a una lista de famosas que crean contenidos en OnlyFans que incluye a Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, Drea de Matteo “The Sopranos” y Sophia Rain. La plataforma ha redirigido su foco en contratar creadores que no hacen pornografía, como la comediante Whitney Cummings, entre otros.

The-CNN-Wire

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