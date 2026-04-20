Muerte de 8 niños en Louisiana: qué pasó en el tiroteo masivo más mortífero en EE.UU. desde 2024

Un hombre de 31 años mató a tiros a sus siete hijos pequeños y a un primo, e hirió gravemente…

Un hombre de 31 años mató a tiros a sus siete hijos pequeños y a un primo, e hirió gravemente a su esposa y a otra mujer el domingo por la mañana en el noroeste de Louisiana, según informaron las autoridades. Se trata de un acto de violencia impactante que marca el tiroteo masivo más mortífero del país en más de dos años.

“Esta es una situación trágica, quizás la peor situación trágica que hayamos tenido jamás en Shreveport”, dijo el alcalde Tom Arceneaux en una conferencia de prensa.

Líderes locales se reunieron el lunes y denunciaron las impactantes muertes que han dejado a una comunidad conmocionada.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Shamar Elkins le disparó a su esposa, a otra mujer y a ocho niños en dos viviendas distintas de la zona, según la policía.

Poco antes de las 6 a.m., la policía de Shreveport recibió una llamada de alguien en el techo de una casa en West 79th Street, quien dijo que un sospechoso dentro acababa de dispararle a alguien, informó el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, en una conferencia de prensa el lunes.

Unos minutos más tarde, se recibió otra llamada informando a la policía de que el sospechoso era un familiar de la persona que había llamado, y se comunicó al centro de despacho que en la casa vivían nueve personas, dijo Smith.

“La persona que llamó además indicó que el sospechoso, identificado como Shamar Elkins, le había disparado a todos dentro de la casa a las 6 a.m. Un minuto después, la persona que llamó informó que ella y sus hijos habían huido del techo y ahora estaban en el patio trasero; a las 6:01 a.m. los agentes llegaron al lugar”, dijo Smith.

Minutos después, la policía recibió una llamada sobre otro tiroteo en Harrison Street.

Una mujer dijo que su novio le había disparado, se había llevado a sus tres hijos y había huido del lugar, afirmó Smith. La persona que llamó identificó al sospechoso como Elkins, y para las 6:10 a.m., las autoridades se dieron cuenta de que los tiroteos estaban conectados, según el jefe.

Alrededor de las 6:15 a.m., Elkins, armado con un arma de fuego, robó un vehículo —que la policía creía en ese momento que podría haber tenido niños dentro— y llevó a las autoridades a una persecución hacia Bossier Parish, dijo la policía. Elkins usaba un rifle durante el incidente, indicó el cabo de la policía de Shreveport Chris Bordelon.

A las 6:29 a.m., los agentes le dispararon a Elkins, quien fue declarado muerto en el lugar a las 7:03 a.m., dijo Smith.

La víctima más joven, Jayla Elkins, tenía apenas 3 años, dijeron las autoridades.

Los otros niños muertos son Shayla Elkins, 5; Kayla Pugh, 6; Layla Pugh, 7; Markaydon Pugh, 10; Sariahh Snow, 11; Khedarrion Snow, 6; y Braylon Snow, 5, según la Oficina del Forense de Caddo Parish.

La esposa de Elkins tiene “lesiones muy graves”, dijo Bordelon a la afiliada de CNN KSLA. La otra mujer tiene “lesiones que ponen en riesgo su vida”, agregó, pero su nombre aún no ha sido divulgado.

Mientras se desarrollaba el tiroteo, algunos de los niños intentaron escapar por la puerta trasera, informó la representante estatal Tammy Phelps durante una conferencia de prensa con otros funcionarios de la ciudad.

El lunes se podían ver agujeros de bala en la puerta trasera de una de las viviendas.

Un niño de 13 años que saltó del techo del edificio tiene “algunos huesos rotos”, pero se espera que se recupere, según Bordelon.

“Estamos muy agradecidos de que haya podido escapar”, afirmó Bordelon.

Las autoridades dicen que continúan investigando el incidente, que abarcó varios lugares y jurisdicciones, lo que aumenta el desafío para los investigadores.

