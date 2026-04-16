México vs. Estados Unidos: así quedaron las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf

Solo cuatro equipos siguen en carrera en la lucha por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf.…

Solo cuatro equipos siguen en carrera en la lucha por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf. Y lo que sigue en el torneo promete mucha tensión y emoción, al enfrentar en dos duelos mano a mano a la Liga MX y a la MLS. Dos choques que elevarán aún más la disputa que vienen manteniendo los equipos de las dos ligas más importantes de Norteamérica.

Uno de esos enfrentamientos será entre el bicampeón de México, el Toluca, y el Los Angeles FC de Heung-Min Son y Hugo Lloris.

Los Diablos Rojos le pegaron una paliza para el recuerdo a Los Angeles Galaxy en cuartos de final (7-2 en el global) y vienen siendo una aplanadora ofensiva: 13 tantos en cuatro partidos, más de tres anotaciones en promedio por juego. Antes lo sufrió el San Diego FC (global de 6-3), otro elenco de la MLS.

Los angelinos, por su parte, superaron con éxito la primera prueba exigente que se les presentó en el torneo, al eliminar al Cruz Azul mexicano (vigente campeón) por un global de 4-1. La serie se definió en la ida en Estados Unidos, donde no hubo equivalencias (3-0). El LAFC, que el año pasado jugó el Mundial de Clubes, había dejado en el camino previamente al hondureño Real CD España (7-1) y agónicamente al LD Alajuelense (3-2) de Costa Rica.

El otro cruce pondrá frente a frente al Nashville SC y al U.A.N.L. Tigres. El cuadro estadounidense volvió a ser un emblema del orden y el trabajo defensivo. En octavos ya lo había demostrado al eliminar al Inter Miami de Lionel Messi por gol de visitante (1-1) y en semis volvió a dejarlo en claro: no está aquí por el “jogo bonito”, pero sí por la solidez en su última línea. Su más reciente víctima fue el gigante Club América, que celebró un empate (0-0) en Estados Unidos para luego caer como local (0-1). El Nashville ya jugó seis partidos (eliminó en primera rueda al Atlético Ottawa por global de 7-0) y apenas recibió un gol.

Solo Messi pudo convertirle en esta competencia.

Su próximo rival promete elevar la vara. El Tigres de la U.A.N.L. bordeó el precipicio ante el Seattle Sounders, pero sobrevivió. Tras una buena producción como local en México, donde ganó 2-0, la revancha fue muy diferente. Los estadounidenses igualaron la serie en el final, pero el gol de visitante de Joaquim metió a Tigres en la semifinal.

Los mexicanos ya venían de protagonizar una entretenida serie de octavos, cuando lograron revertir un 0-3 ante el FC Cincinnati al minuto 98.

The-CNN-Wire

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