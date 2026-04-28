¿Quién es el Jardinero, señalado como posible sucesor del Mencho, y cómo fue el operativo para detenerlo?

En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), las fuerzas federales mexicanas detuvieron a uno de los presuntos…

En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), las fuerzas federales mexicanas detuvieron a uno de los presuntos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de Nemesio Rubén “Mencho” Oseguera Cervantes, líder del CJNG que murió tras una operación federal en febrero.

Se trata de Audias Flores Silva, alias el Jardinero, quien cuenta con “una orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, requerido por el Distrito de Columbia en Estados Unidos”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, este martes en conferencia de prensa.

En México, Flores Silva tiene una orden de rehaprensión “por el delito de homicidio, más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)”, agregó García Harfuch.

CNN contactó a la FGR para saber si Flores Silva ya cuenta con defensa legal y está en espera de respuesta.

El arresto —que se llevó a cabo a la par de la detención de otro operador clave del CJNG, conocido como alias el Güero Conta— ocurre en un momento crucial para México, donde la seguridad es un punto de tensión de cara al Mundial y la presión de EE.UU. por acciones más duras contra los carteles se mantiene firme desde inicios del segundo mandato de Donald Trump.

Nombre completo: Audias Flores Silva (también se le conocía bajo el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia, según el Gobierno de Estados Unidos)

Apodos: además del Jardinero, otros alias son Comandante, el Bravo 2, Audi y Mata Jefes.

Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1980

Lugar de nacimiento: Michoacán, México

Según información del Departamento de Estado de EE.UU. publicada en 2021, Flores Silva era en ese momento un estrecho colaborador del Mencho, quien durante años fue el máximo líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo hasta su muerte el pasado febrero.

El Jadinero era considerado por analistas en seguridad como el posible sucesor del Mencho, quien murió durante un operativo militar en Tapalpa, un pueblo ubicado a unos 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara, Jalisco, en una zona montañosa, que desató una ola de violencia en 20 estados del país.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina de México, dijo este martes que Flores Silva “es identificado como el segundo al mando del CJNG, fue uno de los hombres de mayor confianza de Rubén ‘N’, alias el Mencho”.

Luego de la muerte del Mencho, el Jardinero movilizó “personal, armamento y recursos con el objetivo de hacerse con el poder de la organización delictiva”, afirmó Morales Ángeles.

García Harfuch añadió en la conferencia que hay “tres o cuatro personas que son o eran segundos al mando del Mencho, este (Flores Silva) era uno de ellos. Entonces, no es que haya sido el segundo por encima de los otros, este es uno de los otros mandos que se encuentran al mando del cartel Jalisco”.

Desde la muerte del Mencho, el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del país, está atravesando posibles reacomodos para definir su liderazgo. De acuerdo con el sitio especializado InSight Crime, entre los posibles sucesores del Mencho dentro de la estructura del cártel también figuran Juan Carlos Valencia González, alias el 03, y Ricardo Ruiz Velasco, alias Doble R, ambos identificados como figuras de alto rango en la operación y expansión territorial de la organización.

El secretario de Seguridad de México indicó que la principal zona de influencia del Jardinero era en los estados de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco, desde donde operaba su “red criminal con amplio control operativo y territorial que generó violencia en distintas regiones del país, además del tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos”.

Su red criminal obtenía recursos a través de varias actividades ilícitas: narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión, según el secretario de Seguridad federal.

Tan solo su entramado de extorsión se extendía por rutas en el occidente y el centro de México, afectando directamente tanto a personas como a empresas de autotransporte, combustible y carga comercial.

“Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas. Este esquema pretendía asimilar control territorial y ofrecer supuesta protección a cambio de rutas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, explicó García Harfuch.

Investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés, que es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.) “revelan que Flores Silva controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas”, escribió el Departamento de Estado en 2021.

“En el control del movimiento de drogas ilícitas destinadas a su importación a Estados Unidos, Flores Silva supervisa la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas de uso ilícito. Además, Flores Silva controla camiones de carga para el transporte de cocaína desde Centroamérica hacia México, así como vehículos de pasajeros para transportar diversos narcóticos ilícitos desde México hacia las células de distribución del CJNG en Estados Unidos, ubicadas en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia”, afirmó el Departamento de Estado.

Por otro lado, también en 2021, Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como “un importante traficante extranjero de narcóticos” y lo señaló como uno de los líderes regionales del CJNG que tenía control en varias zonas de la costa del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, fue detenido el lunes.

En 2020, Flores Silva fue acusado formalmente por un tribunal federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir drogas y por delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

En específico, la acusación formal contra el Jardinero lo imputa de los delitos de “conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, y un kilogramo o más de heroína con fines de importación a Estados Unidos, así como portar, utilizar y poseer un arma de fuego en relación con un delito de drogas”.

Por dichos delitos, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta US$ 5 millones por información que llevara a su arresto o condena.

El caso de Flores Silva en EE.UU. es perseguido por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal del Departamento de Justicia.

Según información del Departamento del Tesoro, Flores Silva cumplió previamente una condena de cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de narcóticos.

“Tras su liberación, regresó a México. En 2016, las autoridades mexicanas detuvieron a Flores Silva tras ser acusado de orquestar una emboscada en abril de 2015 contra agentes de la policía mexicana en Soyatlán, Jalisco. Posteriormente, Flores Silva fue puesto en libertad de una prisión mexicana tras impugnar los cargos en su contra ante los tribunales de ese país”, detalló el Tesoro estadounidense.

Las fuerzas de seguridad mexicanas rodearon una cabaña en la comunidad nayarita de El Mirador —a unos 20 kilómetros al norte de la turística ciudad de Puerto Vallarta, en el vecino estado de Jalisco—, donde Flores Silva se encontraba resguardado por un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, de acuerdo con un comunicado de la Semar.

Los escoltas de Flores Silva se dispersaron como maniobra de distracción, pero fue localizado mientras intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”, señaló la Marina.

Videos difundidos en redes sociales por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, muestran tomas aéreas del arresto, con helicópteros sobrevolando la zona durante el despliegue.

La Marina de México indicó que el operativo fue resultado de 19 meses de vigilancia e involucró a más de 500 elementos, seis helicópteros y aeronaves de inteligencia y reconocimiento.

La operación fue “planeada, desarrollada y ejecutada” por la Semar, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR participaron en la coordinación.

Durante la conferencia de prensa de este martes, los secretarios de Seguridad y de Defensa también detallaron cómo fue el arresto de César “N”, alias “el Güero Conta”, a quien identificaron como principal operador financiero y hombre de confianza de “el Jardinero”.

Ambos funcionarios dijeron que el detenido se dedicaba a lavar dinero y a otras operaciones con las que obtenía recursos que servían al Cartel Jalisco para obtener armas, vehículos o propiedades.

De acuerdo con el secretario de Defensa, “el Güero Conta” operaba principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Agregó que su círculo cercano fue ubicado recientemente mediante trabajos de inteligencia, que permitieron el 22 de abril identificar la casa donde estaban su esposa e hijos en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Posteriormente, según el funcionario, “el Güero Conta” fue ubicado cerca del mediodía de este lunes cuando salió de su vivienda. Después, autoridades le dieron seguimiento y lo detuvieron alrededor de las 14:40 horas, tiempo local.

El secretario aseguró también que no hubo hechos de violencia luego de la aprehensión. “De esta manera, se le da un golpe contundente a este grupo delincuencial que tanto daña al pueblo de México”, dijo.

The-CNN-Wire

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