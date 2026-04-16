¿Qué hay detrás de los extraños memes “deepfake” de Trump que se volvieron virales?

Antes de que se creara la representación de Trump como Jesús, se creó la imagen de Trump como si fuera…

Antes de que se creara la representación de Trump como Jesús, se creó la imagen de Trump como si fuera el papa. También se creó la foto Trump como Rocky. Y de Trump en “Apocalypse Now”, oliendo la victoria.

El 4 de mayo, vimos a Trump fotografiado con un sable de luz rojo como el de Darth Vader, intentando influir en la resistencia.

Para desprestigiar las manifestaciones de “No Kings”, mostraron al presidente como un piloto de combate, con el indicativo “King Trump”, que lanzaba bombas de excremento sobre los manifestantes.

Si te parece una tontería o una burla, no entiendes la broma. Puede que Trump se dé cuenta de que se pasó de la raya con la publicación, ahora borrada, que lo comparaba con Jesús. Pero avivar a sus seguidores parece ser una parte fundamental de la estrategia de comunicación de la Casa Blanca en un momento en que la gente pasa tiempo en burbujas informativas en línea y se informa a través de las redes sociales.

Un simpatizante con un cargo oficial en el Departamento de Estado compartió una publicación en la que se ve a Trump como uno de los Padres Fundadores, firmando lo que parece ser la Constitución o la Declaración de Independencia. Sin embargo, esa imagen generada por IA está mal hecha, ya que escribe con una pluma de ave en lugar de su rotulador preferido. Ridículo.

En un video también se le ve al presidente como un jugador de hockey, que destroza a la defensa canadiense y que aparece en las redes sociales de la gente cuando se hablaba de la medalla de oro olímpica de hockey estadounidense.

“Los memes son, en realidad, métodos visuales de comunicación, y creo que permiten a la gente introducir ideas en el discurso cultural sin tener que expresar abiertamente ideas u opiniones específicas”, dijo la periodista tecnológica Taylor Lorenz, autora de “Extremely Online: The Untold Story of Fame, Influence, and Power on the Internet”.

En lugar de retractarse por completo de la publicación eliminada que algunos cristianos consideraron blasfema, Trump volvió a publicar este miércoles una imagen suya junto a Jesús, en la que reconocía la publicación anterior y, a la vez, la ampliaba.

Los iraníes también se inspiraron en el meme; la embajada del país en Tayikistán publicó un video de Jesús descendiendo para castigar a Trump, quien aparecía representado como Jesús. Muy meta.

Según Kaylyn Jackson Schiff, codirectora del Laboratorio de Gobernanza e Inteligencia Artificial Responsable (GRAIL, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Purdue, todas estas imágenes son una forma de deepfake (ultrafalsas).

Si bien ese término suele asociarse con contenido engañoso que utiliza inteligencia artificial para confundir a las personas, también debería aplicarse a imágenes obviamente falsas. Investigadores de GRAIL han creado una base de datos con miles de deepfakes políticos, o como ellos lo denominan técnicamente, “contenido sintético”.

Las dos primeras categorías promueven imágenes de apariencia realista.

Las imágenes manipuladas digitalmente son engañosas. “Podría tratarse de una imagen sintética y realista que intenta desprestigiar al oponente”, afirmó Jackson Schiff. Pensemos en los anuncios creados para simular que el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Texas, James Talarico, estaba leyendo sus antiguos tuits, palabras que no había pronunciado en voz alta.

Los “efectos luminosos” son positivos. “Es como un cambio de imagen, que hace que alguien se vea mejor de lo que realmente es”, dijo Jackson Schiff.

Luego están los deepfakes, que obviamente no son reales.

Los “foefakes” son negativos. Obviamente no son reales y presentan al oponente de forma negativa, troleándolo de hecho.

Las “creaciones falsas” de los aficionados idealizan a una persona. Presentar a Trump como Superman o una figura divina obviamente no es real, pero Jackson Schiff afirmó que puede “aumentar el entusiasmo y el apoyo entre los seguidores de alguien”.

Este tipo de imágenes pueden o no haber sido generadas por la Casa Blanca. Una versión de la imagen de Trump como una figura similar a Jesús fue compartida en febrero por la cuenta de Nick Adams, un influyente político de derecha cuyo cargo en el Departamento de Estado es “enviado presidencial especial para el Turismo Estadounidense, el Excepcionalismo y los Valores”.

Adams es un ferviente seguidor de Trump. También ha publicado, por ejemplo, una imagen de Trump aparentemente rezando en la Oficina Oval con los fantasmas (¿son fantasmas?) de Martin Luther King Jr. y Abraham Lincoln detrás de él.

La relación de Trump con su base de seguidores es única en la política estadounidense, donde, en lugar de mantenerse al margen de los memes, genera más contenido creado en su nombre.

Según Jackson Schiff, sus seguidores lo ven “de una manera interesante, tanto como un hombre común como un héroe exaltado”.

Lorenz argumentó que, si bien estas imágenes obviamente no son reales y pueden parecer muy ridículas, también pueden tener un impacto acumulativo.

“¿Acaso cada cartel publicitario que ves de camino al trabajo te hace comprar algo? No. Pero se va infiltrando en tu cerebro y moldea tu forma de pensar y percibir las cosas”, dijo.

“Trump es un maestro en la influencia política de la derecha”, me dijo Aidan Walker, autor del boletín informativo de Substack “How to Do Things With Memes”.

Comparó a Trump con MrBeast, el creador de contenido de YouTube. Hay mucha gente en el mismo ecosistema que MrBeast, pero ninguno tiene ni de lejos la misma influencia.

“Hay una ballena enorme, y todos se benefician de la marea que deja atrás”, dijo Walker.

En estos momentos no existe un equivalente en la izquierda política, lo que podría ayudar a explicar por qué los demócratas no han logrado encontrar un líder unificador.

Walker afirmó que Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez han sabido aprovechar el poder, pero que es muy diferente al de Trump.

“Donald Trump y su equipo son muy buenos creando perfiles falsos de aficionados que resultan convincentes para su base de seguidores, para su público, y eso aprovecha gran parte de la sensación existente de que sus partidarios lo colocan en un pedestal”, dijo Jackson Schiff.

Se puede percibir cómo los demócratas intentan ponerse al día, como cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, publicó una imagen de Trump como María Antonieta —una parodia— para burlarse de la reconstrucción del ala este de Trump, o cuando se convierte en un provocador en X.

El elemento de provocación encaja a la perfección con la política moderna y polarizada. Pero todo parece muy poco serio, lo cual puede resultar incongruente con la labor de Gobierno propia de un político.

Puede que la imagen de Trump como Jesús se haya publicado originalmente junto con la noticia de que Trump estaba enfrentado con el papa, pero la imagen en sí se convirtió en parte de la historia.

Eso mismo ocurrió cuando Trump compartió un video que trataba principalmente de acusaciones infundadas de fraude electoral, pero que terminaba con imágenes racistas de Barack y Michelle Obama representados como simios.

El video de los Obama y la imagen de IA con poderes divinos son dos de las pocas publicaciones que Trump o la Casa Blanca han borrado.

La cuenta que creó el video racista, “xerias_x”, sigue alardeando eso. Es la misma cuenta que creó el video generado por IA de Trump como un piloto de combate disparando contra manifestantes, un video de pésimo gusto, pero que nadie consideró una blasfemia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.