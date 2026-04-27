¿Por qué los Braves de Atlanta son el equipo sensación de las Grandes Ligas tras el primer mes?

El potencial de los Braves de Atlanta al inicio de la temporada 2026 estaba atado necesariamente a la salud de…

El potencial de los Braves de Atlanta al inicio de la temporada 2026 estaba atado necesariamente a la salud de varias de sus piezas principales. Pero aunque las lesiones no han sido un factor preponderante en el primer mes de campaña en las Grandes Ligas para los de Georgia, nadie se imaginaba que iban a ser el primer equipo con 20 triunfos en lo que va del año.

Los Braves llegaron a las dos decenas de triunfos este fin de semana, volvieron a ganar su serie (esta vez ante los Phillies de Filadelfia) y ya suman más de 10 juegos por arriba de .500, por lo que sin duda son hasta ahora el mejor equipo del béisbol estadounidense, incluso por encima de los favoritos Dodgers de Los Ángeles o los Yankees de Nueva York.

Pero ¿qué hace tan buenos a estos Braves en el inicio de temporada?

En la ofensiva han sido un equipo compacto y no han dependido de sus estrellas, como Ronald Acuña Jr. (quién apenas batea para .239, pese a que lleva una seguidilla de 19 juegos llegando a primera base) o Matt Olson (quien repuntó en las últimas dos semanas para ponerse en .298 de promedio al bate, ocho jonrones y 25 remolcadas). Por el contrario, el trabajo completo de otros peloteros como Michael Harris II y Drake Baldwin le han permitido comodidad en el ataque.

Sin embargo, es entre los lanzadores donde ha estado su mayor fortaleza en este inicio auspicioso de temporada.

Con una efectividad colectiva de 3.13 carreras limpias permitidas, el equipo se ha amparado en el magnífico inicio de año del estelar Chris Sale, quién tiene cinco triunfos y apenas una caída en seis salidas. Allí hay que sumar la efectividad del dominicano Raisel Iglesias, con cinco salvados, y del venezolano Robert Suárez, con otros tres rescates en la cobertura de Iglesias mientras este está en la lista de lesionados por 15 días. La combinación de unos y otros hace que el equipo se vea difícil de batir también desde la lomita.

Las decisiones de Walt Weiss como manager han sido consistentes y han traído una vibra ganadora que recuerda a la del equipo que llegó a la Serie Mundial en 2021, cuando lograron la corona.

Lo cierto es que en 2026 su nombre está por encima de los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, al menos en el primer mes de la temporada. En 2021, la química y la conjunción entre pitcheo y gran ofensiva les dio el título. ¿Podrán repetir este año?

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