Elkins se casó con su esposa, Shaneiqua Pugh, de 34 años, hace unos dos años, según muestran los registros públicos.

Pugh había solicitado el divorcio por infidelidad, dijo Troy Brown, el esposo de una de las mujeres que recibió disparos y padre de uno de los niños fallecidos.

Elkins se había quedado recientemente en el hospital local de VA para recibir tratamiento por problemas de salud mental, dijeron a CNN Brown y Crystal Brown, prima de Pugh.

“Todo, para él, se estaba desmoronando, y yo hablaba constantemente con mi cuñado.

‘Sentémonos afuera. Juguemos dominó. Juguemos cartas. Salgamos a caminar’”, comentó Brown. Después de que Brown lo animara a buscar ayuda, Elkins se quedó en el hospital durante aproximadamente una semana y media.

“Fue algo personal. No tuvo nada que ver con mi familia”, dijo Brown. “Llegó a casa.

Estaba feliz. Amaba a sus hijos”.

Cuando Pugh y Elkins empezaron el papeleo del divorcio, Brown dijo que a Elkins le estaba costando. Brown preguntó si Elkins necesitaba volver al hospital, pero presuntamente Elkins le dijo: “Él como que dijo: No, estoy bien. Solo voy a lidiar con esto”.

“Ojalá hubiera seguido adelante y hubiera buscado ayuda”, afirmó Brown.

Elkins y Pugh se suponía que iban a ir a la corte el lunes para firmar los papeles, dijo Crystal Brown.

Troy Brown estaba entre lágrimas el lunes mientras hablaba de su hijo, que murió en el tiroteo. “Nunca más voy a poder lanzar el balón de fútbol americano con él”, dijo.

Su esposa se fracturó huesos al caerse del techo, indicó Brown. Ya salió de la cirugía y está bien, aseguró.

El tiroteo es tan impactante para Brown porque cuando se fue a trabajar a las 9 p.m. del sábado, Elkins “estaba tranquilo”, dijo.

Freddie Montgomery, que vive al otro lado de la calle de la casa de la familia, le dijo a CNN que vio a Elkins sentado en el porche delantero el sábado mientras los niños jugaban en el patio, unas 12 horas antes del tiroteo.

Montgomery saludó con la mano y Elkins le devolvió el saludo, comentó.

“¿Qué tipo de padre le haría esto a sus hijos?”, preguntó Montgomery.

Pugh le había dicho recientemente a su tío, Lionel Pugh, que planeaba divorciarse de Elkins, según declaró él a CNN. Se mostró sorprendido porque, según dijo, “todo parecía estar bien”.

Lionel Pugh se estaba preparando para irse a trabajar cuando recibió una llamada sobre el tiroteo. “Fue devastador… Llegué aquí y lo único que puedo ver es cinta amarilla, una escena del crimen”, dijo, y agregó que “eran solo niños normales, pequeños y amables”.

“Ella dijo que estaba corriendo por su vida”, le comentó Lionel Pugh a The Associated Press sobre una conversación que tuvo con una de las mujeres que recibió un disparo. “A las únicas que no mató fue a las que lograron escapar”.

Elkins publicó una foto de sí mismo con sus hijos en su página de Facebook el 5 de abril, diciendo que había asistido por primera vez a un servicio religioso de Pascua con todos sus hijos.

Cuatro días después, volvió a publicar una oración inspiradora de otra página de Facebook que comenzaba: “Querido Dios, hoy te pido que me ayudes a proteger mi mente y mis emociones”.

La oración también pide fortaleza para “rechazar” la depresión, la ira, la ansiedad y el pánico.

Elkins estuvo en la Guardia Nacional del Ejército de Louisiana como especialista en sistemas de apoyo de señales y especialista de apoyo de fuego, le dijo a CNN un portavoz del Ejército. Nunca fue desplegado y dejó el Ejército en 2020 como soldado raso.

