Rafael Márquez heredará de Javier Aguirre el banquillo de la selección mexicana para el Mundial 2030

Lo que era un secreto a voces finalmente se hizo realidad. El director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana…

Lo que era un secreto a voces finalmente se hizo realidad. El director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, Duilio Davino, confirmó que Rafael Márquez reemplazará a Javier Aguirre como el director técnico del Tri para el ciclo mundialista de 2030.

Márquez Álvarez fue nombrado auxiliar técnico del Vasco Aguirre para encarar la Copa Mundial 2026 en sustitución de Jaime Lozano. Desde su llegada como mano derecha del exentrenador del Monterrey, ya se proyectaba que el objetivo del exjugador del FC Barcelona sería tomar el lugar de Aguirre una vez terminado el Mundial, sin importar el desempeño del equipo mexicano.

El director de Selecciones Nacionales reveló en entrevista con Fox Sports México que Rafa Márquez ya firmó el contrato que lo vinculará como el entrenador de la selección mexicana al finalizar la próxima Copa del Mundo. Además, dio a entender que Andrés Guardado, también exjugador del cuadro mexicano, formaría parte del nuevo cuerpo técnico.

“Sí, está firmado su contrato, está prácticamente en un 80 % cerrado su cuerpo técnico… Andrés (Guardado) es una opción; al final me gustaría que no lo diga yo, que lo diga él, pero Andrés puede ser una muy buena opción”, dijo Davino a Fox Sports México.

El exjugador del Atlas de Guadalajara tiene un breve recorrido como estratega. Su primera experiencia fue con el RSD Alcalá de España en la temporada 2020-2021. Después estuvo al frente del FC Barcelona Atlètic en las campañas 2022-2023 y 2023-2024. Este equipo es una filial del conjunto de primera división del FC Barcelona.

Márquez renunció a su cargo en el club catalán para asumir como mano derecha de Aguirre en 2024. Desde su llegada se sabía que su puesto sería una transición para convertirse en el director técnico del futuro rumbo a la Copa del Mundo 2030.

El entonces comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, tomó la decisión de iniciar un proyecto con visión a largo plazo, dándole una tercera etapa a Aguirre junto a Rafa Márquez para que el exfutbolista del AS Mónaco adquiriera experiencia y aprendiera del Vasco.

The-CNN-Wire

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