Melania Trump intentó borrar el escándalo de Epstein, pero terminó reavivándolo

La explicación más plausible para el inesperado discurso de la primera dama Melania Trump sobre el escándalo de Jeffrey Epstein…

La explicación más plausible para el inesperado discurso de la primera dama Melania Trump sobre el escándalo de Jeffrey Epstein es que estaba tratando de hacer que el asunto desapareciera.

Pero su impactante declaración ante las cámaras el jueves desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, el mismo lugar donde su esposo se dirigió a la nación la semana pasada sobre la guerra con Irán, casi con toda seguridad tendrá el efecto contrario.

“No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump”, afirmó, en una declaración que resultó aún más llamativa dado que no había habido especulaciones públicas generalizadas sobre el asunto en los últimos días.

Trump afirmó que nunca había sido amiga de Epstein, pero que ella y su entonces novio, Donald Trump, a veces coincidían con él en círculos sociales de Nueva York y Florida. “Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy”, declaró la primera dama, aunque no mencionó acusaciones específicas.

La imagen que proyectaba era la de una primera dama harta de los informes y las especulaciones que, según ella, la vinculaban falsamente con Epstein. Pero no hablaba aisladamente. Su situación personal se complica por su cercanía a su marido, quien dirige una administración acusada por las víctimas de Epstein de silenciar sus voces.

El discurso de la primera dama, que duró poco menos de seis minutos, se centró en la controversia de Epstein. Pero sus implicaciones irán mucho más allá de este asunto, ya que eligió un momento de enorme vulnerabilidad política de su esposo para hacer pública su historia.

Melania Trump habló desde una Casa Blanca que parece estar perdiendo el control de la narrativa que prefiere para el segundo mandato de Donald Trump.

Esta tendencia se reflejó en los arrebatos y amenazas impulsivas y escalofriantes del presidente sobre la guerra en Irán, que avivaron las feroces críticas de personalidades de los medios conservadores, generalmente leales.

Ahora ha surgido una nueva polémica en torno a Epstein.

Con la guerra dominando la conversación en Washington, ¿por qué una primera dama que valora la privacidad y es conocida por su independencia respecto a su marido se sintió obligada a hacer ahora una declaración que inevitablemente resultaría explosiva?

Parte de la motivación parecía personal. Melania Trump arremetió contra las “mentiras infundadas y sin base” sobre sus vínculos con el financiero que se suicidó en una celda de Manhattan en 2019.

Hizo referencia a un intercambio amistoso de correos electrónicos que tuvo en 2002 con Ghislaine Maxwell, socia de Epstein ahora encarcelada. Firmó el mensaje con “Con cariño, Melania” y Maxwell respondió llamándola “cariño”.

El jueves, la primera dama afirmó que su respuesta fue simplemente una “correspondencia informal” y una nota “trivial”.

El presidente Trump también ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein y ha afirmado que cortó lazos con él a principios de la década de 2000, antes de que saliera a la luz su conducta delictiva.

No existe evidencia de irregularidades por parte de ninguno de los Trump. Sin embargo, el presidente ha sido presionado —junto con muchos otros hombres prominentes— para que describa lo que sabía sobre Epstein, quien operaba una extraordinaria red de poder e influencia.

Su esposa no se había pronunciado públicamente sobre el caso Epstein hasta el jueves. Pero había obtenido disculpas de la editorial HarperCollins, del estratega demócrata James Carville y del Daily Beast por intentos anteriores de vincularla con Epstein.

Una cuestión que aún queda por aclarar es el grado de implicación política del Ala Oeste en sus declaraciones.

Una persona cercana al asunto declaró a CNN que el presidente sabía que su esposa tenía previsto hablar. Sin embargo, poco después, el presidente afirmó a MSNOW que no sabía nada al respecto.

Esta sensación de contradicciones y falta de rumbo que aquejan a la Casa Blanca también se ha reflejado en las cambiantes justificaciones y contradicciones respecto a la guerra con Irán.

