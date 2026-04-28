La hipócrita cruzada de Trump contra la retórica violenta y la creciente realidad de un país dividido

Hace un mes, el presidente Donald Trump celebró sin pudor la muerte del exdirector del FBI, Robert Mueller. “¡Bien, me…

Hace un mes, el presidente Donald Trump celebró sin pudor la muerte del exdirector del FBI, Robert Mueller. “¡Bien, me alegro de que esté muerto!”, dijo Trump. “¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”.

El lunes, Trump y su Casa Blanca respondieron al tiroteo ocurrido este fin de semana durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, criticando la supuesta retórica inaceptable de los demócratas y calificándolos de “culto al odio”.

¿Su principal ejemplo de este tipo de retórica? El comediante de ABC, Jimmy Kimmel, contó un chiste que se burlaba de la posible muerte de Trump. Días antes del tiroteo de este fin de semana, Kimmel bromeó diciendo que la primera dama Melania Trump tenía “un brillo como el de una viuda embarazada”.

Por lo visto, está bien que Trump celebre la muerte de un funcionario público, lo que no está bien es que Jimmy Kimmel haga bromas sobre la muerte de Trump.

El tiroteo ocurrido durante la cena de este fin de semana ha vuelto a llevar a Trump y a su Casa Blanca a centrarse en la retórica de los demócratas, a pesar del historial de Trump de utilizar un discurso sumamente ofensivo.

Los republicanos, en gran medida, están repitiendo el mismo juego de culpas que iniciaron tras el asesinato de Charlie Kirk el año pasado.

Hasta el momento, la estrategia no parece haber funcionado. Las encuestas muestran que los estadounidenses, en general, consideran que la retórica de la derecha es más violenta y peligrosa.

Pero el agua se está volviendo más turbia.

Los episodios de violencia política se han convertido casi en una especie de juego de “elige tu propia aventura” en el que muchas personas, de ambos bandos, parecen adoptar narrativas atractivas pero falsas sobre las motivaciones que hay detrás de la violencia política.

Y eso puede llevar a situaciones desagradables.

“Esta violencia política proviene de una demonización sistemática de [Trump] y sus seguidores por parte de comentaristas, sí, de miembros electos del Partido Demócrata, e incluso de algunos medios de comunicación”, declaró el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Esta retórica de odio, constante y violenta dirigida contra el presidente Trump, día tras día durante 11 años, ha contribuido a legitimar esta violencia y a llevarnos a este oscuro momento”.

Lo primero que cabe señalar es que las declaraciones definitivas sobre las supuestas motivaciones de los tiradores en esta etapa temprana suelen ser, en el mejor de los casos, especulativas.

A menudo, surgen informes que sugieren que los perpetradores tenían problemas de salud mental.

El presunto agresor, Cole Tomas Allen, aparentemente dejó un rastro documental que proporciona pistas sobre su posible motivación, incluyendo publicaciones en redes sociales que comparaban a Trump con Adolf Hitler e incitaban a otros críticos de su presidencia a comprar armas.

Pero al igual que con el asesino de Charlie Kirk, es difícil trazar una línea tan directa hasta que se tenga más información.

En segundo lugar, si bien es totalmente válido pensar que fue una pésima idea que Kimmel bromeara sobre la muerte de Trump, el presidente hace mucho que cedió la superioridad moral en estos temas.

Escandalizarse por los chistes de Kimmel o la retórica de los demócratas sin abordar la propia retórica de Trump es un claro ejemplo de indignación selectiva.

Sencillamente, Trump ha cruzado la línea con mayor contundencia y frecuencia. Un ejemplo destacado es el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando alentó a sus seguidores a protestar y permaneció en silencio durante horas mientras estallaba la violencia, que provocó múltiples muertes. Pero también existen muchos otros ejemplos.

Como los siguientes:

Este último punto es un tema particularmente importante.

Incluso mientras la Casa Blanca de Trump atacaba la retórica de los demócratas tras la muerte de Kirk, Trump sugirió que los derechistas que recurren a la violencia política lo hacen por razones válidas, mientras que los izquierdistas no.

