“No espero perdón”: autoridades revisan escritos del profesor sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales

Un día después de que un hombre abriera fuego en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la…

Un día después de que un hombre abriera fuego en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, las autoridades están examinando un mensaje enviado por el sospechoso del tiroteo, tratando de entender qué lo habría llevado de su vida como un respetado maestro de California a convertirse en un aspirante a homicida.

“Permítanme empezar pidiendo disculpas a todos cuya confianza abusé”, dice una nota que, según las autoridades, fue enviada por el sospechoso, Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años de Torrance, California, que trabajaba a tiempo parcial como maestro y también desarrollaba videojuegos, según registros públicos.

La nota, que Allen supuestamente envió a familiares antes del ataque, decía que pretendía atacar a funcionarios de la administración y expresaba su enojo político, al tiempo que señalaba: “No espero perdón”.

Allen tenía tendencia a hacer declaraciones radicales a medida que se involucraba en el activismo de izquierda en Los Ángeles, adquiría armas de fuego y comenzaba a practicar regularmente en un campo de tiro, dijo su hermana a las fuerzas del orden, según la Casa Blanca.

En los últimos días, dijeron las autoridades, esas palabras se convirtieron en acción. Subió a un tren en Los Ángeles y viajó a Chicago y luego a la ciudad de Washington, donde se registró en el hotel del centro que albergaba la cena anual, en la que participaba el presidente Donald Trump y a la que asistían otros altos funcionarios de la administración.

Iba armado con una pistola semiautomática calibre .38 y una escopeta calibre 12, dijeron las autoridades a CNN. Y luego, supuestamente, envió a familiares una declaración escrita en la que se autodenominaba el “Asesino Federal Amistoso” (“Friendly Federal Assassin”) y expresaba sentimientos anti-Trump antes de intentar irrumpir más allá de la seguridad afuera de la cena la noche del sábado.

El sospechoso “alcanzó a disparar un par de veces” e hirió a un agente del Servicio Secreto que llevaba un chaleco antibalas antes de ser detenido rápidamente, dijo a CNN el secretario de Justicia interino Todd Blanche, mientras Trump y otros líderes se apresuraban a ponerse a salvo dentro del salón de baile cercano.

Ahora, las autoridades están revisando la declaración que Cole supuestamente envió y su historial en redes sociales —que Trump ha descrito como “anticristiano”—, hablando con familiares y tratando de saber más sobre qué lo llevó a presuntamente llevar a cabo el violento ataque.

“Todavía estamos tratando de entender un motivo. Según nuestra investigación preliminar, sí parece que el sospechoso estaba apuntando a miembros de la administración”, dijo Blanche.

La nota expuso una serie de quejas en términos generales que podrían orientar a las autoridades hacia ese motivo, incluida la indignación por las condiciones en los centros de detención y lo que parece ser una referencia a Trump como un “traidor”.

El sospechoso del ataque está siendo acusado de dos cargos por uso de un arma de fuego y un cargo por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, según la fiscal de Estados Unidos para la ciudad de Washington, Jeanine Pirro, quien no lo identificó públicamente. Blanche dijo que el sospechoso no está cooperando con las autoridades.

Allen asistió al Instituto de Tecnología de California (Caltech) entre 2013 y 2017, según su perfil de LinkedIn, donde participó en la organización Christian Fellowship de la escuela y en su Nerf Club. Fotos de Facebook de 2016 también muestran a Allen en eventos de Christian Fellowship en la escuela.

Como estudiante, Allen también apareció en un reportaje de noticias local en 2017 por desarrollar un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

Se graduó en 2017 con un título en ingeniería mecánica, según su perfil de LinkedIn, y fue destacado en un anuncio de graduación de Caltech publicado por la universidad que incluía una foto suya ya adulto con un cárdigan y otra de él, de niño, sonriente, sosteniendo un conejo de peluche.