Durante meses, Trump insistió en que el caso Epstein era una “farsa” de los demócratas y afirmó que ya era hora de que el país pasara página. Al parecer, su frustración por el hecho de que el escándalo siguiera vigente fue uno de los motivos por los que despidió a la fiscal general Pam Bondi la semana pasada.

Casi siempre que la Casa Blanca ha intentado apaciguar la polémica, la ha empeorado. En momentos críticos, las víctimas de Epstein que valientemente han hecho públicas sus experiencias han dado un nuevo impulso a su campaña. Las declaraciones de la primera dama podrían tener un impacto similar.

Al expresar su frustración tan públicamente, corrió el riesgo de socavar el mensaje de la Casa Blanca de que no hay motivo para interesarse o preocuparse por Epstein.

Además, sus declaraciones se produjeron en el contexto de las advertencias de las víctimas de Epstein, quienes afirman que un Gobierno hostil les ha negado justicia. Este discurso podría interpretarse como un argumento a favor de que las sobrevivientes merecen un momento de reivindicación ante el país.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público, si así lo desean, y su testimonio debería quedar registrado permanentemente en el Registro del Congreso”, declaró Trump.

Debido al poder de su voz, ahora será más difícil para los funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca argumentar que no existe interés público en prestar mayor atención a las consecuencias del caso Epstein.

Pero un grupo de sobrevivientes de Epstein acusó a la primera dama de intentar desviar la responsabilidad de las agencias federales que deberían estar investigando el caso. Su declaración, dijeron, simplemente exige más de las víctimas que ya han demostrado una valentía extraordinaria.

“La primera dama Melania Trump está ahora trasladando la carga a los sobrevivientes en condiciones politizadas que protegen a quienes ostentan el poder: el Departamento de Justicia, las fuerzas del orden, los fiscales y la Administración Trump, que aún no ha cumplido plenamente con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein”, declaró un grupo de sobrevivientes y familiares de la fallecida Virginia Giuffre.

La primera dama también se ha tendido una trampa política. Los demócratas en el Capitolio exigen que testifique ante la Comisión. Por lo tanto, podría haber sembrado la semilla de un primer gran enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso si los demócratas recuperan una o ambas cámaras del Capitolio en noviembre.

“Sinceramente, si quiere limpiar su nombre, debería comparecer ante nuestra Comisión bajo juramento, porque es evidente que eso era lo que intentaba hacer”, declaró a Kasie Hunt de CNN el representante Suhas Subramanyam, miembro de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El demócrata de Virginia señaló que la ex primera dama Hillary Clinton había sentado un precedente al permitir que las esposas de los presidentes testificaran en la investigación con su propio testimonio sobre Epstein a principios de este año.

Los defensores de las víctimas de Epstein acusan al Departamento de Justicia de obstaculizar la transparencia del caso y de retener ilegalmente cientos de miles de documentos que debían ser divulgados en virtud de una ley aprobada por el Congreso, de mayoría republicana, a pesar de la oposición inicial de Trump a finales del año pasado.

Cabe preguntarse ahora si la primera dama utilizará su singular influencia sobre el presidente para superar la lentitud de su administración.

Su discurso también se produjo en un momento en que la base de apoyo de Trump en su movimiento MAGA se pone a prueba como nunca antes.

Los acontecimientos previos relacionados con Epstein lo distanciaron de algunos de sus seguidores más fervientes, ya que alimentaron la percepción de que un poder oculto en Washington encubre los crímenes de las élites ricas y poderosas.

Trump también está en desacuerdo con algunos expartidarios influyentes que consideran que su aventura en Irán contradice su promesa de campaña de no iniciar nuevas guerras en el extranjero.

Lo último que desea Donald Trump es avivar aún más la polémica. Pero no tiene una estrategia clara para salir de dos crisis corrosivas —una interna y otra externa— que amenazan con paralizar su presidencia.

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