Más de una decena de heridos después de que un vehículo embistiera a asistentes a un desfile en Louisiana

Quince personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, este sábado después de que un vehículo embistiera a varios peatones…

Quince personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, este sábado después de que un vehículo embistiera a varios peatones durante un desfile en una zona rural de Louisiana, informó la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Iberia.

El conductor del vehículo está bajo custodia, y la investigación preliminar determinó que el incidente “no parece ser un acto intencional”, declaró Rebecca Melancon, portavoz del sheriff.

El conductor, identificado como un hombre de 57 años de Jeanerette, presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, informó la policía estatal en un comunicado. El Departamento del Sheriff solicitó la asistencia de la policía estatal para responder al incidente alrededor de las 2:30 p.m., hora local, según el comunicado.

El conductor fue ingresado en la cárcel de la parroquia de Iberia por conducir bajo los efectos del alcohol, lesiones por negligencia en primer grado, conducción descuidada y posesión de un recipiente de bebida alcohólica abierto, informó la policía estatal.

El Festival de Año Nuevo Lao de Louisiana expresó su tristeza por el incidente cerca del recinto del festival”. El festival —que comenzó el viernes por la noche en Broussard y New Iberia, Louisiana— dijo que todavía está esperando información adicional de las autoridades.

“Todos los recursos de seguridad han sido redirigidos a la escena, y actualmente no tenemos personal de seguridad disponible debido a las circunstancias”, señala el comunicado. Los programas musicales del festival de este sábado por la noche fueron cancelados, pero los puestos de venta permanecerán abiertos hasta las 9 p.m., hora local.

Dependiendo de si los recursos de seguridad se restablecen para el domingo, el festival continuará, pero solo incluirá servicios religiosos y puestos de venta, de acuerdo con el comunicado.

“Oramos por las víctimas y sus familias en estos momentos difíciles”, expresaron los organizadores del festival.

Eli Anderson, asistente al festival y testigo del incidente, declaró a KATC, afiliada de CNN, que estuvo a pocos metros de ser atropellado por el vehículo. “En ese momento, mi mente se paralizó. Solo pensé: ‘¿Esto está pasando de verdad?’”, dijo Anderson.

Anderson aseguró que él y otros asistentes al festival estaban caminando en el desfile, escuchando música y divirtiéndose cuando notó que un hombre “subió a su auto, aceleró el motor y se acercó poco a poco al desfile”.

“Simplemente pensé que venía a unirse al desfile porque el auto era bastante bonito y era ruidoso. Se acerca cada vez más, acelera el motor otra vez y arrolla a todo el mundo”, continuó.

“Había gente en el carrito de golf; el tipo golpeó el carrito de golf y salieron volando. No estoy seguro exactamente de qué les pasó, pero sé que están en el hospital ahora mismo”, dijo a KATC.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, dijo en X que él y su esposa están “rezando por todos los afectados, y están agradecidos por los equipos de primera respuesta que acudieron al lugar”.

La fiscal general del estado, Liz Murrill, también emitió un comunicado, en el que expresó que está “orando por todos los heridos y afectados por esta terrible tragedia y que se pondrá en contacto con las agencias policiales que respondieron a la emergencia para ofrecerles apoyo”.

The-CNN-Wire

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