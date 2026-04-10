Shakira y Anitta se unen en “Choka Choka”, una canción en español y portugués

Shakira y Anitta lanzaron en conjunto el tema “Choka Choka”; la colaboración fue liberada este 9 de abril a través…

Shakira y Anitta lanzaron en conjunto el tema “Choka Choka”; la colaboración fue liberada este 9 de abril a través de las plataformas musicales. La canción cuenta con sonidos que mezclan el género urbano y el latino; además, la artista colombiana y la brasileña cantan en una mezcla de español y portugués.

La portada del sencillo muestra a dos mujeres con un estilo de ilustración tipo tarot que representan al Sol y la Luna y hacen referencia a las intérpretes. La letra del tema habla de una mujer empoderada que consigue lo que quiere y que deja sorprendidos a todos a su paso.

“Choka Choka” es parte del nuevo disco de Anitta, que lleva por título “EQUILIBIVM”, el cual incluirá un total de 15 canciones, dentro de las que destacan colaboraciones con Marina Sena, Liniker y Os Garotin, entre otros. La nueva producción musical se podrá escuchar a partir del próximo 16 de abril.

Esta es la primera vez que Anitta y Shakira colaboran en un tema musical; sin embargo, Anitta fue parte del videoclip del tema “Soltera” de Shakira, estrenado en octubre de 2024, donde la brasileña formó parte del grupo de celebridades que bailaron junto a la llamada “loba”, entre ellas Natti Natasha, Lele Pons y Winnie Harlow, entre otras.

The-CNN-Wire

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