La elección de Apple del sucesor de Tim Cook sugiere cuáles son sus planes para la era de la IA

El anuncio realizado el lunes por Apple —de que su presidente ejecutivo, Tim Cook, dejará el cargo y John Ternus…

El anuncio realizado el lunes por Apple —de que su presidente ejecutivo, Tim Cook, dejará el cargo y John Ternus asumirá el mando— señala un cambio significativo para la compañía: Apple está apostando su futuro a la tecnología que evoluciona con mayor rapidez en la historia de la informática.

Apple sigue gozando de un éxito rotundo gracias al iPhone, dispositivo que le ayudó a convertirse el año pasado en una de las pocas empresas que cotizan en bolsa en alcanzar un valor de mercado de US$ 4 billones. Cook expandió el concepto del iPhone, transformándolo de un mero producto en el pilar fundamental de nuevos segmentos de negocio, tales como los dispositivos vestibles (wearables), los servicios digitales y la salud.

Ternus tendrá la tarea de trazar el próximo rumbo de Apple, y deberá hacerlo en un momento en que la inteligencia artificial (IA) está reconfigurando la tecnología y la manera en que las personas la utilizan en su día a día. El listón está especialmente alto para Apple, dado su historial de productos que han definido su categoría, entre los que se incluyen los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes y las tabletas.

Apple ha lanzado un conjunto de funciones impulsadas por IA para el iPhone, la Mac y el iPad, capaces de realizar tareas como eliminar objetos no deseados de las fotografías, resumir mensajes, generar imágenes y traducir idiomas.

No obstante, Apple aún no ha presentado una estrategia de IA más amplia; por ejemplo, no ha detallado de qué manera la inteligencia artificial dará forma a sus nuevos productos ni cómo generará beneficios económicos para la empresa.

A primera vista, Ternus podría parecer una elección inusual para liderar ese futuro basado en la IA. Su trayectoria profesional se centra principalmente en el hardware, habiéndose incorporado al equipo de diseño de productos en 2001 para, con el tiempo, ascender hasta ocupar el cargo de vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, en 2021.

Sin embargo, si bien los consumidores interactúan con la IA a través del software, Apple mantiene un vínculo sumamente estrecho entre su hardware y sus aplicaciones, servicios y sistemas operativos. Los chips de Apple se fabrican específicamente para productos como el iPhone y la Mac, lo que les confiere una mayor eficiencia energética y permite habilitar ciertas funcionalidades exclusivas de los dispositivos de la marca. Otros fabricantes de dispositivos optan por utilizar chips de proveedores externos —como Qualcomm o Intel—, lo que les otorga un menor control sobre aspectos como la cámara o la gestión del consumo energético, por citar algunos ejemplos.

Esto significa que el profundo conocimiento que Ternus posee del hardware de Apple podría resultar enormemente beneficioso para las ambiciones de la compañía en el ámbito de la IA; especialmente si se tiene en cuenta que, según informa Bloomberg, la empresa estaría trabajando en nuevos tipos de dispositivos basados ​​en inteligencia artificial, tales como unas gafas inteligentes con Siri integrado, un colgante y unos AirPods equipados con cámaras. ¿Qué mejor persona para dirigir Apple en un momento en que podría expandirse hacia nuevos tipos de dispositivos que aquella que ha estado liderando sus esfuerzos de ingeniería de hardware?

De ahora en adelante, la innovación en hardware será “el corazón y los pulmones del éxito de Apple”, y podría definir el legado de Ternus como líder de la compañía, afirmó Dan Ives —quien dirige la investigación tecnológica en Wedbush Securities— en una nota enviada el martes por la mañana.

El hecho de que Ternus se convierta en el próximo CEO “significa que gran parte del camino por recorrer tiene que ver con la innovación en hardware”, comentó a CNBC Gil Luria, director general de D.A. Davidson. De este modo, Apple permite que otras empresas tecnológicas inviertan miles de millones en gastos de capital relacionados con la IA, optando en cambio por centrarse en el hardware, el cual será clave para la experiencia de la IA de todos modos. “Los modelos de IA fluirán a través de su hardware premium, líder en el mercado”, señaló Luria.

Y Apple no está sola. La industria tecnológica se encuentra inmersa en una carrera por crear el próximo producto de éxito, apostando a que la IA dará lugar a nuevas formas de interactuar con la tecnología.

Qualcomm incluso ha desarrollado un nuevo chip para dispositivos habilitados con IA —tales como broches y colgantes—, citando el creciente interés por parte de las empresas tecnológicas. OpenAI figura entre las compañías que trabajan en un nuevo tipo de producto de hardware, y ha recurrido al exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, para ayudar en su creación.

Ternus ya está orientando los actuales productos estrella de Apple hacia nuevas direcciones. En marzo, encabezó el lanzamiento de la MacBook Neo, su primera MacBook de bajo costo, lo que representó un cambio estratégico en su línea de computadoras portátiles. Apple también señaló que los esfuerzos del equipo de Ternus quedaron “plenamente patentes” con la presentación del iPhone Air el año pasado; un dispositivo que Apple tuvo que fabricar de manera diferente para lograr su diseño más delgado.

Se espera que la compañía lance su primer iPhone plegable este mes de septiembre —según Bloomberg—, lo que podría marcar el cambio más significativo en la historia del iPhone desde su creación y, posiblemente, el primer lanzamiento de un iPhone bajo la dirección de Ternus.

La vasta experiencia de Ternus trabajando en los productos de Apple lo convierte, asimismo, en una elección segura a corto y medio plazo, afirmó Francisco Jeronimo, analista de International Data Corporation, en un correo electrónico dirigido a CNN.

No obstante, es posible que Apple deba pensar a mayor escala de cara al largo plazo. Apple debe tomar decisiones audaces sobre el rumbo de sus productos en la era de la IA; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse más bien en una plataforma para otros servicios de inteligencia artificial, declaró a CNN en marzo Tony Fadell —el exejecutivo de Apple que cocreó el iPod y ayudó a liderar el desarrollo inicial del iPhone—, con motivo del 50º aniversario de la compañía.

Jeronimo añadió también que, si bien Ternus es la elección idónea para suceder a Cook, este tendrá que abordar cuestiones de mayor envergadura sobre el futuro de la empresa.

“Lo que Apple necesita ahora de Ternus no es solo ejecución técnica, sino convicción estratégica en materia de IA”, afirmó. “Los productos estarán bien. La cuestión de la plataforma es la que definirá su legado”.

The-CNN-Wire

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