Después de graduarse, encontró trabajo como maestro a tiempo parcial en C2 Education, una empresa de preparación para exámenes y tutorías. C2 nombró a Allen “maestro del mes” de la compañía en diciembre de 2024, según publicaciones en redes sociales de la empresa. Nadie respondió a un número telefónico de C2 a última hora del sábado por la noche.

También dijo que trabajaba como desarrollador de videojuegos y que publicó un juego independiente llamado “Bohrdom” a la venta en la plataforma de videojuegos Steam por US$ 1,99. Registró una marca comercial para el nombre del juego en 2018, según registros federales de marcas.

El juego se describe en Steam como un “juego de lucha asimétrico, no violento y basado en habilidades, derivado de manera vaga de un modelo de química que a su vez está vagamente basado en la realidad”.

En LinkedIn, Allen escribió que estaba “desarrollando actualmente un segundo juego, con el nombre provisional ‘First Law’”.

Allen se involucró en el activismo político en los últimos años, dijo a las autoridades su hermana, que vive en Rockville, Maryland, según la Casa Blanca, incluso uniéndose a “The Wide Awakes”, un grupo de izquierda cuyo nombre es una referencia a los manifestantes antiesclavistas de la década de 1860 que trabajaron para que Abraham Lincoln fuera elegido presidente.

Allen donó US$ 25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024, según registros de la Comisión Federal Electoral.

Investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) encontraron registros que indican que el 6 de octubre de 2023 Allen compró una pistola semiautomática calibre .38 en una tienda del sur de California. El 17 de agosto de 2025, Allen compró una escopeta calibre 12 en otra armería de su ciudad natal, Torrance.

Las armas se compraron legalmente y, en ambos casos, Allen tuvo que proporcionar su información para una verificación de antecedentes a través del FBI para determinar que no era buscado, no estaba sujeto a una orden de restricción ni era un delincuente condenado.

Después de hacer su viaje en tren de Los Ángeles a la ciudad de Washington, dijo Blanche, el sospechoso se registró en el Washington Hilton, que alberga la cena anual de corresponsales.

El sábado por la noche, dijo la Casa Blanca, envió a familiares sus escritos que “dejaban claramente establecido que quería atacar a funcionarios de la administración”.

La nota pedía disculpas a sus padres, colegas y estudiantes, y decía que no tenía la intención de atacar específicamente a las fuerzas del orden, aunque añadía: “Aun así, pasaría por encima de casi todos aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario”.

En el mensaje, el sospechoso argumentó que su ataque no chocaba con los valores cristianos, escribiendo: “Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

La nota cerraba con una expresión de enojo: “Siento rabia al pensar en todo lo que esta administración ha hecho”.

Tras recibir el mensaje, su hermano contactó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut, para expresar su preocupación, y otros familiares se comunicaron con agencias policiales.

Dentro del hotel, el sospechoso irrumpió a través de un puesto de control de seguridad fuera del salón de baile. El agente del Servicio Secreto que fue alcanzado en el ataque recibió tratamiento y fue dado de alta del hospital, dijeron las autoridades.

Después del incidente, las fuerzas del orden comenzaron a reconstruir los movimientos de Allen y sus posibles motivos; agentes del Servicio Secreto y la Policía del condado de Montgomery entrevistaron a la hermana del sospechoso en Rockville, dijo la Casa Blanca, y agentes del FBI se congregaron afuera de una vivienda vinculada a Allen en Torrance, un suburbio de Los Ángeles.

Se colocó cinta policial a lo largo de parte de la calle y se iluminó la casa con un reflector. Varios reporteros se reunieron en el lugar y helicópteros de noticias sobrevolaban la zona.

Un vecino de al lado, que no quiso ser identificado, dijo a CNN que no estaba seguro de si Allen vivía en la propiedad. Señaló que no lo veía a menudo, pero que estuvo allí “hace un par de días”. El vecino dijo que el padre del presunto tirador es amable y conversador, y añadió que hablaban con frecuencia.

The-CNN-Wire

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