Mamdani y Obama se reúnen cara a cara en la ciudad de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunió este sábado con el expresidente Barack Obama en…

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunió este sábado con el expresidente Barack Obama en un evento sobre cuidado infantil en Nueva York.

Mamdani y Obama saludaron a niños y padres durante el evento en un centro de educación de la primera infancia. Politico informó primero sobre la posible reunión.

“Entre canciones como ‘Wheels on the Bus’, los dos líderes hablaron sobre la visión del alcalde para la ciudad”, publicó en X el secretario de prensa de Mamdani, Joe Calvello.

Ambos hablaron antes del día de las elecciones en noviembre, de acuerdo con tres fuentes familiarizadas con la llamada. Obama le dijo a Mamdani durante la llamada que mucha gente estaría observando para ver con qué eficacia un socialista democrático podría dirigir la ciudad más grande del país, y cuántos críticos estarían esperando para atacar si las cosas salían mal. El expresidente también le dijo a Mamdani, a quien no respaldó durante el ciclo electoral de 2025, que priorizara hacer buenas contrataciones para su gestión.

Aquella conversación le brindó a Mamdani una noción más clara de la diferencia entre hacer campaña y gobernar, según relató a CNN en aquel momento una fuente familiarizada con la llamada.

Mamdani se ha reunido personalmente con el presidente Donald Trump dos veces. Mantuvieron reuniones en la Oficina Oval que parecían cordiales el año pasado y a principios de este año. No obstante, Trump recurrió a las redes sociales esta semana para escribir una publicación en mayúsculas en la que afirma que Mamdani está “destruyendo” Nueva York con su nuevo impuesto de segunda residencia (pied-à-terre) que exigiría que los residentes con segundas viviendas en la ciudad valoradas en más de US$ 5 millones afronten un recargo adicional.

Mamdani no quiso confirmar si ha hablado con Trump desde la publicación del presidente en las redes sociales, aunque señaló que no le sorprendía que Trump estuviera en desacuerdo con dicha política.

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