Los comentarios de Trump sobre la muerte de Mueller fueron similares. Tal vez sea de mal gusto celebrar la muerte, parecía decir, pero piensen en el daño que causó este hombre.

Es el tipo de razonamiento que muchos otros han utilizado para justificar la violencia política.

Además, la tragedia evitada este fin de semana ha puesto de relieve una tendencia cada vez más preocupante: mucha gente está desarrollando una visión distorsionada de quién perpetró la violencia política.

Durante años, destacados republicanos se han apresurado a atribuir tragedias a la izquierda, a menudo antes de que existan pruebas reales y antes de que los investigadores hayan llegado a conclusiones.

La realidad es que muchas personas que cometen o intentan cometer actos de violencia política no encajan fácilmente en una sola etiqueta.

Hasta el día de hoy, muchos afirman como un hecho que el presunto asesino de Trump, Thomas Matthew Crooks, era de izquierdas, a pesar de estar registrado como republicano y de que su figura sigue siendo un enigma.

Una dinámica similar se dio con el asesino de la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman.

En la izquierda, incluso algunas figuras prominentes se esforzaron por creer que el presunto asesino de Kirk era un partidario de MAGA o un “groyper” de extrema derecha, algo que las pruebas no respaldan.

Eso no quiere decir que ambos bandos ataquen por igual.

Es evidente que destacados republicanos han sacado conclusiones precipitadas mucho más que los demócratas en los últimos años, incluso cuando muchos conservadores importantes teorizaron que el ataque de Paul Pelosi fue el resultado de una disputa entre amantes homosexuales.

Pero esta realidad dividida es un problema cada vez mayor.

Al menos por ahora, la supuesta creencia de Trump y del Partido Republicano de que los demócratas son los peores infractores no parece ser compartida por el público.

Una encuesta de Gallup realizada en octubre, poco después del asesinato de Kirk, mostró que el 69 % de los estadounidenses afirmó que los republicanos habían ido demasiado lejos al utilizar un lenguaje incendiario, en comparación con el 60 % que opinó lo mismo de los demócratas.

Pero era muy probable que ambas partes culparan a la otra de la violencia en sí.

Una encuesta reciente del Public Religion Research Institute reveló que el 72 % de los republicanos afirmó que los demócratas eran los responsables de la mayor parte de la violencia política, mientras que el 73 % de los demócratas opinó que eran los republicanos.

(Los datos sugieren que, en realidad, es la derecha la que ha perpetrado más violencia política durante décadas, aunque hay indicios de que la izquierda ha reducido la brecha desde que Trump volvió a la presidencia).

Y cada vez se percibe una mayor relación entre la retórica y la violencia.

Desde el tiroteo contra Gabrielle Giffords en 2011, las encuestas de NBC News han preguntado repetidamente a la gente si los principales ejemplos de violencia política fueron impulsados ​​más por “una persona perturbada” o por “una retórica política extrema”.

El porcentaje de personas que atribuyen mayor responsabilidad a la retórica política ha aumentado del 24 % en 2011 al 41 % en 2017 (tras el tiroteo en el campo de béisbol del Congreso), al 49 % en 2022 (el ataque a Pelosi), al 54 % en 2024 (el intento de asesinato de Trump) y al 61 % el año pasado (el asesinato de Kirk).

Sorprendentemente, la mayoría de ambos bandos coincidió en que la retórica tuvo mayor responsabilidad en el asesinato de Kirk: el 54 % de los demócratas y el 73 % de los republicanos.

Pero parece bastante posible que ambas partes lo estén vinculando a la retórica de la otra parte, en lugar de a la suya propia.

Así pues, nos encontramos ante una situación en la que ambos bandos se ven mutuamente como culpables de una retórica cada vez más peligrosa que vinculan directamente con la violencia real.

Esa no es la receta para bajar la tensión; es la receta para que la política se hunda en terrenos cada vez más oscuros.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.