Tenía al menos dos condenas penales previas en el Tribunal de Distrito de Caddo, muestran los registros. Fue arrestado en marzo de 2019 acusado de uso ilegal de armas y de portar un arma de fuego en propiedad escolar, y por conducir en estado de ebriedad en 2016.

En el incidente de 2019, un agente de policía escribió en un informe de arresto que Elkins sacó una pistola de 9 milímetros de sus pantalones y disparó cinco veces contra un vehículo después de que el conductor del auto le apuntó con un arma y “se dio a la fuga”. El tiroteo ocurrió cerca de un patio escolar donde los niños estaban jugando, escribió el agente, según los documentos judiciales.

Para la mañana del lunes, se podía ver un memorial lleno de flores, globos y peluches frente a la casa de la familia, donde miembros de la comunidad entraban y salían a lo largo del día. Algunos rezaban. Otros lloraban.

Una asistente de autobús escolar local, que vive al otro lado de la ciudad, se detuvo en la casa temprano el lunes por la mañana con flores y globos para ofrecer sus condolencias.

“Solo queríamos venir y hacer algo. Puede que no sea mucho, pero es algo”, le dijo a CNN.

La concejala municipal Tabatha Taylor rompió en llanto el domingo y pidió a la gente aprovechar mejor los recursos para abordar los desafíos de salud mental.

“¡Esto no es una maldita broma! Esto es real, y este es el resultado de cuando alguien pierde el control”, afirmó Taylor.

Los investigadores determinarán si se trató de un caso de aniquilación familiar —un intento deliberado de acabar con la propia familia de una sola vez—, dijo el exsubdirector del FBI y analista principal de asuntos policiales de CNN Andrew McCabe.

“Creo que el trabajo que hay que hacer ahora es volver atrás e intentar ver esas señales que estaban ahí para los familiares, probablemente para su cónyuge, para amigos, para otros”, señaló McCabe, “y trabajar con la comunidad para entender mejor qué medidas tomar cuando alguien a tu alrededor se está hundiendo en ese tipo de depresión”.

El tiroteo es el más mortífero en EE.UU. desde enero de 2024, cuando un hombre de 23 años le disparó a ocho personas, la mayoría de ellas sus familiares, en un suburbio de Chicago.

En lo que va de año, ha habido al menos 114 tiroteos masivos en EE.UU., según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al atacante.

El alcalde de Shreveport describió la escena en la ciudad de poco más de 180.000 habitantes como “horrífica”, y le dijo a CNN que el tiroteo “sacude a toda la ciudad”.

“Nuestra comunidad está de duelo por la inimaginable pérdida de niños inocentes. No hay palabras que puedan darle sentido, y no hay distancia que nos proteja de ello”, dijo Arceneaux en un comunicado, instando a la comunidad a unirse para apoyarse mutuamente.

“No debemos ignorar los problemas más profundos: la violencia en el hogar, el trauma no tratado y el silencio que permite que ambos crezcan”, escribió.

Las muertes de los ocho niños más que duplican el número de homicidios en Shreveport y la parroquia de Caddo este año, según la oficina del forense.

Varias agencias policiales investigan qué llevó a la tragedia, dijo la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill.

“Aún no conocemos todos los detalles, pero estoy profundamente entristecida por la pérdida de vidas sin sentido. Rezo por las víctimas y sus familiares tras esta violencia devastadora”, escribió Murrill en un comunicado.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, quien representa al área de Shreveport en el Congreso, calificó las muertes como “desgarradoras”.

“Mantenemos a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport cerca en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil”, dijo Johnson.

En una vigilia el domingo por la noche en Shreveport, miembros de la comunidad se reunieron para encender velas y dejar flores y peluches como tributos a los niños muertos.

“Te hace tomar a tus hijos y abrazarlos y sostenerlos y decirles cuánto los amas porque simplemente no lo sabes”, le comentó a AP la asistente a la vigilia Kimberlin Jackson.

The-CNN-Wire

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