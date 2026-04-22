Los futbolistas que se perderán la Copa Mundial 2026 por lesión

Falta poco más de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026 y, hasta el momento, ya está…

Falta poco más de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026 y, hasta el momento, ya está confirmada la baja de grandes futbolistas por lesión.

Esta mala noticia no es ajena cada vez que va a iniciar una cita mundialista, pues son muy recordadas las ausencias de Romário en Francia 1998, Santiago Cañizares y Pep Guardiola en Corea y Japón 2002, Rio Ferdinand y David Beckham en Sudáfrica 2010, Radamel Falcao y Marco Reus en Brasil 2014 y Paul Pogba en Qatar 2022.

Estos son algunos de los ejemplos más importantes de bajas por lesión de las últimas Copas del Mundo y la edición de 2026 no es la excepción. A continuación, repasamos los nombres de los jugadores que están en esta situación de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El brasileño se rompió el menisco y el ligamento cruzado anterior hace unas semanas jugando con el Real Madrid. El atacante será una baja sensible para la ofensiva de la selección de Brasil porque es de la total confianza del entrenador Carlo Ancelotti.

El exjugador del Santos de Brasil ocupa la posición de mediocampista ofensivo, o enganche, detrás del centrodelantero. De momento, hay pocos jugadores que puedan suplir ese puesto.

El alemán sufrió una rotura del músculo abductor de la pierna derecha durante la victoria del Bayern Munich sobre el Real Madrid en el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Gnabry dejará un hueco en la banda izquierda del ataque de la selección de Alemania y también en la posición de mediapunta detrás del centrodelantero. De momento, será Jamal Musiala el jugador que ocupe su posición.

El francés tuvo una rotura del tendón de Aquiles durante la derrota de su equipo, el Liverpool, con el Paris Saint-Germain en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El Liverpool no ha informado sobre el tiempo de recuperación de Ekitike, pero es probable que se pierda el inicio de la temporada 2026-2027.

El portero mexicano sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el partido del América contra el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. Aún se desconoce el tiempo exacto en el que el arquero estará fuera de las canchas, pero es seguro que se perderá la Copa del Mundo debido a la gravedad de su lesión.

El croata tuvo una fractura de la tibia en la pierna derecha en enero de 2026. Ya fue operado y está en riesgo su participación en la Copa del Mundo porque le fue diagnosticada una recuperación de entre cuatro y seis meses.

El defensa sufrió hace unos días una lesión en la rodilla que lo obligó a perderse el resto de la temporada con el Tottenham. Aún no está completamente descartada su participación en el Mundial 2026, pero corre un alto riesgo de que acuda a la cita veraniega sin estar en un nivel óptimo.

The-CNN-Wire

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